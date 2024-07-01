Июль может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Владимир Зеленский анонсировал усиление украинской системы ПВО в июле.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Доклад военных утром. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. О ключевых фронтовых направлениях, а это и Покровский, и другие в Донецкой области, и Харьковщина. Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проигрывает сама идея войны против Украины. Мы делаем все для этого и оружием, и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок.
Сегодня провел несколько совещаний с международниками: команда Офиса, МИД. Мы подробно прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба и в приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими.
И я благодарю всех, кто проявляет достаточную стойкость, достаточную решимость, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку. Несмотря на все. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что хотим справедливости - и только этого - для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии", - сказал Зеленский.
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Пpилетела кpыльями звеня
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будуть в червні...але якого року...єрмачки не сказали....
пічаль
https://www.youtube.com/watch?v=KspvKl8vnso
мабуть орден шукають....
як же вас зебанатів цокнуло від Галабародька.
Тим жорсткіше буде повернення з космосу в реальність .....
https://focus.ua/uk/*******-novosti/655301-vtrati-buli-nastilki-veliki-shcho-biyci-vtikali-v-szch-deepstate-pro-boji-za-komanduvannya-sodolya
бо здається,що це не потреба , А залежність
Народна депутатка Мар'яна Безугла розширила скаргу, яку вона написала 30 червня на головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Коли вона формулювала свої зауваження, то вирішила, що потрібно поскаржитись на ще одну особу - ексголовнокомандувача Валерія Залужного. Про причини, які підштовхнули її до такого рішення, нардепка розповіла на сторінці Facebook.
Деталі
Безугла пояснила, що до цього рішення її підштовхнуло намагання працювати з ризиками, які несе "система вищих генеральних штабів" для України.
Зокрема, нардепка незадоволена створенням в українських військах, як вона каже, "зомбі-бригад", а не поповнення вже існуючих підрозділів. Заяву Безугла написала до ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора, з копією для Міноборони.