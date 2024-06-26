Тіло окупанта вщент згоріло від атаки наших захисників. ВIДЕО
Військовослужбовець ЗС РФ, водій квадроцикла з причепом, поспішав доставити окупантам провізію та боєприпаси, але був ліквідований на українській землі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+13 Benk
показати весь коментар26.06.2024 23:37 Посилання
+11 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар26.06.2024 23:33 Посилання
+10 Amber
показати весь коментар26.06.2024 23:39 Посилання
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Тому і згорів, рашист на своїй роботі, що поплутав географію з телєком!!
А не дивився б, отой зомбоМарафон, може і протягнув би, ще пару років, без бояришнику … Видно, китайці або корейці з Пхеньяну, споїли його…
Буває, туди йому і дорога!
та нехай кацапські клуші любуються своїми вояками 😡