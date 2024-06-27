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Оккупант снимает полугнилые тела своих пособников:: "Украина, июнь 2024 года. Трупы уже почти разложились. Как их теперь опознавать?". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает полусгнившие тела своих соратников, которые уже давно валяются в лесополосе и на дороге вблизи нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик жалуется, что установить имена ликвидированных будет крайне тяжело и отмечает, что эвакуировать тела удастся неизвестно когда.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обгоревшее тело оккупанта еще дымит, после атаки украинских воинов. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+43
Скільки гидоти прийшло на Українську Землю.
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27.06.2024 15:09
+37
дурак ти, ванька, вони нікому не потрібні... оце й вся була їх місія, піти на штурм 1 раз та потім згнити десь при дорозі...
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27.06.2024 15:06
+35
А кацапу не приходе в голову питання, якого хера вони в Україну приперлись?
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27.06.2024 15:21
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дурак ти, ванька, вони нікому не потрібні... оце й вся була їх місія, піти на штурм 1 раз та потім згнити десь при дорозі...
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27.06.2024 15:06 Ответить
та і х#й на них
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27.06.2024 17:40 Ответить
Разложились в прямом и переносном смысле этого слова прям хорошо так лежат
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27.06.2024 15:07 Ответить
Скільки гидоти прийшло на Українську Землю.
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27.06.2024 15:09 Ответить
Да ты за себя переживай ... Что-бы тебя хоть "... в морге переодели ..."
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27.06.2024 15:09 Ответить
Разложенци
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27.06.2024 15:10 Ответить
Ветераны некротического фронта.
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27.06.2024 15:16 Ответить
Украінскій крізіс....
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27.06.2024 15:12 Ответить
Опознавать даже очень легко: теперь они все - навоз. Без исключения.
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27.06.2024 15:14 Ответить
згортай лопатою у возик і тягни по в всій росії, хтось впізнає
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27.06.2024 15:18 Ответить
В черный пакет, добавить мази Вишневского по вкусу и будут, как новенькие!
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27.06.2024 15:19 Ответить
От так у нас і черноземи формувались. Віками. Гнили сучи загарбники. Нажаль в кровю українців поливалась.
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27.06.2024 15:19 Ответить
Вихід є ! До караван-сараіїв чіпляти ще причеп-рифрежератор. Живим оркам можна зразу же туди і сядати щоб не засмічувати природу і робити опізнання простішим.
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27.06.2024 15:20 Ответить
А кацапу не приходе в голову питання, якого хера вони в Україну приперлись?
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27.06.2024 15:21 Ответить
и никогда им не прийдет такая мысль.....в век интернета смотрят только телевизор и верят всему, что там мандякают их вожди....просто идиоты... умственно отсталые.
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27.06.2024 15:32 Ответить
Не тільки телевізор. На Ютюбі теж дуже багато всякої хрені яку прокацапської пропагандони закидують. Ютуб построєний так, він тобі окрім підписаних каналів в стрічку кидає той контент який ти дивишся більше всього. Тупий кацап навіть не мріє подивитись інші канали. Для цього ж треба зайти в акаунт та видалити історію переглядів.
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27.06.2024 18:19 Ответить
Не приходит. Они считают что это их земля исконная а оккупанты это украинцы. Что бы убрать из их бошек эту идею надо вынести мозги. Только так.
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27.06.2024 16:03 Ответить
І то правда...
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27.06.2024 18:03 Ответить
Та це якраз зрозумiло !
Грошви наобiцяли - от i поперлись.
"Очi завидющi, руки загребущi, а в *опi дна нема".
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27.06.2024 16:31 Ответить
Як видно що вони ні на секунду не замислюються чому все так!
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27.06.2024 18:03 Ответить
"Как их теперь опознавать?"
За відбитком копит, козломордий. Це те єдине унікальне, що ви, ублюдки, несете в цей світ. Як і косоокі комуняки з Китаю
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27.06.2024 15:22 Ответить
Гарне кіно.
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27.06.2024 15:22 Ответить
Зато всі "тепер харошіє руzкіє" і пахнуть однаково.
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27.06.2024 15:22 Ответить
Они и при жизни пахли"русским духом",так что ничего не поменялось.
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27.06.2024 15:32 Ответить
Ну... не всі ж "бояру" пили. Хтось і коньячком з віскаріком балувався...
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27.06.2024 16:28 Ответить
А гниють всi однаково.
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27.06.2024 16:32 Ответить
Гы... Не,ну если в бочку с говном залить вискарик,то на выходе бочка с говном+вискарик все равно пахнет как говно.
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27.06.2024 16:37 Ответить
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27.06.2024 17:10 Ответить
Нехєр було нападати на мирних сусідів та пертися до України як окупанти.
Доля вона така - їпашить злом у відповідь на зло
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27.06.2024 15:25 Ответить
Никак не опознавать. Возьмёте фото из школьных альбомов, увеличите, и будете еще сто лет носить их на палках.
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27.06.2024 15:26 Ответить
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28.06.2024 00:08 Ответить
на сафарі прієхалі і до Казбдона сразу
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27.06.2024 15:26 Ответить
Этот оператор тоже уже скоро будет чей-то сгнивший родственник
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27.06.2024 15:27 Ответить
"как их теперь опознать" - це питання для неандертальців, які не знають про днк-експертизу. А взагалі якийсь збочинець - ходити нюхати трупаків, тьфу, гидота...
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27.06.2024 15:27 Ответить
Фигли их опознавать,биомасса и при жизни личности не имеет.
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27.06.2024 15:34 Ответить
Путлер рабів не рахує.
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27.06.2024 15:28 Ответить
А чому цей чєйтабрат
так спокійно ходить по українській землі
та ще й цілими копитами?
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27.06.2024 15:30 Ответить
Падаль! Що мертва , що жива! Все одно - падаль!!!
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27.06.2024 15:33 Ответить
"Чєйто муж нє вєрньотся дамой"
Ащо ж йому, падлюці, вдома не сиділось?
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27.06.2024 15:35 Ответить
..как на берегу моря побывал...
почти отдохнул от фэншуя по-украински по отношению к оккупанту на моїй малій Батьківщині спаскудженій біосміттям Московії..
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27.06.2024 15:38 Ответить
Как их теперь опознавать?
На нюх
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27.06.2024 15:40 Ответить
головне - запам'ятайте, і дітям своїм перекажіть: ніколи не впускайте на Україну ніяких юнармєйцев з російських "меморіалів". А якщо росіяни будуть робити якісь запити, то передайте пару кіло хробаків - хай у них випитують про славу рускава аружія.
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27.06.2024 15:43 Ответить
і да, табличкі всі позносити нахєр
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27.06.2024 15:52 Ответить
Chio tak vanaiet ? Fuuuu , ruskim duhom pahnet .......💩
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27.06.2024 15:43 Ответить
Желаю автору видео дальнейших творческих успехов, побольше натурных сьемок на просторах временно оккупированных територий Украины, увеличения количиства персонажей и ухудшения их качества!
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27.06.2024 15:45 Ответить
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27.06.2024 15:57 Ответить
Как их теперь опознавать?

Это просто! ложись рядом, трупы сами тебя распознают!
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27.06.2024 16:04 Ответить
На концерт Кобзона очередь по записи на годы растянулась!
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27.06.2024 16:08 Ответить
мединский по лишней хромосоме опознает
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27.06.2024 16:09 Ответить
"...ещё когда только до них очередь дойдёт..."

А то тебя? Надеюсь уже скоро 😄
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27.06.2024 16:28 Ответить
Ще зимові жмури. Вже мабуть і не смердять..
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27.06.2024 16:28 Ответить
На на пуркуЯ (це по-хренцузькому) iх апазднавать?
Згребли бульдозером в траншею, зарили, написали НIIЗВЕСТНИЙ САЛДАТ - тай по всьому !
Чи й не проблема.
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27.06.2024 16:37 Ответить
Такое ляпнуть ... - На скотомогильник, по-зороастрийски, тока хлоркой притрусить.
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27.06.2024 16:47 Ответить
Жодної могили окупанта в Україні не має бути. Ну от взагалі. Якщо десь побачу відразу буду нищити. Нема тут місця окупантам. Ні мертвим, ні живим, ні ненародженим...
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27.06.2024 17:58 Ответить
Та ні. Ми ж таки християни, треба ввіткнути якогось лопуцька з картонкою, щоб до першого дощу простояло. Далі вже й не треба.
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01.07.2024 14:50 Ответить
засрали своїми трупаками нам всі посадки.... як вам українська гостинність 3,14дари?
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27.06.2024 17:02 Ответить
А зачем их опознавать? Полежат еще, звери растащут , вороны расклюют. Потом трактором пройтись и запахать.
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27.06.2024 17:09 Ответить
А сидііли б десь там у себе в мухосранську та й жрали б водяру-так і жив були б. А так- кожному своє. Здохли- та йух з ними...
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27.06.2024 17:31 Ответить
Бери мазок через анальний отвір, нюхай і розпізнавай!!
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27.06.2024 18:17 Ответить
Схоже, лиси там повід'їдалися неслабо...
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27.06.2024 18:43 Ответить
ЦЕ не люди. Це використані і викинуті г%ндони.
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27.06.2024 19:20 Ответить
Да кому они нужны, распознавать их. Родители и жены русских ваньков с радостью посылают их на верную смерть. Вы реально думаете, что в россии кому-либо интересно, как эти ваньки тут сдохли? Россияне - нация, смысл существования которой заключается в изобретении аналоговнетных способов подохнуть.
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27.06.2024 19:22 Ответить
Мразь вонючая, никакого сочувствия, отношение, как падали. И побольше бы таких, желательно, чтобы все!
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27.06.2024 20:26 Ответить
Всі окупанти повинні здохнути. Чекаю аналогічне відео наступного тимчасово живого орка з автором цього чудового репортажу у якості об'єкта зйомки.
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27.06.2024 21:54 Ответить
Джиперсы -Криперсы , лежат ножка на ножку , загорают .
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27.06.2024 23:05 Ответить
красиво разложили....
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28.06.2024 22:43 Ответить
 
 