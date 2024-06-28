Уцелевший оккупант толкает автоматом тело своего соратника, ликвидированного дроном-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе их 110-й ОМБр ликвидировал одним ударом трех оккупантов на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как трое оккупантов тянут к лесополосе небольшую тележку со своим "трехсотым". Именно в этот момент их застал удар украинского дрона. Судя по видео, трое оккупантов были уничтожены. Уцелевший россиянин пырнул автоматом в тело одного из приспешников и пошел дальше.
Топ комментарии
+19 ДенКо
показать весь комментарий28.06.2024 15:15 Ссылка
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий28.06.2024 15:24 Ссылка
+8 Elvis2
показать весь комментарий28.06.2024 15:19 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Везли лечить одного.
Все получили от дрона увечья !
Только тот, что в телеге, почти ничего...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/