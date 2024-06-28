Пораненого окупанта, покинутого поплічниками, обліпили мухи. ВIДЕО 18+
Троє уцілілих, після атаки дрона-камікадзе, окупантів покинули свого пораненого поплічника і пішли геть.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала камера безпілотника бійці 47-ї ОМБр "Магура". На записі видно, що поранений окупант лежить на відкритій місцині, а його рани густо обліпили мухи.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.06.2024 10:58 Посилання
+19 Александр Чуднивец #474549
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+11 Віталій Поліщук
показати весь коментар28.06.2024 11:03 Посилання
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1djbc1q/ua_uav_battalion_strike_drones_company_of_the/
- і що, мене демобілізують?!
- ні. але мух буде менше
Кари рашистам, страшної кари!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/
Жив гівном і здох гівном