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Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують окупантів, які вдавали мертвих. ВIДЕО

Скиди по окупантах, які вдавали мертвих, у виконанні 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці 3-ї ОШБр розпочинають новий відлік ліквідованих російських окупантів під Боровою у Харківській області.

Екіпажі дронів моніторять цілі, що рухаються, в густій ​​"зеленці", фіксують живу силу противника і влучними скидами знищують їх.

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4838) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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кацапи дебіли блд

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27.06.2024 18:25 Відповісти

Нєхій "косити"! Бігом марш до лихих парфумів!
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27.06.2024 18:27 Відповісти
танатоз характерний для колорадських жуків та кацапів.
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27.06.2024 18:40 Відповісти
чогось пригадалася "гра в опосума"

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27.06.2024 18:50 Відповісти
Тупі створіння! Застрелився і лежи тихенько, дрончика чекай.
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27.06.2024 19:47 Відповісти
 
 