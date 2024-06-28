Уцелевший оккупант толкает автоматом тело своего соратника, ликвидированного дроном-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе их 110-й ОМБр ликвидировал одним ударом трех оккупантов на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как трое оккупантов тянут к лесополосе небольшую тележку со своим "трехсотым". Именно в этот момент их застал удар украинского дрона. Судя по видео, трое оккупантов были уничтожены. Уцелевший россиянин пырнул автоматом в тело одного из приспешников и пошел дальше.

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