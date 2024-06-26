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Новости Видео Война
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Бойцы 47-й ОМБр метко ликвидировали российского захватчика из беспилотника. ВИДЕО

Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Этот российский солдат перед своей заслуженной смертью удивил дважды: когда вместо жгута Эсмарха вытащил турникет и когда получил ранение в бедро, но наложил турникет ниже колена. Если бы не второй дрон-камикадзе, видимо, так и истек бы кровью", - добавили в публикации к видео.

Смотрите также: Оккупант за мгновение до ликвидации пытается палкой сбить дрон-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3657) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+7
Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю Джерело:
Врятували, виходить
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26.06.2024 21:55
+4
klasno galavoi dergal - stavļu podabaiku
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26.06.2024 21:57
+3
Може кацап на любить коли взуття мокре-от і наклав турнікет нижче рани,щоб кров не затікала у чоботи.Перфекціоніст,однако.
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26.06.2024 22:28
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Якби не другий дрон-камікадзе, мабуть, так і стік би кров'ю Джерело:
Врятували, виходить
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26.06.2024 21:55 Ответить
klasno galavoi dergal - stavļu podabaiku
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26.06.2024 21:57 Ответить
*****
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26.06.2024 22:04 Ответить
Так я не зрозумів, він встиг накласти?
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26.06.2024 22:08 Ответить
Помер без страждань. Пощастило окупанту
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26.06.2024 22:27 Ответить
сдох
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26.06.2024 23:34 Ответить
Може кацап на любить коли взуття мокре-от і наклав турнікет нижче рани,щоб кров не затікала у чоботи.Перфекціоніст,однако.
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26.06.2024 22:28 Ответить
Бійцям 47-ої - Шана та Повага!!!!
Авторкині заголовку - читати Аверчнка :"... и стреляли из них в них..."
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26.06.2024 22:45 Ответить
Це рашист за нємкамі, на Берлін пішов… І з кінцями. Видно по п'яні, із зброєю в Україну вдерся…

Дурень з московії, наслухався зомбоМарафонів з пропагандонам, ось і отримав… від Мирних Українців!!
Украінці терплячі, але до відсічі оркам, гарячі!!
Слава Україні!
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26.06.2024 23:39 Ответить
Да уж... Нєдошьол до Бєрліна, нє фартануло...
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26.06.2024 23:43 Ответить
Вам донатят пенсионеры на свои мизерные пенсии, а вы тратите на добивание кацапского вы*лядка 30-40 минимальных пенсий?!!!
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26.06.2024 23:47 Ответить
На 2024 рік мінімальна пенсія складає 2361 гривень.
Вартість fpv-шки +/- $500 = ₴20000.
Всього вісім з половиною... Нехай добивають!
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27.06.2024 10:50 Ответить
Leg will be OK
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27.06.2024 00:02 Ответить
Схоже, в мутанта або серце десь у п'ятках, або мізки у сраці.
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27.06.2024 00:05 Ответить
тепер я знаю що означає фраза "закручінілась єво головушка"
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27.06.2024 01:32 Ответить
Да что такое? Первый дрон в ветку, в 2 метрах над ним, а второй в дерево и опять в 2 метрах, но влево. Здесь никакого поражения нет, тем более ликвидации, только осколочное ранение. В чем дело? оператор учиться или противодействие РЭБ? Это можно понять увидев запись с атакующего дрона, а здесь видео с дрона-наблюдателя, причем отличного качества без всяких помех от РЭБа.
В любом случае, неудачную работу лучше не показывать.
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27.06.2024 11:20 Ответить
 
 