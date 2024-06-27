Обгоревшее тело оккупанта еще дымит, после атаки украинских воинов.

Украинские воины уничтожили оккупанта, который на квадроцикле с прицепом доставлял на передовые позиции провизию и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки бойцов снял один из приспешников захватчика. На записи, опубликованной в соцсетях, видно обгоревшее тело оккупанта, которое еще дымится, и остатки полностью сожженного транспорта.

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