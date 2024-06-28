Уцілілий окупант штурхає автоматом тіло свого поплічника, ліквідованого дроном-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе іх 110-ї ОМБр ліквідував одним ударом трьох окупантів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як троє окупантів тягнуть до лісосмуги невеликого возика зі своїм "трьохсотим". Саме у цей момент їх заскочив удар українського дрона. Судячи із відео, троє окупантів було знищено. Уцілілий росіянин штрикнув автоматом у тіло одного із поплічників і пішов далі.

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