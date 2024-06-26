Окупант за мить до ліквідації намагається палицею збити дрон-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади ліквідували дроном-камікадзе російського загарбника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Сили оборони виявили та знищили двома дронами-камікадзе ворожий Урал. ВIДЕО