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Раненого оккупанта, брошенного соратниками, облепили мухи. ВИДЕО 18+

Трое уцелевших, после атаки дрона-камикадзе, оккупантов бросили своего раненого соратника и ушли прочь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент сняла камера беспилотника бойца 47-й ОМБр "Магура". На записи видно, что раненый оккупант лежит на открытой местности, а его раны густо облепили мухи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант сломя голову убегает от своего соратника, в которого попал дрон-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) русский мир (624) дроны (4055)


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Топ комментарии
+22
Они его не бросили, они еще придут за опарышами. На него хорошо клюет

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28.06.2024 10:58
+19
Звичайно-бо мухи знають толк в гавнє...
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28.06.2024 10:53
+11
Якщо доповзе до якогось ставка, то ще й раків "натовп" набіжить
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28.06.2024 11:03
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Звичайно-бо мухи знають толк в гавнє...
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28.06.2024 10:53 Ответить
Мои 5 копеек про мух. (Видео из категории "*****"):
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1djbc1q/ua_uav_battalion_strike_drones_company_of_the/
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28.06.2024 23:55 Ответить
Якщо б не дрони, не уявляю , московити вже напевне б зʼїли Україну
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28.06.2024 10:55 Ответить
Они его не бросили, они еще придут за опарышами. На него хорошо клюет

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28.06.2024 10:58 Ответить
А еще вспомнилось, ахахахааха
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28.06.2024 11:14 Ответить
Опариш буде жирний
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28.06.2024 10:59 Ответить
- терпи, воїне, скоро зима
- і що, мене демобілізують?!
- ні. але мух буде менше
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28.06.2024 11:00 Ответить
Щось не надто схоже на парад по Хрещатику, кацапедло.
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28.06.2024 11:00 Ответить
Повелитель мух трішечки протух.
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28.06.2024 11:01 Ответить
Это боевые украинские мухи.
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28.06.2024 11:01 Ответить
А що воно робило, отой московіт, на території України, із зброєю в руках??
Кари рашистам, страшної кари!
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28.06.2024 11:01 Ответить
Бутусов, ти не задумувався як такі матеріали впливають на батьків, родичів, в яких діти зникли безвісти?
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28.06.2024 11:03 Ответить
Дуже правильно пан Юрій робить!!!
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28.06.2024 11:20 Ответить
Батьки нелюдя нехай начуваються, за гроші прийшов вбивати українців. Лишіть свої соплі для інших випадків.
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28.06.2024 12:06 Ответить
Батьки і родичі хочуть помсти. І вони її бачать у подібних відео.
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28.06.2024 13:23 Ответить
Кацапу не потрібен ніякий привід для вчинення зла Він його робить навіть без будь-якої особистої зацікавленості Просто тому що МОЖЕ! Скільки разів їм задавалося питання: "Зачем сделал ту или иную пакость?" У відповідь лише мовчазне знизування плечима і байдужий погляд У кацапа відсутнє таке поняття як співчуття Він розуміє тільки силу І має у відповідь на неї лише одну реакцію - ОСТРАХ та БОЯЗНЬ ТОму ми повинні змусить нас БОЯТЬСЯ! Щоб їх матері словом "хахол" своїх дітей лякали!
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28.06.2024 13:48 Ответить
А "Бутусов" думає більше про те - як впливають ці відеокадри на кацапів Од того що він НЕ БУДЕ їх показувать - пропалим безвісти та їх родичам краще не буде! Нашим надають допомогу та виносять з поля бою за найменшої можливості А ці навіть жгути до ладу не затягли!
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28.06.2024 13:25 Ответить
Ніяк не впливає. І не хер тобі навіть намагатися піаритися на батьках.
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28.06.2024 21:32 Ответить
Якщо доповзе до якогось ставка, то ще й раків "натовп" набіжить
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28.06.2024 11:03 Ответить
Не доповзе! У нього проникаючі поранення брюшини і пахової області (найбільш паскудні рани - купа кровоносних судин і неможливість у польових умовах зупинить кровотечу Та ще й ризик попадання калових мас через ушкодження кишок А це прямий шлях до розвитку перитоніту - якщо довго не помиратиме) Гарну точку наші хлопці знайшли для ураження - кацапи бачать смерть, яка невідворотно наближається і розуміють, що запобігти їй не можуть А після вибуху відчувають, як умирають!
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28.06.2024 13:41 Ответить
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28.06.2024 11:05 Ответить
берцы, мухи, жгуты - привет ссср
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28.06.2024 11:07 Ответить
Коли така нагода буде ще для мух ...Тепер орки звено пищевой цепі українських мух
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28.06.2024 11:07 Ответить
В опаришів буде гулянка.
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28.06.2024 11:10 Ответить
не хочу ничего сказать но мухи знают на что садиться
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28.06.2024 11:16 Ответить
Эти мрази , пришли с мухами , на Украину..
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28.06.2024 11:38 Ответить
Єпічне відео про те, як лаптеногі своїх не кидають ) треба показувати всім ванькам, хто збирається в Україні так само подохнути
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28.06.2024 11:43 Ответить
Мухи знають куди сідати
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28.06.2024 11:58 Ответить
Як завзято вони вони його обліпили. Такого гівна мабуть ще не куштували.
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28.06.2024 12:01 Ответить
мабуть зараз думає, що навіть не встиг пробухати винагороду за підписання контракту.
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28.06.2024 12:20 Ответить
Хай не переживає, друзі пробухають
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28.06.2024 13:15 Ответить
У этого было время подумать. Сначала ему сожгли броник и прочую защиту, потом сожгли форму, потом трусики и потом уже голенького мальчика разорвали боеприпасом на куски. Итог, тема трусиков раскрыта полностью. Вот, смотрите, пожалуйста:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/
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28.06.2024 23:36 Ответить
вперше отримав задоволення від чоловічого стриптизу.
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29.06.2024 03:19 Ответить
Так я знав, що ти гідно оціниш. Таке відео не для всіх, а для обраних
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29.06.2024 10:27 Ответить
так, Такі відео виключно дя адептів церкви Акули Хургадійської.
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29.06.2024 11:14 Ответить
Аминь
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29.06.2024 12:09 Ответить
я би навіть сказав - аллілуйя!
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29.06.2024 14:00 Ответить
Пра берьозки вспаминает. Ностальгія замучила.
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28.06.2024 12:47 Ответить
Подяка бандерiвським бойовим мухам!
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28.06.2024 12:59 Ответить
Мухи не помиляються.
Жив гівном і здох гівном
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28.06.2024 13:09 Ответить
Вони його не покинули, а замаскували від дронов мухами
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28.06.2024 13:13 Ответить
Коли-мухи облепили Колю-котлету.
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28.06.2024 13:23 Ответить
У меня в голове не укладывается ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ ты взяв в руки автомат пришёл на мою землю насаждать свой трижды проклятый руззкий мир. Притом ты пришёл и разрушаешь именно восточную Украину, русскоговорящую Украину! Что за "черви" вселились в твои мозги и деформировали понятия человечности, здравого смысла, целесообразности? Сейчас, тебе больно, трудно дышать, мучит жажда... Мне пожалеть тебя? (задумался) Придумал - ментально обращусь к операторам: не используйте дрон-misericorde, ты заслужил до-о-олгую смерть...
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28.06.2024 13:29 Ответить
"Летять мухи, летять муухи... І два шершнЯ..."
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28.06.2024 14:54 Ответить
Этот идиот тоже ниже раны жгут закрутил?! И вообще, почему не застрелился еще, что он ждёт, выродок
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28.06.2024 15:34 Ответить
Муху не обманешь...
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28.06.2024 18:34 Ответить
Це мухи Цэ-цэ.
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28.06.2024 21:08 Ответить
Мухи атакують сарану...
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29.06.2024 15:06 Ответить
Своіх нє брасаєм .
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07.08.2024 22:43 Ответить
 
 