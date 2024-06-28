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Новости Видео Война
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Бойцы 47-й ОМБр тепловизионными FPV-дронами уничтожили 2 российских танка. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ тепловизионными FPV-дронами уничтожили 2 российских танка.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах боевой работы подразделения Strike Drone Company видно, как украинские FPV ночью догоняют российские танки.

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Автор: 

танк (2269) дроны (4055) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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На пітьмі стривожені...

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28.06.2024 23:07 Ответить
В ВСК придёт баблишко, закину обязательно сатаненку на такое дело.
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29.06.2024 00:25 Ответить
Так воює справжній профі і блогер "Олександр Беспалий"!
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28.06.2024 23:11 Ответить
шо то за Т34???
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28.06.2024 23:12 Ответить
...или Т-44
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29.06.2024 13:26 Ответить
Гарно.
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29.06.2024 00:31 Ответить
 
 