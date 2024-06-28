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Уцілілий окупант штурхає автоматом тіло свого поплічника, ліквідованого дроном-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе іх 110-ї ОМБр ліквідував одним ударом трьох окупантів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як троє окупантів тягнуть до лісосмуги невеликого возика зі своїм "трьохсотим". Саме у цей момент їх заскочив удар українського дрона. Судячи із відео, троє окупантів було знищено. Уцілілий росіянин штрикнув автоматом у тіло одного із поплічників і пішов далі.

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Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) дрони (4838)


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Топ коментарі
+19
Зробив все що міг )
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28.06.2024 15:15
+9
А "трьохсотий" у возику був живий - коли виживший перевіряв стан двох "тяглових свиней" після вибуху Бо коли уцілілий спочатку підійшов до нього - він у возику навзнак лежав А коли уцілілий пішов - "трьохсотий" вже напівсидів, нахилившись уперед Гарне влучання!
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28.06.2024 15:24
+8
Возик явно не з тагілу, а крадений.
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28.06.2024 15:19
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Зробив все що міг )
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28.06.2024 15:15 Відповісти
Как-то трое в посадке
Везли лечить одного.
Все получили от дрона увечья !
Только тот, что в телеге, почти ничего...
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28.06.2024 15:17 Відповісти
Возик явно не з тагілу, а крадений.
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28.06.2024 15:19 Відповісти
тре піструном штурхать, йолуп)😆
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28.06.2024 15:22 Відповісти
А "трьохсотий" у возику був живий - коли виживший перевіряв стан двох "тяглових свиней" після вибуху Бо коли уцілілий спочатку підійшов до нього - він у возику навзнак лежав А коли уцілілий пішов - "трьохсотий" вже напівсидів, нахилившись уперед Гарне влучання!
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28.06.2024 15:24 Відповісти
А тот, которого пошрыкав кацап автоматом и ушел, оказался еще жив.... В мучительных предвкушениях своего конца, он судомно ще хапав ротом повiтря... А ШО ДЕЛАТЬ(з борошнами) ...ХЕХ...
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29.06.2024 06:54 Відповісти
надо было контролить, что б самнения не мучили!!!))))
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28.06.2024 15:31 Відповісти
Вот, так надо было контролить? Сначала сжечь броник и прочую защиту, потом сжечь форму, потом трусики и потом уже голенького мальчика разорвать боеприпасом на куски? Ок, вот, смотрите, пожалуйста:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dpl4q6/79th_air_assault_brigade_finishing_off_burnt/
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28.06.2024 23:31 Відповісти
гурман!, батенька!)
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28.06.2024 23:45 Відповісти
Виноват! Грешен.
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28.06.2024 23:50 Відповісти
не той шматок тикав
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28.06.2024 15:31 Відповісти
Це ж треба здохнути в посадці біля тачанки..їбанута нація!!!
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28.06.2024 15:31 Відповісти
Зато, як дєди і можєм павтарить....
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28.06.2024 15:40 Відповісти
Видел несколько разных видео, как обезьяны обходятся с трупом умершего зверя - они проявляют на порядок больше эмпатии чем кацапские выродки к своим подохшим
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28.06.2024 15:45 Відповісти
Бо примати розуміють що вони родина, а орки вони і є орки. Кожен сам за себе.
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28.06.2024 17:35 Відповісти
Ну, ты если шо догоняй!
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28.06.2024 15:57 Відповісти
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28.06.2024 16:53 Відповісти
пёс барбос один тільки і вцілів )) й продовжив свій необичний крос ))
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28.06.2024 21:32 Відповісти
НЕНАДОВГО ВЦIЛIВ, правда заiкою став.
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29.06.2024 06:56 Відповісти
Менсон рулить......
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29.06.2024 08:15 Відповісти
 
 