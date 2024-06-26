Бійці 47 ОМБр влучно ліквідували російського загарбника із безпілотника. ВIДЕО
Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Цей російський солдат перед своєю заслуженою смертю здивував двічі: коли замість джгута Есмарха витягнув турнікет і коли отримав поранення у стегно, але наклав турнікет нижче за коліно. Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю", - додали у публікації до відео.
Топ коментарі
+7 V #508818
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+4 nav svargi
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+3 олег иванов #434516
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Авторкині заголовку - читати Аверчнка :"... и стреляли из них в них..."
Дурень з московії, наслухався зомбоМарафонів з пропагандонам, ось і отримав… від Мирних Українців!!
Украінці терплячі, але до відсічі оркам, гарячі!!
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Вартість fpv-шки +/- $500 = ₴20000.
Всього вісім з половиною... Нехай добивають!
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