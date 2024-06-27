Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов, которые притворялись мертвыми. ВИДЕО

Сбросы по оккупантам, которые притворялись мертвыми, в исполнении 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 3-й ОШБр начинают новый отсчет ликвидированных российских оккупантов под Боровой в Харьковской области.

Экипажи дронов мониторят движущиеся цели в густой "зеленке", фиксируют живую силу противника и меткими сбросами уничтожают их.