Окупант фільмує напівгнилі тіла свої поплічників: "Украина, июнь 2024 года. Трупы уже почти разложились. Как их теперь опознавать?". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує напівгнилі тіла своїх поплічників, які вже давно валяються у лісосмузі та на дорозі поблизу неї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник бідкається, що встановити імена ліквідованих буде вкрай тяжко і зазначає, що евакуювати тіла вдасться невідомо коли.

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