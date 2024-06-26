Тело оккупанта полностью сгорело от атаки наших защитников. ВИДЕО

Военнослужащий ВС РФ, водитель квадроцикла с прицепом, спешил доставить оккупантам провизию и боеприпасы, но был ликвидирован на украинской земле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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