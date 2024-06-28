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Бійці 47-ї ОМБр тепловізійними FPV-дронами знищили 2 російських танки. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ тепловізійними FPV-дронами знищили 2 російських танки.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах бойової роботи підрозділу Strike Drone Company видно, як українські FPV вночі доганяють російські танки.

Також дивіться: Найкращі ураження від батареї М109А6 Paladin. Робота воїна ЗСУ із 47 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

танк (2079) дрони (4838) 47 окрема механізована бригада (272)


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На пітьмі стривожені...

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28.06.2024 23:07 Відповісти
В ВСК придёт баблишко, закину обязательно сатаненку на такое дело.
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29.06.2024 00:25 Відповісти
Так воює справжній профі і блогер "Олександр Беспалий"!
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28.06.2024 23:11 Відповісти
шо то за Т34???
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28.06.2024 23:12 Відповісти
...или Т-44
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29.06.2024 13:26 Відповісти
Гарно.
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29.06.2024 00:31 Відповісти
 
 