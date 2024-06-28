Пораненого окупанта, покинутого поплічниками, обліпили мухи. ВIДЕО 18+

Троє уцілілих, після атаки дрона-камікадзе, окупантів покинули свого пораненого поплічника і пішли геть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала камера безпілотника бійці 47-ї ОМБр "Магура". На записі видно, що поранений окупант лежить на відкритій місцині, а його рани густо обліпили мухи.

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