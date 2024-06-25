У Трампа заявили, що Україна отримає більше зброї, якщо піде на мирні переговори з РФ, - Reuters

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в разі його перемоги на виборах. План передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо піде на мирні переговори.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Кіт Келлог заявив, що Кремль попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.

Келлог та Фред Флейц розробили, план в якому, зокрема, міститься норма, що під час мирних переговорів має бути встановлено припинення вогню на лінії фронту.

Трамп позитивно відреагував на такий план.

"Я не стверджую, що він погодився з ним або з кожним словом, але ми були раді отримати такий відгук", - сказав Флейц.

Стратегія є найдетальнішим планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що може швидко закінчити війну в Україні.

