Обгоревшее тело оккупанта еще дымит, после атаки украинских воинов.
Украинские воины уничтожили оккупанта, который на квадроцикле с прицепом доставлял на передовые позиции провизию и боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки бойцов снял один из приспешников захватчика. На записи, опубликованной в соцсетях, видно обгоревшее тело оккупанта, которое еще дымится, и остатки полностью сожженного транспорта.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Тіло окупанта вщент згоріло від атаки наших захисників. ВIДЕО Джерело: