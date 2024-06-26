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Окупант за мить до ліквідації намагається палицею збити дрон-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади ліквідували дроном-камікадзе російського загарбника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Сили оборони виявили та знищили двома дронами-камікадзе ворожий Урал. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4037) 81 окрема аеромобільна бригада (70)


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Топ коментарі
+6
Камікадзе тут зовсім не дрон!
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26.06.2024 20:27
+5
Если полкило тротила рвется около трех метров от головы то какой смысл в попадании.
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26.06.2024 21:08
+4
****** подкрался незаметно
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26.06.2024 20:55
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Камікадзе тут зовсім не дрон!
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26.06.2024 20:27 Відповісти
Щось він добре зберігся після вибуху. Мабуть зомбак.
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26.06.2024 20:29 Відповісти
Так он попал, али не попал? Вот в чем вопрос!
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26.06.2024 20:29 Відповісти
Если полкило тротила рвется около трех метров от головы то какой смысл в попадании.
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26.06.2024 21:08 Відповісти
Он точно попал, на бабки, теперь поделят командиры
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26.06.2024 21:46 Відповісти
Це у рашистів оте, с700, модернізоване, що анал говнет…
Ну, воєнний злочинець прутін па тєлєку показува дурням, як отого говнобородька перед виборами в Україні!
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26.06.2024 20:52 Відповісти
Наче збив але толку...3 метри від себе. Буде довше мучитись.
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26.06.2024 20:53 Відповісти
****** подкрался незаметно
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26.06.2024 20:55 Відповісти
Бейсбол, то не для москаликів.
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26.06.2024 20:58 Відповісти
Это русский бейсбол...
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27.06.2024 10:04 Відповісти
А де там ліквідація?
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26.06.2024 21:17 Відповісти
Написано "ліквідація", все, ні краплі сумнівів у пересічного українця не має бути. Написано "1200 окупантів ліквідовано за добу" (при чому день за днем) -- всі дружньо повинні вірити.
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26.06.2024 21:29 Відповісти
И что тебя не устраивает, конечно, хотелось бы больше, а то матери пока рожают быстрее
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26.06.2024 21:44 Відповісти
Поведение питарашки после взрыва самое обычное. Не понимая что приплыл и еще не чувствуя боли вскочил на ноги попытался бежать, повело, упал, истек кровью, сдох.
После такого взрыва рядом, у ваньки образовалось множество внутренних разрывов и время жизни в таком состоянии несколько минут.
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27.06.2024 07:29 Відповісти
Новое противодронное устройство создано академией наук Ху...лостана. 100 процентная сработка, даже если москаль попал по дрону
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26.06.2024 21:43 Відповісти
Авторкесса интересная!)))) Откуда у организьма "палиця"????? То она из дрона уничтожает, то орк дубиной отмахивается.... Дайте ей словарь и учебник НВП)
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26.06.2024 23:09 Відповісти
Доктор сказал в морг - значит в морг.
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27.06.2024 09:09 Відповісти
Удивительный мудак!
Между бетонных плит мой вполне найти безопасную щель!
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27.06.2024 11:54 Відповісти
 
 