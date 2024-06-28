Бійці 47-ї ОМБр тепловізійними FPV-дронами знищили 2 російських танки. ВIДЕО
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ тепловізійними FPV-дронами знищили 2 російських танки.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах бойової роботи підрозділу Strike Drone Company видно, як українські FPV вночі доганяють російські танки.
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