Бойцы 47-й ОМБр метко ликвидировали российского захватчика из беспилотника. ВИДЕО
Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Этот российский солдат перед своей заслуженной смертью удивил дважды: когда вместо жгута Эсмарха вытащил турникет и когда получил ранение в бедро, но наложил турникет ниже колена. Если бы не второй дрон-камикадзе, видимо, так и истек бы кровью", - добавили в публикации к видео.
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Авторкині заголовку - читати Аверчнка :"... и стреляли из них в них..."
Дурень з московії, наслухався зомбоМарафонів з пропагандонам, ось і отримав… від Мирних Українців!!
Украінці терплячі, але до відсічі оркам, гарячі!!
Слава Україні!
Вартість fpv-шки +/- $500 = ₴20000.
Всього вісім з половиною... Нехай добивають!
В любом случае, неудачную работу лучше не показывать.