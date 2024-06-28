Раненого оккупанта, брошенного соратниками, облепили мухи. ВИДЕО 18+
Трое уцелевших, после атаки дрона-камикадзе, оккупантов бросили своего раненого соратника и ушли прочь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент сняла камера беспилотника бойца 47-й ОМБр "Магура". На записи видно, что раненый оккупант лежит на открытой местности, а его раны густо облепили мухи.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+22 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.06.2024 10:58 Ссылка
+19 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.06.2024 10:53 Ссылка
+11 Віталій Поліщук
показать весь комментарий28.06.2024 11:03 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1djbc1q/ua_uav_battalion_strike_drones_company_of_the/
- і що, мене демобілізують?!
- ні. але мух буде менше
Кари рашистам, страшної кари!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/
Жив гівном і здох гівном