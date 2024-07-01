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Новини Війна
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Зеленський про план радників Трампа: Якщо ідея віддати наші території - вона погана

Зеленський прокоментував мирний план раднкиів Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що план радників Дональда Трампа передбачає територіальні поступки, що є "поганою ідеєю".

Про це він розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, як можна закінчити війну за добу. Але я і не Трамп. Якщо у нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - зазначив він.

За словами президента, територіальні поступки не вирішать це питання.

"Путіну треба годувати своє суспільство, яке біднішає щоденно, годувати їх не їжею, бо на це у нього грошей немає, а годувати їхня інформацією, псевдоперемогами тощо. Якщо нам здається, що просто його зупинити, так не вийде. Ставити на місце? Так. Якщо ідея віддати наші території – погана ідея. Це не приведе до миру в Україні і між Україною і Росією", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо у США буде "розумний президент", тоді Росія, Китай та КНДР перестануть бути ворогами, - Трамп

Нагадуємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

Також читайте: Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+16
А з якою ж ідеєю, ти, Вова, відправив Арахамію і Ко в Стамбул? Невже не такою самою?
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01.07.2024 09:20
+11
Тоді це капець, громадяни ...то то риторика у Невтікача змінилася від неприйнятності перемовин з куйлом до перемовин через посередників ...
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01.07.2024 09:32
+10
ДВА СИГНАЛИ "ПРО МИР" ВІД ВЛАДИ ПІШЛИ-
ПЕРШИЙ УЧОРА від ЗЕ
"ПЕРЕГОВОРИ з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з РФ через посередників. Ними можуть виступити країни з різних континентів. інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, "

А ось новина дня від Мосейчук з Фесенко
"Україна не вважатиметься такою, що програла, навіть якщо втратить частину територій. Такі думки прозвучали під час інтерв'ю близького до Офісу президента політолога Володимира Фесенка телеведучій Наталі Мосейчук"
https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
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01.07.2024 09:22
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Реально Україні повернути окуповані території можливо лише одним способом: вступивши до НАТО, яке, в свою чергу, вдруге в історії застосує 5-ту статтю свого Статуту аж до бомбардувань Кремля, як свого часу таке було зроблено стосовно Белграду. Звичайно, перед чим США має нейтралізувати кнопку запуску РВСН касапів....
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01.07.2024 10:10 Відповісти
Не застосує - нато є оборонним утворенням, і там знайдеться бодай один *****, який буде проти воювати за Україну. Окрім того, що ніхто нас у те нато і не запршує.
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01.07.2024 10:19 Відповісти
Фінляндія віддала срср територію.
Зараз в НАТО
коли застосують "5-ту статтю свого Статуту"?

ось приклад, як маніпулюють свідомістю (без образ)
Ан Мур написав в іншій темі "Трамп: Україна не виграє" - це переклад росіян,
в оригіналі сказано "Трамп: Україна зараз не виграє" - деякі українські медіа, переклали вірно
для англомовних - заява Трампа однозначна, тому що для них англійська граматика рідна,
і по іншому сказати немає можливості
для інших потрібен перекладач
і коли переклали не вірно, і цьому є підтвердження
то Ан Мур вже не сприймає, та вимагає: не дослівно, а за змістом "Нехай Трамп повторить, а то я не зрозумів"

теж саме з 5ст НАТО - можна відкрити та самому почитати
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01.07.2024 11:13 Відповісти
Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - Я з нею був ознайомлений ще в Омані , і ознайомлення ,та виконання цієї рашистської ідеї було підверджене фінансово ,в присутності свідка рашистської секти куйла єрмака,а практична реалізація була розпочата із початков рашистської війни до якої яготувався.будуючи .згідно рашистської ідеї.дороги по основних напрямках рашистського насткпу.та розміновуючи проходи для здійснення (реалізації) рашистської ідеї
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01.07.2024 10:29 Відповісти
Тест
Скільки раз медіа написали, що в останній пакет допомоги
Джонсон добавив вимогу - розробити план підтримки перемоги України
Зараз це закон - який не виконаний. Термін виконання 45 днів

Якщо б закон був виконаний адміністрацією, то зараз всі би порівнювали
план Трампа, та що "Трамп сказав"
з планом перемоги України від поточної адміністрації

Проте порівнювати немає з чим...

Ніхто не вимагає, виконати закон
в якому вперше публічно написано "план перемоги України"

Якщо поточний президент не виконує закони, то може наступний президент буде виконувати ухвалені закони, тому у всіх "паніка"
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01.07.2024 10:37 Відповісти
Вівці обрали барана, отримали бійню Чого мекаємо тепер?
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01.07.2024 10:54 Відповісти
Пускай Трамп отдаст Аляску и Калифорнию, на которые рашисты уже свои щупальцы готовят. А вообще американцам стоит задуматься кого они выбирают если оно террористов и диктаторов вместо уничтожать, задабривает и подкармливает.
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01.07.2024 10:56 Відповісти
А яка різниця чому Трамп і подібні виродки йому повинні розкидатись українськими землями?
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01.07.2024 11:36 Відповісти
Ну він просто скаже - воюйте самі, без нашої зброї, якщо не хочете. Ось і все.
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01.07.2024 11:49 Відповісти
Може порадити Трампу повернути штат Техас Мексіці щоб виришити проблему мексіканских імегрантів в США?
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01.07.2024 12:41 Відповісти
Можно, только мексиканские иммигранты в Техасе за такой совет вам голову оторвут. Они не для того тикали с Мексики в США, что б не выходя из дома вернуться в ту Мексику
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01.07.2024 17:28 Відповісти
Як же так, Верховний суд США https://www.washingtontimes.com/news/2024/jun/30/supreme-courts-jan-6-ruling-could-upend-special-co/ постановив 6 за, 3 проти, люди котрі зайшли до Капітолію під час підрахунку голосів - не можуть бути осудні, тому що не існує такого закону.

Тобто навіть в США можна засудити людину, немаючи закону
Хоча там є Верховний суд - котрий може виправити помилки
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01.07.2024 12:43 Відповісти
Вкрали від Зелі ідею! На святе посягнули!
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01.07.2024 14:24 Відповісти
Характерно, зрадофилы кинулись мешать с лайном Трампа, за то что его советники может быть предлагают (кому???) отдать территории. Все это со слов Писяграя, бо 'Плана советников Трампа' никто, включая скорее всего самого Трампа, в глаза ещене видел.
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01.07.2024 17:26 Відповісти
Так советники сказали, что никто формально не просит отдавать территории
И Трамп не одобрил, но и не отверг план

А на дебатах, Трампа спросили про план россии - ответ, план не приемлем
Байдену вопрос почемуто не задали

осталось, еще начать повторять неверный перевод "Трамп: Украина не выиграет" от русских
как здесь на форуме, один заявил, чтото следующее по смыслу "Трамп должен еще раз повторить, а то я не понял"
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01.07.2024 18:37 Відповісти
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