Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують окупантів, які вдавали мертвих. ВIДЕО

Скиди по окупантах, які вдавали мертвих, у виконанні 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці 3-ї ОШБр розпочинають новий відлік ліквідованих російських окупантів під Боровою у Харківській області.

Екіпажі дронів моніторять цілі, що рухаються, в густій ​​"зеленці", фіксують живу силу противника і влучними скидами знищують їх.