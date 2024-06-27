Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов, которые притворялись мертвыми. ВИДЕО
Сбросы по оккупантам, которые притворялись мертвыми, в исполнении 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Бойцы 3-й ОШБр начинают новый отсчет ликвидированных российских оккупантов под Боровой в Харьковской области.
Экипажи дронов мониторят движущиеся цели в густой "зеленке", фиксируют живую силу противника и меткими сбросами уничтожают их.
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