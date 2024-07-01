Зеленський про план радників Трампа: Якщо ідея віддати наші території - вона погана

Президент Володимир Зеленський заявив, що план радників Дональда Трампа передбачає територіальні поступки, що є "поганою ідеєю".

Про це він розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, як можна закінчити війну за добу. Але я і не Трамп. Якщо у нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - зазначив він.

За словами президента, територіальні поступки не вирішать це питання.

"Путіну треба годувати своє суспільство, яке біднішає щоденно, годувати їх не їжею, бо на це у нього грошей немає, а годувати їхня інформацією, псевдоперемогами тощо. Якщо нам здається, що просто його зупинити, так не вийде. Ставити на місце? Так. Якщо ідея віддати наші території – погана ідея. Це не приведе до миру в Україні і між Україною і Росією", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо у США буде "розумний президент", тоді Росія, Китай та КНДР перестануть бути ворогами, - Трамп

Нагадуємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

Також читайте: Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg