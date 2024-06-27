Оккупант снимает полугнилые тела своих пособников:: "Украина, июнь 2024 года. Трупы уже почти разложились. Как их теперь опознавать?". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает полусгнившие тела своих соратников, которые уже давно валяются в лесополосе и на дороге вблизи нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик жалуется, что установить имена ликвидированных будет крайне тяжело и отмечает, что эвакуировать тела удастся неизвестно когда.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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