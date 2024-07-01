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Июль может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский анонсировал усиление украинской системы ПВО в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Доклад военных утром. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. О ключевых фронтовых направлениях, а это и Покровский, и другие в Донецкой области, и Харьковщина. Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проигрывает сама идея войны против Украины. Мы делаем все для этого и оружием, и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок.

Сегодня провел несколько совещаний с международниками: команда Офиса, МИД. Мы подробно прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба и в приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими.

И я благодарю всех, кто проявляет достаточную стойкость, достаточную решимость, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку. Несмотря на все. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что хотим справедливости - и только этого - для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) обращение (767)


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Топ комментарии
+21
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01.07.2024 20:05
+13
Телятко ще в сраці, а Зеленський його вже ділить.
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01.07.2024 20:09
+10
Це наслідок неточного закінчення папой Сашой з мамой Рімой. Мабуть не туди ....., ось і наслідки.
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01.07.2024 20:05
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так так.. ось ось Ф16, ось ось вже.. рік чуємо.. закрийся
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01.07.2024 20:03 Ответить
Телятко ще в сраці, а Зеленський його вже ділить.
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01.07.2024 20:09 Ответить
"Птица счастья завтpашнего дня
Пpилетела кpыльями звеня
Выбеpи меня, выбеpи меня
Птица счастья завтpашнего дня..."
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01.07.2024 22:33 Ответить
"Може" - якесь не дуже точне формулювання
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01.07.2024 20:04 Ответить
Це наслідок неточного закінчення папой Сашой з мамой Рімой. Мабуть не туди ....., ось і наслідки.
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01.07.2024 20:05 Ответить
Думаєш нєпарочьнає зачятіє?...
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01.07.2024 20:22 Ответить
Та ні, інше. Більш порочне та неохайне.
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01.07.2024 20:41 Ответить
чіріз сраку зачато і роділось ?
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01.07.2024 20:54 Ответить
Здав таємницю, гівнюк. Шоб тобі потужно повилазило, скотиняка неголена.
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01.07.2024 20:04 Ответить
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01.07.2024 20:05 Ответить
ситно і зажиточно живуть украйонці в колхозе "Путь ЗЄ-ліча"
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01.07.2024 22:43 Ответить
І ще менше світла в оселях українців.
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01.07.2024 20:05 Ответить
і це гарно - у сутінках є час посидіти і подумати
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01.07.2024 22:44 Ответить
Як то добре ЗЕблазню патякати і за жодне слово не нести відповідальності!
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01.07.2024 20:06 Ответить
Шось ця допомога іде іде і не доіде - з 1млн снарядів Павела - 50 тис - не густо
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01.07.2024 20:09 Ответить
Літаки F-16, Grippen та іншi також вже в дорозі...

будуть в червні...але якого року...єрмачки не сказали....
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01.07.2024 20:45 Ответить
інфраструктура =укриття та взльотки НЕ готові - кирюха тимошенко знову обікрав скарбницю
пічаль

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01.07.2024 22:50 Ответить
кажуть, потім папа хрестик натєльний загубив

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01.07.2024 22:52 Ответить
⚡️Только что! ЗАДЕРЖАЛИ ТИМОШЕНКО? Поймали прямо в ресторане. НАБУ начало обыски

https://www.youtube.com/watch?v=KspvKl8vnso

мабуть орден шукають....
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01.07.2024 22:55 Ответить
ни дня без Зеленой ЗАЛУ.....Ы
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01.07.2024 20:11 Ответить
Дайте йому хтось петрушки.
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01.07.2024 20:23 Ответить
зневажаю зе виборців! Ви всі законтачені щурі.......................
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01.07.2024 20:25 Ответить
Вони дебіли ,всі
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01.07.2024 20:29 Ответить
тобто в першому турі голосували за клоуна щоб насрати порошенку ?
як же вас зебанатів цокнуло від Галабародька.
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01.07.2024 23:01 Ответить
і що це дало ? коли голосували проти - краще стало, побігли через Тису плисти, чи зустрічали окупантів, а може на шашликах у травні відпочили, стоячі на колінах і зазираючи у очі ХуNлу ?
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02.07.2024 10:17 Ответить
PS. Ще недійшло Порошенко це найкраще що сталось з Україною за 30 років................. А те що зелебобіки не вимерли це біда! ВЕЛИКА БІДА!
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02.07.2024 14:09 Ответить
Перемога вже пропала,тепер якась реальна беспека пішла,далі тільки цікавіше буде
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01.07.2024 20:28 Ответить
як сформулював дєрьмак у своєму другому законі своєї ж оп-и "сіла - ето масса дєнєжной фінансовой помощі помножена на наше прискорення її розкрадання"
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01.07.2024 20:34 Ответить
Вовочку від перемоги України виділяє шибиниця!
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01.07.2024 20:43 Ответить
Новый встеб , Вова заканчивай войну , это все не то , думайте думайте.....
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01.07.2024 20:43 Ответить
Знову випливло **** в ополонці.
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01.07.2024 20:45 Ответить
Мабуть, служки з помічниками, массово гроші повернуть з офшорів на потребу Захисникам України!!?!?
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01.07.2024 20:54 Ответить
Дай Боже.щоблипень забрав з України на віки вічні в небуття "зелене безсилля" ,котре принесла рашистська агентура у 2019 році...в Україну
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01.07.2024 21:05 Ответить
Йо*аний гіпнотизер.
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01.07.2024 21:15 Ответить
Зеленський повільно привчає жертв телемарафону до майбутьнього перемир'я ,яке буде заключене в найближчому майбутьному , але жертви телемарафону не чують ... В принципі ,як космонавти-"патріоти" ...
Тим жорсткіше буде повернення з космосу в реальність .....
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01.07.2024 21:27 Ответить
Втрати були настільки великі, що бійці втікали в СЗЧ: DeepState про бої за командування Содоля
https://focus.ua/uk/*******-novosti/655301-vtrati-buli-nastilki-veliki-shcho-biyci-vtikali-v-szch-deepstate-pro-boji-za-komanduvannya-sodolya
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01.07.2024 22:09 Ответить
Думаю, що фронтовики, ветерани, побратими загиблих і скалічених бійців з часом упіймають цього підараса, вивезуть у посадку і ...
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02.07.2024 08:41 Ответить
скажіть мені будь ласка, А от ці потужні відео це особлива потреба ?
бо здається,що це не потреба , А залежність
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01.07.2024 22:30 Ответить
Нарешті в Києві буде нормальне ППО,а то вже сил бракує від ОДНО МІСЯЧНИХ повітряних тривог та щоденних бомбардувань КАБами та ракетами.Люди хоч нормальні відпочинуть,а чорнороби накшвалт харків'ян,одеситів та інших нехай зачекають,не на часі просто ще.Хай ще будуть тисячні жертви
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01.07.2024 23:51 Ответить
Почалось відбілювання дуумвірату зеленського з єрмаком в ситуації на фронті, в результаті Зе буде в шоколаді, а винними - військові. З чого це слідує? З заяви безуглої:

Народна депутатка Мар'яна Безугла розширила скаргу, яку вона написала 30 червня на головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Коли вона формулювала свої зауваження, то вирішила, що потрібно поскаржитись на ще одну особу - ексголовнокомандувача Валерія Залужного. Про причини, які підштовхнули її до такого рішення, нардепка розповіла на сторінці Facebook.

Деталі

Безугла пояснила, що до цього рішення її підштовхнуло намагання працювати з ризиками, які несе "система вищих генеральних штабів" для України.

Зокрема, нардепка незадоволена створенням в українських військах, як вона каже, "зомбі-бригад", а не поповнення вже існуючих підрозділів. Заяву Безугла написала до ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора, з копією для Міноборони.
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02.07.2024 11:49 Ответить
оно тут ведь как. можэ прынесты. а может и не прынэсты
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02.07.2024 13:16 Ответить
Але це не точно
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02.07.2024 13:36 Ответить
 
 