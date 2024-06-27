Оккупант снимает полугнилые тела своих пособников:: "Украина, июнь 2024 года. Трупы уже почти разложились. Как их теперь опознавать?". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает полусгнившие тела своих соратников, которые уже давно валяются в лесополосе и на дороге вблизи нее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик жалуется, что установить имена ликвидированных будет крайне тяжело и отмечает, что эвакуировать тела удастся неизвестно когда.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+43 Мойша из Одессы
показать весь комментарий27.06.2024 15:09 Ссылка
+37 Hanka Panyanka
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+35 Грицько Злий
показать весь комментарий27.06.2024 15:21 Ссылка
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Грошви наобiцяли - от i поперлись.
"Очi завидющi, руки загребущi, а в *опi дна нема".
За відбитком копит, козломордий. Це те єдине унікальне, що ви, ублюдки, несете в цей світ. Як і косоокі комуняки з Китаю
Доля вона така - їпашить злом у відповідь на зло
так спокійно ходить по українській землі
та ще й цілими копитами?
Ащо ж йому, падлюці, вдома не сиділось?
почти отдохнул от фэншуя по-украински по отношению к оккупанту на моїй малій Батьківщині спаскудженій біосміттям Московії..
На нюх
Это просто! ложись рядом, трупы сами тебя распознают!
А то тебя? Надеюсь уже скоро 😄
Згребли бульдозером в траншею, зарили, написали НIIЗВЕСТНИЙ САЛДАТ - тай по всьому !
Чи й не проблема.