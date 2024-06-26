Тело оккупанта полностью сгорело от атаки наших защитников. ВИДЕО
Военнослужащий ВС РФ, водитель квадроцикла с прицепом, спешил доставить оккупантам провизию и боеприпасы, но был ликвидирован на украинской земле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+13 Benk
показать весь комментарий26.06.2024 23:37 Ссылка
+11 Олександр ВАЛОВИЙ
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+10 Amber
показать весь комментарий26.06.2024 23:39 Ссылка
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Тому і згорів, рашист на своїй роботі, що поплутав географію з телєком!!
А не дивився б, отой зомбоМарафон, може і протягнув би, ще пару років, без бояришнику … Видно, китайці або корейці з Пхеньяну, споїли його…
Буває, туди йому і дорога!
та нехай кацапські клуші любуються своїми вояками 😡