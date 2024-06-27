Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують окупантів, які вдавали мертвих. ВIДЕО
Скиди по окупантах, які вдавали мертвих, у виконанні 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Бійці 3-ї ОШБр розпочинають новий відлік ліквідованих російських окупантів під Боровою у Харківській області.
Екіпажі дронів моніторять цілі, що рухаються, в густій "зеленці", фіксують живу силу противника і влучними скидами знищують їх.
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