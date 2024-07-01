Июль может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский анонсировал усиление украинской системы ПВО в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Доклад военных утром. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. О ключевых фронтовых направлениях, а это и Покровский, и другие в Донецкой области, и Харьковщина. Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проигрывает сама идея войны против Украины. Мы делаем все для этого и оружием, и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок.

Сегодня провел несколько совещаний с международниками: команда Офиса, МИД. Мы подробно прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба и в приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими.

И я благодарю всех, кто проявляет достаточную стойкость, достаточную решимость, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку. Несмотря на все. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что хотим справедливости - и только этого - для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии", - сказал Зеленский.

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