Бійці 47 ОМБр влучно ліквідували російського загарбника із безпілотника. ВIДЕО

Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Цей російський солдат перед своєю заслуженою смертю здивував двічі: коли замість джгута Есмарха витягнув турнікет і коли отримав поранення у стегно, але наклав турнікет нижче за коліно. Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю", - додали у публікації до відео.

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