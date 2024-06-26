Бойцы 47-й ОМБр метко ликвидировали российского захватчика из беспилотника. ВИДЕО

Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Этот российский солдат перед своей заслуженной смертью удивил дважды: когда вместо жгута Эсмарха вытащил турникет и когда получил ранение в бедро, но наложил турникет ниже колена. Если бы не второй дрон-камикадзе, видимо, так и истек бы кровью", - добавили в публикации к видео.

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