Зеленський про план радників Трампа: Якщо ідея віддати наші території - вона погана
Президент Володимир Зеленський заявив, що план радників Дональда Трампа передбачає територіальні поступки, що є "поганою ідеєю".
Про це він розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, як можна закінчити війну за добу. Але я і не Трамп. Якщо у нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - зазначив він.
За словами президента, територіальні поступки не вирішать це питання.
"Путіну треба годувати своє суспільство, яке біднішає щоденно, годувати їх не їжею, бо на це у нього грошей немає, а годувати їхня інформацією, псевдоперемогами тощо. Якщо нам здається, що просто його зупинити, так не вийде. Ставити на місце? Так. Якщо ідея віддати наші території – погана ідея. Це не приведе до миру в Україні і між Україною і Росією", - додав глава держави.
Нагадуємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.
У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.
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Зараз в НАТО
коли застосують "5-ту статтю свого Статуту"?
ось приклад, як маніпулюють свідомістю (без образ)
Ан Мур написав в іншій темі "Трамп: Україна не виграє" - це переклад росіян,
в оригіналі сказано "Трамп: Україна зараз не виграє" - деякі українські медіа, переклали вірно
для англомовних - заява Трампа однозначна, тому що для них англійська граматика рідна,
і по іншому сказати немає можливості
для інших потрібен перекладач
і коли переклали не вірно, і цьому є підтвердження
то Ан Мур вже не сприймає, та вимагає: не дослівно, а за змістом "Нехай Трамп повторить, а то я не зрозумів"
теж саме з 5ст НАТО - можна відкрити та самому почитати
Скільки раз медіа написали, що в останній пакет допомоги
Джонсон добавив вимогу - розробити план підтримки перемоги України
Зараз це закон - який не виконаний. Термін виконання 45 днів
Якщо б закон був виконаний адміністрацією, то зараз всі би порівнювали
план Трампа, та що "Трамп сказав"
з планом перемоги України від поточної адміністрації
Проте порівнювати немає з чим...
Ніхто не вимагає, виконати закон
в якому вперше публічно написано "план перемоги України"
Якщо поточний президент не виконує закони, то може наступний президент буде виконувати ухвалені закони, тому у всіх "паніка"
Тобто навіть в США можна засудити людину, немаючи закону
Хоча там є Верховний суд - котрий може виправити помилки
И Трамп не одобрил, но и не отверг план
А на дебатах, Трампа спросили про план россии - ответ, план не приемлем
Байдену вопрос почемуто не задали
осталось, еще начать повторять неверный перевод "Трамп: Украина не выиграет" от русских
как здесь на форуме, один заявил, чтото следующее по смыслу "Трамп должен еще раз повторить, а то я не понял"