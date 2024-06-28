Раненого оккупанта, брошенного соратниками, облепили мухи. ВИДЕО 18+

Трое уцелевших, после атаки дрона-камикадзе, оккупантов бросили своего раненого соратника и ушли прочь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент сняла камера беспилотника бойца 47-й ОМБр "Магура". На записи видно, что раненый оккупант лежит на открытой местности, а его раны густо облепили мухи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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