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Пораненого окупанта, покинутого поплічниками, обліпили мухи. ВIДЕО 18+

Троє уцілілих, після атаки дрона-камікадзе, окупантів покинули свого пораненого поплічника і пішли геть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала камера безпілотника бійці 47-ї ОМБр "Магура". На записі видно, що поранений окупант лежить на відкритій місцині, а його рани густо обліпили мухи.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант фільмує напівгнилі тіла свої поплічників: "Украина, июнь 2024 года. Трупы уже почти разложились. Как их теперь опознавать?". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17713) русский мир (462) дрони (4838)


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Топ коментарі
+22
Они его не бросили, они еще придут за опарышами. На него хорошо клюет

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28.06.2024 10:58
+19
Звичайно-бо мухи знають толк в гавнє...
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28.06.2024 10:53
+11
Якщо доповзе до якогось ставка, то ще й раків "натовп" набіжить
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28.06.2024 11:03
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Звичайно-бо мухи знають толк в гавнє...
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28.06.2024 10:53 Відповісти
Мои 5 копеек про мух. (Видео из категории "*****"):
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1djbc1q/ua_uav_battalion_strike_drones_company_of_the/
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28.06.2024 23:55 Відповісти
Якщо б не дрони, не уявляю , московити вже напевне б зʼїли Україну
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28.06.2024 10:55 Відповісти
Они его не бросили, они еще придут за опарышами. На него хорошо клюет

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28.06.2024 10:58 Відповісти
А еще вспомнилось, ахахахааха
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28.06.2024 11:14 Відповісти
Опариш буде жирний
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28.06.2024 10:59 Відповісти
- терпи, воїне, скоро зима
- і що, мене демобілізують?!
- ні. але мух буде менше
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28.06.2024 11:00 Відповісти
Щось не надто схоже на парад по Хрещатику, кацапедло.
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28.06.2024 11:00 Відповісти
Повелитель мух трішечки протух.
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28.06.2024 11:01 Відповісти
Это боевые украинские мухи.
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28.06.2024 11:01 Відповісти
А що воно робило, отой московіт, на території України, із зброєю в руках??
Кари рашистам, страшної кари!
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28.06.2024 11:01 Відповісти
Бутусов, ти не задумувався як такі матеріали впливають на батьків, родичів, в яких діти зникли безвісти?
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28.06.2024 11:03 Відповісти
Дуже правильно пан Юрій робить!!!
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28.06.2024 11:20 Відповісти
Батьки нелюдя нехай начуваються, за гроші прийшов вбивати українців. Лишіть свої соплі для інших випадків.
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28.06.2024 12:06 Відповісти
Батьки і родичі хочуть помсти. І вони її бачать у подібних відео.
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28.06.2024 13:23 Відповісти
Кацапу не потрібен ніякий привід для вчинення зла Він його робить навіть без будь-якої особистої зацікавленості Просто тому що МОЖЕ! Скільки разів їм задавалося питання: "Зачем сделал ту или иную пакость?" У відповідь лише мовчазне знизування плечима і байдужий погляд У кацапа відсутнє таке поняття як співчуття Він розуміє тільки силу І має у відповідь на неї лише одну реакцію - ОСТРАХ та БОЯЗНЬ ТОму ми повинні змусить нас БОЯТЬСЯ! Щоб їх матері словом "хахол" своїх дітей лякали!
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28.06.2024 13:48 Відповісти
А "Бутусов" думає більше про те - як впливають ці відеокадри на кацапів Од того що він НЕ БУДЕ їх показувать - пропалим безвісти та їх родичам краще не буде! Нашим надають допомогу та виносять з поля бою за найменшої можливості А ці навіть жгути до ладу не затягли!
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28.06.2024 13:25 Відповісти
Ніяк не впливає. І не хер тобі навіть намагатися піаритися на батьках.
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28.06.2024 21:32 Відповісти
Якщо доповзе до якогось ставка, то ще й раків "натовп" набіжить
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28.06.2024 11:03 Відповісти
Не доповзе! У нього проникаючі поранення брюшини і пахової області (найбільш паскудні рани - купа кровоносних судин і неможливість у польових умовах зупинить кровотечу Та ще й ризик попадання калових мас через ушкодження кишок А це прямий шлях до розвитку перитоніту - якщо довго не помиратиме) Гарну точку наші хлопці знайшли для ураження - кацапи бачать смерть, яка невідворотно наближається і розуміють, що запобігти їй не можуть А після вибуху відчувають, як умирають!
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28.06.2024 13:41 Відповісти
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28.06.2024 11:05 Відповісти
берцы, мухи, жгуты - привет ссср
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28.06.2024 11:07 Відповісти
Коли така нагода буде ще для мух ...Тепер орки звено пищевой цепі українських мух
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28.06.2024 11:07 Відповісти
В опаришів буде гулянка.
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28.06.2024 11:10 Відповісти
не хочу ничего сказать но мухи знают на что садиться
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28.06.2024 11:16 Відповісти
Эти мрази , пришли с мухами , на Украину..
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28.06.2024 11:38 Відповісти
Єпічне відео про те, як лаптеногі своїх не кидають ) треба показувати всім ванькам, хто збирається в Україні так само подохнути
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28.06.2024 11:43 Відповісти
Мухи знають куди сідати
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28.06.2024 11:58 Відповісти
Як завзято вони вони його обліпили. Такого гівна мабуть ще не куштували.
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28.06.2024 12:01 Відповісти
мабуть зараз думає, що навіть не встиг пробухати винагороду за підписання контракту.
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28.06.2024 12:20 Відповісти
Хай не переживає, друзі пробухають
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28.06.2024 13:15 Відповісти
У этого было время подумать. Сначала ему сожгли броник и прочую защиту, потом сожгли форму, потом трусики и потом уже голенького мальчика разорвали боеприпасом на куски. Итог, тема трусиков раскрыта полностью. Вот, смотрите, пожалуйста:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/
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28.06.2024 23:36 Відповісти
вперше отримав задоволення від чоловічого стриптизу.
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29.06.2024 03:19 Відповісти
Так я знав, що ти гідно оціниш. Таке відео не для всіх, а для обраних
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29.06.2024 10:27 Відповісти
так, Такі відео виключно дя адептів церкви Акули Хургадійської.
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29.06.2024 11:14 Відповісти
Аминь
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29.06.2024 12:09 Відповісти
я би навіть сказав - аллілуйя!
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29.06.2024 14:00 Відповісти
Пра берьозки вспаминает. Ностальгія замучила.
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28.06.2024 12:47 Відповісти
Подяка бандерiвським бойовим мухам!
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28.06.2024 12:59 Відповісти
Мухи не помиляються.
Жив гівном і здох гівном
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28.06.2024 13:09 Відповісти
Вони його не покинули, а замаскували від дронов мухами
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28.06.2024 13:13 Відповісти
Коли-мухи облепили Колю-котлету.
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28.06.2024 13:23 Відповісти
У меня в голове не укладывается ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ ты взяв в руки автомат пришёл на мою землю насаждать свой трижды проклятый руззкий мир. Притом ты пришёл и разрушаешь именно восточную Украину, русскоговорящую Украину! Что за "черви" вселились в твои мозги и деформировали понятия человечности, здравого смысла, целесообразности? Сейчас, тебе больно, трудно дышать, мучит жажда... Мне пожалеть тебя? (задумался) Придумал - ментально обращусь к операторам: не используйте дрон-misericorde, ты заслужил до-о-олгую смерть...
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28.06.2024 13:29 Відповісти
"Летять мухи, летять муухи... І два шершнЯ..."
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28.06.2024 14:54 Відповісти
Этот идиот тоже ниже раны жгут закрутил?! И вообще, почему не застрелился еще, что он ждёт, выродок
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28.06.2024 15:34 Відповісти
Муху не обманешь...
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28.06.2024 18:34 Відповісти
Це мухи Цэ-цэ.
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28.06.2024 21:08 Відповісти
Мухи атакують сарану...
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29.06.2024 15:06 Відповісти
Своіх нє брасаєм .
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07.08.2024 22:43 Відповісти
 
 