УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 721 16

Бійці 47 ОМБр влучно ліквідували російського загарбника із безпілотника. ВIДЕО

Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Цей російський солдат перед своєю заслуженою смертю здивував двічі: коли замість джгута Есмарха витягнув турнікет і коли отримав поранення у стегно, але наклав турнікет нижче за коліно. Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю", - додали у публікації до відео.

Дивіться: Окупант за мить до ліквідації намагається палицею збити дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4037) 47 окрема механізована бригада (272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю Джерело:
Врятували, виходить
показати весь коментар
26.06.2024 21:55
+4
klasno galavoi dergal - stavļu podabaiku
показати весь коментар
26.06.2024 21:57
+3
Може кацап на любить коли взуття мокре-от і наклав турнікет нижче рани,щоб кров не затікала у чоботи.Перфекціоніст,однако.
показати весь коментар
26.06.2024 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю Джерело:
Врятували, виходить
показати весь коментар
26.06.2024 21:55 Відповісти
klasno galavoi dergal - stavļu podabaiku
показати весь коментар
26.06.2024 21:57 Відповісти
*****
показати весь коментар
26.06.2024 22:04 Відповісти
Так я не зрозумів, він встиг накласти?
показати весь коментар
26.06.2024 22:08 Відповісти
Помер без страждань. Пощастило окупанту
показати весь коментар
26.06.2024 22:27 Відповісти
сдох
показати весь коментар
26.06.2024 23:34 Відповісти
Може кацап на любить коли взуття мокре-от і наклав турнікет нижче рани,щоб кров не затікала у чоботи.Перфекціоніст,однако.
показати весь коментар
26.06.2024 22:28 Відповісти
Бійцям 47-ої - Шана та Повага!!!!
Авторкині заголовку - читати Аверчнка :"... и стреляли из них в них..."
показати весь коментар
26.06.2024 22:45 Відповісти
Це рашист за нємкамі, на Берлін пішов… І з кінцями. Видно по п'яні, із зброєю в Україну вдерся…

Дурень з московії, наслухався зомбоМарафонів з пропагандонам, ось і отримав… від Мирних Українців!!
Украінці терплячі, але до відсічі оркам, гарячі!!
Слава Україні!
показати весь коментар
26.06.2024 23:39 Відповісти
Да уж... Нєдошьол до Бєрліна, нє фартануло...
показати весь коментар
26.06.2024 23:43 Відповісти
Вам донатят пенсионеры на свои мизерные пенсии, а вы тратите на добивание кацапского вы*лядка 30-40 минимальных пенсий?!!!
показати весь коментар
26.06.2024 23:47 Відповісти
На 2024 рік мінімальна пенсія складає 2361 гривень.
Вартість fpv-шки +/- $500 = ₴20000.
Всього вісім з половиною... Нехай добивають!
показати весь коментар
27.06.2024 10:50 Відповісти
Leg will be OK
показати весь коментар
27.06.2024 00:02 Відповісти
Схоже, в мутанта або серце десь у п'ятках, або мізки у сраці.
показати весь коментар
27.06.2024 00:05 Відповісти
тепер я знаю що означає фраза "закручінілась єво головушка"
показати весь коментар
27.06.2024 01:32 Відповісти
Да что такое? Первый дрон в ветку, в 2 метрах над ним, а второй в дерево и опять в 2 метрах, но влево. Здесь никакого поражения нет, тем более ликвидации, только осколочное ранение. В чем дело? оператор учиться или противодействие РЭБ? Это можно понять увидев запись с атакующего дрона, а здесь видео с дрона-наблюдателя, причем отличного качества без всяких помех от РЭБа.
В любом случае, неудачную работу лучше не показывать.
показати весь коментар
27.06.2024 11:20 Відповісти
 
 