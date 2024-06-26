Окупант за мить до ліквідації намагається палицею збити дрон-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади ліквідували дроном-камікадзе російського загарбника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+6 Антип61
показати весь коментар26.06.2024 20:27 Посилання
+5 Alex F #542695
показати весь коментар26.06.2024 21:08 Посилання
+4 илья фёдоров #571810
показати весь коментар26.06.2024 20:55 Посилання
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Ну, воєнний злочинець прутін па тєлєку показува дурням, як отого говнобородька перед виборами в Україні!
После такого взрыва рядом, у ваньки образовалось множество внутренних разрывов и время жизни в таком состоянии несколько минут.
Между бетонных плит мой вполне найти безопасную щель!