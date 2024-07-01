Зеленский о плане советников Трампа: Если идея отдать наши территории – она плохая
Президент Владимир Зеленский заявил, что план советников Дональда Трампа предусматривает территориальные уступки, что является "плохой идеей".
Об этом он рассказал в интервью The Philadelphia Inquirer, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, как можно закончить войну за сутки. Но я и не Трамп. Если у него есть такая модель, ну скажите кто будет против? Все хотят завершить войну за сутки, лучше за час. Но мы имеем то, что мы имеем. Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея", - отметил он.
По словам президента, территориальные уступки не решат этот вопрос.
"Путину надо кормить свое общество, которое беднеет ежедневно, кормить их не едой, потому что на это у него денег нет, а кормить их информацией, псевдопобедами и тому подобное. Если нам кажется, что просто его остановить, так не получится. Ставить на место? Да. Если идея отдать наши территории - плохая идея. Это не приведет к миру в Украине и между Украиной и Россией", - добавил глава государства.
Напоминаем, двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.
В Белом доме заявили, что решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать Президент Зеленский и Украина.
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Зараз в НАТО
коли застосують "5-ту статтю свого Статуту"?
ось приклад, як маніпулюють свідомістю (без образ)
Ан Мур написав в іншій темі "Трамп: Україна не виграє" - це переклад росіян,
в оригіналі сказано "Трамп: Україна зараз не виграє" - деякі українські медіа, переклали вірно
для англомовних - заява Трампа однозначна, тому що для них англійська граматика рідна,
і по іншому сказати немає можливості
для інших потрібен перекладач
і коли переклали не вірно, і цьому є підтвердження
то Ан Мур вже не сприймає, та вимагає: не дослівно, а за змістом "Нехай Трамп повторить, а то я не зрозумів"
теж саме з 5ст НАТО - можна відкрити та самому почитати
Скільки раз медіа написали, що в останній пакет допомоги
Джонсон добавив вимогу - розробити план підтримки перемоги України
Зараз це закон - який не виконаний. Термін виконання 45 днів
Якщо б закон був виконаний адміністрацією, то зараз всі би порівнювали
план Трампа, та що "Трамп сказав"
з планом перемоги України від поточної адміністрації
Проте порівнювати немає з чим...
Ніхто не вимагає, виконати закон
в якому вперше публічно написано "план перемоги України"
Якщо поточний президент не виконує закони, то може наступний президент буде виконувати ухвалені закони, тому у всіх "паніка"
Тобто навіть в США можна засудити людину, немаючи закону
Хоча там є Верховний суд - котрий може виправити помилки
И Трамп не одобрил, но и не отверг план
А на дебатах, Трампа спросили про план россии - ответ, план не приемлем
Байдену вопрос почемуто не задали
осталось, еще начать повторять неверный перевод "Трамп: Украина не выиграет" от русских
как здесь на форуме, один заявил, чтото следующее по смыслу "Трамп должен еще раз повторить, а то я не понял"