Уцілілий окупант штурхає автоматом тіло свого поплічника, ліквідованого дроном-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе іх 110-ї ОМБр ліквідував одним ударом трьох окупантів на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як троє окупантів тягнуть до лісосмуги невеликого возика зі своїм "трьохсотим". Саме у цей момент їх заскочив удар українського дрона. Судячи із відео, троє окупантів було знищено. Уцілілий росіянин штрикнув автоматом у тіло одного із поплічників і пішов далі.
Топ коментарі
+19 ДенКо
показати весь коментар28.06.2024 15:15 Посилання
+9 Яр Холодний
показати весь коментар28.06.2024 15:24 Посилання
+8 Elvis2
показати весь коментар28.06.2024 15:19 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Везли лечить одного.
Все получили от дрона увечья !
Только тот, что в телеге, почти ничего...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/