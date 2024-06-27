Окупант фільмує напівгнилі тіла свої поплічників: "Украина, июнь 2024 года. Трупы уже почти разложились. Как их теперь опознавать?". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує напівгнилі тіла своїх поплічників, які вже давно валяються у лісосмузі та на дорозі поблизу неї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник бідкається, що встановити імена ліквідованих буде вкрай тяжко і зазначає, що евакуювати тіла вдасться невідомо коли.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+43 Мойша из Одессы
показати весь коментар27.06.2024 15:09 Посилання
+37 Hanka Panyanka
показати весь коментар27.06.2024 15:06 Посилання
+35 Грицько Злий
показати весь коментар27.06.2024 15:21 Посилання
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Грошви наобiцяли - от i поперлись.
"Очi завидющi, руки загребущi, а в *опi дна нема".
За відбитком копит, козломордий. Це те єдине унікальне, що ви, ублюдки, несете в цей світ. Як і косоокі комуняки з Китаю
Доля вона така - їпашить злом у відповідь на зло
так спокійно ходить по українській землі
та ще й цілими копитами?
Ащо ж йому, падлюці, вдома не сиділось?
почти отдохнул от фэншуя по-украински по отношению к оккупанту на моїй малій Батьківщині спаскудженій біосміттям Московії..
На нюх
Это просто! ложись рядом, трупы сами тебя распознают!
А то тебя? Надеюсь уже скоро 😄
Згребли бульдозером в траншею, зарили, написали НIIЗВЕСТНИЙ САЛДАТ - тай по всьому !
Чи й не проблема.