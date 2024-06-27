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Новости Видео Война
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Обгоревшее тело оккупанта еще дымит, после атаки украинских воинов.

Украинские воины уничтожили оккупанта, который на квадроцикле с прицепом доставлял на передовые позиции провизию и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки бойцов снял один из приспешников захватчика. На записи, опубликованной в соцсетях, видно обгоревшее тело оккупанта, которое еще дымится, и остатки полностью сожженного транспорта.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант с оторванными ногами подыхает в канаве

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+13
Нормально так на солнце перезагорал. Кремом надо было мазаться
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27.06.2024 09:26
+10
"Желаю, чтобы все!"
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27.06.2024 09:40
+7
ого как ноги раздвинул. по привычке наверно
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27.06.2024 09:25
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ого как ноги раздвинул. по привычке наверно
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27.06.2024 09:25 Ответить
Нормально так на солнце перезагорал. Кремом надо было мазаться
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27.06.2024 09:26 Ответить
На шашлик піде
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27.06.2024 09:27 Ответить
Це дійсно красиво, але навіщо повтор?
Тіло окупанта вщент згоріло від атаки наших захисників. ВIДЕО Джерело:
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27.06.2024 09:32 Ответить
"Желаю, чтобы все!"
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27.06.2024 09:40 Ответить
Навіть у опариша буде печія....
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27.06.2024 09:43 Ответить
Птички поют, шашлычек дымится. Только шашлык подгорел немного. Нужно вином или пивом смачивать
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27.06.2024 09:49 Ответить
Апгарєло тєло маладоє, а во рту дакУменты нашли...
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27.06.2024 09:50 Ответить
WELL DONE -(добрий смажений орк)
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27.06.2024 09:53 Ответить
Блин даже на жопе волос не осталось.
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27.06.2024 10:18 Ответить
Це про ці шашлики Зеля говорив?
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27.06.2024 10:54 Ответить
Всем местным животным - приятного аппетита! Как говориться - хорошее копченное мясо на дороге не валяется.
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27.06.2024 11:43 Ответить
Не куй было загорать на Украине , обгорел кацаП..
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27.06.2024 14:00 Ответить
Що згорить,те не зогніє!
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27.06.2024 15:18 Ответить
мій дід льоху очеретом чи соломою...
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27.06.2024 19:19 Ответить
Іволга гарно співа
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27.06.2024 20:00 Ответить
по розкинутим ногам видно, що "жарили" довго
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27.06.2024 20:48 Ответить
готовий прийняти черенок від лопати..
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27.06.2024 23:10 Ответить
 
 