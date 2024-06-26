Тіло окупанта вщент згоріло від атаки наших захисників. ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ, водій квадроцикла з причепом, поспішав доставити окупантам провізію та боєприпаси, але був ліквідований на українській землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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