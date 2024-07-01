РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Война
7 145 116

Зеленский о плане советников Трампа: Если идея отдать наши территории – она плохая

Зеленський прокоментував мирний план раднкиів Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что план советников Дональда Трампа предусматривает территориальные уступки, что является "плохой идеей".

Об этом он рассказал в интервью The Philadelphia Inquirer, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, как можно закончить войну за сутки. Но я и не Трамп. Если у него есть такая модель, ну скажите кто будет против? Все хотят завершить войну за сутки, лучше за час. Но мы имеем то, что мы имеем. Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея", - отметил он.

По словам президента, территориальные уступки не решат этот вопрос.

"Путину надо кормить свое общество, которое беднеет ежедневно, кормить их не едой, потому что на это у него денег нет, а кормить их информацией, псевдопобедами и тому подобное. Если нам кажется, что просто его остановить, так не получится. Ставить на место? Да. Если идея отдать наши территории - плохая идея. Это не приведет к миру в Украине и между Украиной и Россией", - добавил глава государства.

Читайте: Если у США будет "умный президент", тогда Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами, - Трамп

Напоминаем, двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

В Белом доме заявили, что решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать Президент Зеленский и Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден просит доноров не покидать его после неудачных дебатов, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Трамп Дональд (5622)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
А з якою ж ідеєю, ти, Вова, відправив Арахамію і Ко в Стамбул? Невже не такою самою?
показать весь комментарий
01.07.2024 09:20
+11
Тоді це капець, громадяни ...то то риторика у Невтікача змінилася від неприйнятності перемовин з куйлом до перемовин через посередників ...
показать весь комментарий
01.07.2024 09:32
+10
ДВА СИГНАЛИ "ПРО МИР" ВІД ВЛАДИ ПІШЛИ-
ПЕРШИЙ УЧОРА від ЗЕ
"ПЕРЕГОВОРИ з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з РФ через посередників. Ними можуть виступити країни з різних континентів. інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, "

А ось новина дня від Мосейчук з Фесенко
"Україна не вважатиметься такою, що програла, навіть якщо втратить частину територій. Такі думки прозвучали під час інтерв'ю близького до Офісу президента політолога Володимира Фесенка телеведучій Наталі Мосейчук"
https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
показать весь комментарий
01.07.2024 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Реально Україні повернути окуповані території можливо лише одним способом: вступивши до НАТО, яке, в свою чергу, вдруге в історії застосує 5-ту статтю свого Статуту аж до бомбардувань Кремля, як свого часу таке було зроблено стосовно Белграду. Звичайно, перед чим США має нейтралізувати кнопку запуску РВСН касапів....
показать весь комментарий
01.07.2024 10:10 Ответить
Не застосує - нато є оборонним утворенням, і там знайдеться бодай один *****, який буде проти воювати за Україну. Окрім того, що ніхто нас у те нато і не запршує.
показать весь комментарий
01.07.2024 10:19 Ответить
Фінляндія віддала срср територію.
Зараз в НАТО
коли застосують "5-ту статтю свого Статуту"?

ось приклад, як маніпулюють свідомістю (без образ)
Ан Мур написав в іншій темі "Трамп: Україна не виграє" - це переклад росіян,
в оригіналі сказано "Трамп: Україна зараз не виграє" - деякі українські медіа, переклали вірно
для англомовних - заява Трампа однозначна, тому що для них англійська граматика рідна,
і по іншому сказати немає можливості
для інших потрібен перекладач
і коли переклали не вірно, і цьому є підтвердження
то Ан Мур вже не сприймає, та вимагає: не дослівно, а за змістом "Нехай Трамп повторить, а то я не зрозумів"

теж саме з 5ст НАТО - можна відкрити та самому почитати
показать весь комментарий
01.07.2024 11:13 Ответить
Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - Я з нею був ознайомлений ще в Омані , і ознайомлення ,та виконання цієї рашистської ідеї було підверджене фінансово ,в присутності свідка рашистської секти куйла єрмака,а практична реалізація була розпочата із початков рашистської війни до якої яготувався.будуючи .згідно рашистської ідеї.дороги по основних напрямках рашистського насткпу.та розміновуючи проходи для здійснення (реалізації) рашистської ідеї
показать весь комментарий
01.07.2024 10:29 Ответить
Тест
Скільки раз медіа написали, що в останній пакет допомоги
Джонсон добавив вимогу - розробити план підтримки перемоги України
Зараз це закон - який не виконаний. Термін виконання 45 днів

Якщо б закон був виконаний адміністрацією, то зараз всі би порівнювали
план Трампа, та що "Трамп сказав"
з планом перемоги України від поточної адміністрації

Проте порівнювати немає з чим...

Ніхто не вимагає, виконати закон
в якому вперше публічно написано "план перемоги України"

Якщо поточний президент не виконує закони, то може наступний президент буде виконувати ухвалені закони, тому у всіх "паніка"
показать весь комментарий
01.07.2024 10:37 Ответить
Вівці обрали барана, отримали бійню Чого мекаємо тепер?
показать весь комментарий
01.07.2024 10:54 Ответить
Пускай Трамп отдаст Аляску и Калифорнию, на которые рашисты уже свои щупальцы готовят. А вообще американцам стоит задуматься кого они выбирают если оно террористов и диктаторов вместо уничтожать, задабривает и подкармливает.
показать весь комментарий
01.07.2024 10:56 Ответить
А яка різниця чому Трамп і подібні виродки йому повинні розкидатись українськими землями?
показать весь комментарий
01.07.2024 11:36 Ответить
Ну він просто скаже - воюйте самі, без нашої зброї, якщо не хочете. Ось і все.
показать весь комментарий
01.07.2024 11:49 Ответить
Може порадити Трампу повернути штат Техас Мексіці щоб виришити проблему мексіканских імегрантів в США?
показать весь комментарий
01.07.2024 12:41 Ответить
Можно, только мексиканские иммигранты в Техасе за такой совет вам голову оторвут. Они не для того тикали с Мексики в США, что б не выходя из дома вернуться в ту Мексику
показать весь комментарий
01.07.2024 17:28 Ответить
Як же так, Верховний суд США https://www.washingtontimes.com/news/2024/jun/30/supreme-courts-jan-6-ruling-could-upend-special-co/ постановив 6 за, 3 проти, люди котрі зайшли до Капітолію під час підрахунку голосів - не можуть бути осудні, тому що не існує такого закону.

Тобто навіть в США можна засудити людину, немаючи закону
Хоча там є Верховний суд - котрий може виправити помилки
показать весь комментарий
01.07.2024 12:43 Ответить
Вкрали від Зелі ідею! На святе посягнули!
показать весь комментарий
01.07.2024 14:24 Ответить
Характерно, зрадофилы кинулись мешать с лайном Трампа, за то что его советники может быть предлагают (кому???) отдать территории. Все это со слов Писяграя, бо 'Плана советников Трампа' никто, включая скорее всего самого Трампа, в глаза ещене видел.
показать весь комментарий
01.07.2024 17:26 Ответить
Так советники сказали, что никто формально не просит отдавать территории
И Трамп не одобрил, но и не отверг план

А на дебатах, Трампа спросили про план россии - ответ, план не приемлем
Байдену вопрос почемуто не задали

осталось, еще начать повторять неверный перевод "Трамп: Украина не выиграет" от русских
как здесь на форуме, один заявил, чтото следующее по смыслу "Трамп должен еще раз повторить, а то я не понял"
показать весь комментарий
01.07.2024 18:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 