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Новини Відео Війна
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Тіло окупанта вщент згоріло від атаки наших захисників. ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ, водій квадроцикла з причепом, поспішав доставити окупантам провізію та боєприпаси, але був ліквідований на українській землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр влучно ліквідували російського загарбника із безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) ліквідація (4037)


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Топ коментарі
+13
жрачка приїхала, лисичкам.
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26.06.2024 23:37
+11
А що цей рашист, робив у Мирній Україні??
Тому і згорів, рашист на своїй роботі, що поплутав географію з телєком!!
А не дивився б, отой зомбоМарафон, може і протягнув би, ще пару років, без бояришнику … Видно, китайці або корейці з Пхеньяну, споїли його…
Буває, туди йому і дорога!
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26.06.2024 23:33
+10
Ці жахливі кадри потрібно відправляти на росію ,
та нехай кацапські клуші любуються своїми вояками 😡
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26.06.2024 23:39
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А що цей рашист, робив у Мирній Україні??
Тому і згорів, рашист на своїй роботі, що поплутав географію з телєком!!
А не дивився б, отой зомбоМарафон, може і протягнув би, ще пару років, без бояришнику … Видно, китайці або корейці з Пхеньяну, споїли його…
Буває, туди йому і дорога!
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26.06.2024 23:33 Відповісти
жрачка приїхала, лисичкам.
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26.06.2024 23:37 Відповісти
добре пропечений, із скуринкою
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27.06.2024 01:39 Відповісти
Вот откуда в Украине такие черноземы хорошие.
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26.06.2024 23:39 Відповісти
Ці жахливі кадри потрібно відправляти на росію ,
та нехай кацапські клуші любуються своїми вояками 😡
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26.06.2024 23:39 Відповісти
Щоб вони потім 100 тис. своїх ДНК відправили, для підтвердення і отримали білу ладу?орчихам бабки потрібні,а не ванька алкаш.Вони раді отримати прожарену тушку зі скоринкою,бо це 7 млн.
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26.06.2024 23:54 Відповісти
Не поймуть! Скажуть - "Геройси пагиб! Замучили "биндєры"! Атамстим!"
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27.06.2024 07:23 Відповісти
Жопу вскрыло как консервную банку 😁
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26.06.2024 23:40 Відповісти
На чому воно їхало? Моцик з причепом? На таку схему треба категорія відповідна
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26.06.2024 23:44 Відповісти
А соловейко за кадром всіх кацапів в рот їпав.
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26.06.2024 23:50 Відповісти
"Цензоре" змініть автора новин!!! Єто пазор какой-то!!! Людина не те що мовою не володіє, вона її не розуміє!!!! Який "вщент"???
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27.06.2024 00:31 Відповісти
Мене візьміть редахтуром!
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27.06.2024 00:32 Відповісти
Бо кури тіки нестися вміють!!!! Навіть після Червоного корпусу Шевченка.
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27.06.2024 00:34 Відповісти
Крім огиди, ніяких емоцій не викликає кацап. Навідь смажений.
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27.06.2024 00:58 Відповісти
А мені нравіца, гарний москалик.
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27.06.2024 03:31 Відповісти
Лепота!
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27.06.2024 02:35 Відповісти
осталось от кацыка рожки да ножки
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27.06.2024 06:14 Відповісти
Орк-кебаб ))
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27.06.2024 07:37 Відповісти
Красавец!
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27.06.2024 08:20 Відповісти
 
 