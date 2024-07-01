Зеленский о плане советников Трампа: Если идея отдать наши территории – она плохая

Президент Владимир Зеленский заявил, что план советников Дональда Трампа предусматривает территориальные уступки, что является "плохой идеей".

Об этом он рассказал в интервью The Philadelphia Inquirer, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, как можно закончить войну за сутки. Но я и не Трамп. Если у него есть такая модель, ну скажите кто будет против? Все хотят завершить войну за сутки, лучше за час. Но мы имеем то, что мы имеем. Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея", - отметил он.

По словам президента, территориальные уступки не решат этот вопрос.

"Путину надо кормить свое общество, которое беднеет ежедневно, кормить их не едой, потому что на это у него денег нет, а кормить их информацией, псевдопобедами и тому подобное. Если нам кажется, что просто его остановить, так не получится. Ставить на место? Да. Если идея отдать наши территории - плохая идея. Это не приведет к миру в Украине и между Украиной и Россией", - добавил глава государства.

Читайте: Если у США будет "умный президент", тогда Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами, - Трамп

Напоминаем, двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

В Белом доме заявили, что решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать Президент Зеленский и Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден просит доноров не покидать его после неудачных дебатов, - Bloomberg