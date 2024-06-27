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Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов, которые притворялись мертвыми. ВИДЕО

Сбросы по оккупантам, которые притворялись мертвыми, в исполнении 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 3-й ОШБр начинают новый отсчет ликвидированных российских оккупантов под Боровой в Харьковской области.

Экипажи дронов мониторят движущиеся цели в густой "зеленке", фиксируют живую силу противника и меткими сбросами уничтожают их.

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (4049) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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кацапи дебіли блд

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27.06.2024 18:25 Ответить

Нєхій "косити"! Бігом марш до лихих парфумів!
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27.06.2024 18:27 Ответить
танатоз характерний для колорадських жуків та кацапів.
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27.06.2024 18:40 Ответить
чогось пригадалася "гра в опосума"

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27.06.2024 18:50 Ответить
Тупі створіння! Застрелився і лежи тихенько, дрончика чекай.
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27.06.2024 19:47 Ответить
 
 