Бойцы 47-й ОМБр тепловизионными FPV-дронами уничтожили 2 российских танка. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ тепловизионными FPV-дронами уничтожили 2 российских танка.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах боевой работы подразделения Strike Drone Company видно, как украинские FPV ночью догоняют российские танки.
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