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Новости Видео Война
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Уцелевший оккупант толкает автоматом тело своего соратника, ликвидированного дроном-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе их 110-й ОМБр ликвидировал одним ударом трех оккупантов на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как трое оккупантов тянут к лесополосе небольшую тележку со своим "трехсотым". Именно в этот момент их застал удар украинского дрона. Судя по видео, трое оккупантов были уничтожены. Уцелевший россиянин пырнул автоматом в тело одного из приспешников и пошел дальше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненого оккупанта, брошенного соратниками, облепили мухи. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) дроны (4055)


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Топ комментарии
+19
Зробив все що міг )
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28.06.2024 15:15
+9
А "трьохсотий" у возику був живий - коли виживший перевіряв стан двох "тяглових свиней" після вибуху Бо коли уцілілий спочатку підійшов до нього - він у возику навзнак лежав А коли уцілілий пішов - "трьохсотий" вже напівсидів, нахилившись уперед Гарне влучання!
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28.06.2024 15:24
+8
Возик явно не з тагілу, а крадений.
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28.06.2024 15:19
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Зробив все що міг )
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28.06.2024 15:15 Ответить
Как-то трое в посадке
Везли лечить одного.
Все получили от дрона увечья !
Только тот, что в телеге, почти ничего...
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28.06.2024 15:17 Ответить
Возик явно не з тагілу, а крадений.
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28.06.2024 15:19 Ответить
тре піструном штурхать, йолуп)😆
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28.06.2024 15:22 Ответить
А "трьохсотий" у возику був живий - коли виживший перевіряв стан двох "тяглових свиней" після вибуху Бо коли уцілілий спочатку підійшов до нього - він у возику навзнак лежав А коли уцілілий пішов - "трьохсотий" вже напівсидів, нахилившись уперед Гарне влучання!
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28.06.2024 15:24 Ответить
А тот, которого пошрыкав кацап автоматом и ушел, оказался еще жив.... В мучительных предвкушениях своего конца, он судомно ще хапав ротом повiтря... А ШО ДЕЛАТЬ(з борошнами) ...ХЕХ...
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29.06.2024 06:54 Ответить
надо было контролить, что б самнения не мучили!!!))))
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28.06.2024 15:31 Ответить
Вот, так надо было контролить? Сначала сжечь броник и прочую защиту, потом сжечь форму, потом трусики и потом уже голенького мальчика разорвать боеприпасом на куски? Ок, вот, смотрите, пожалуйста:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/
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28.06.2024 23:31 Ответить
гурман!, батенька!)
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28.06.2024 23:45 Ответить
Виноват! Грешен.
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28.06.2024 23:50 Ответить
не той шматок тикав
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28.06.2024 15:31 Ответить
Це ж треба здохнути в посадці біля тачанки..їбанута нація!!!
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28.06.2024 15:31 Ответить
Зато, як дєди і можєм павтарить....
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28.06.2024 15:40 Ответить
Видел несколько разных видео, как обезьяны обходятся с трупом умершего зверя - они проявляют на порядок больше эмпатии чем кацапские выродки к своим подохшим
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28.06.2024 15:45 Ответить
Бо примати розуміють що вони родина, а орки вони і є орки. Кожен сам за себе.
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28.06.2024 17:35 Ответить
Ну, ты если шо догоняй!
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28.06.2024 15:57 Ответить
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28.06.2024 16:53 Ответить
пёс барбос один тільки і вцілів )) й продовжив свій необичний крос ))
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28.06.2024 21:32 Ответить
НЕНАДОВГО ВЦIЛIВ, правда заiкою став.
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29.06.2024 06:56 Ответить
Менсон рулить......
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29.06.2024 08:15 Ответить
 
 