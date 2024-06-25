У Трампа заявили, що Україна отримає більше зброї, якщо піде на мирні переговори з РФ, - Reuters
Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в разі його перемоги на виборах. План передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо піде на мирні переговори.
Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Радник Трампа з питань нацбезпеки Кіт Келлог заявив, що Кремль попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.
Келлог та Фред Флейц розробили, план в якому, зокрема, міститься норма, що під час мирних переговорів має бути встановлено припинення вогню на лінії фронту.
Трамп позитивно відреагував на такий план.
"Я не стверджую, що він погодився з ним або з кожним словом, але ми були раді отримати такий відгук", - сказав Флейц.
Стратегія є найдетальнішим планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що може швидко закінчити війну в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто радники Трампа пропонують:
1. Україна згодна віддати Крим.
2. Рашка за незгоди взяти тільки Крим буде знищена через максимальні поставки озброєнь Україні.
Я думаю, що обидві сторони на переговори підуть, але вони нічим не закінчаться.
а із них як із бика не надоїш молока".
Притомні політики світу це розуміють (хоч не всі про це говорять). Макрон про це говорить. Байден - не говорить, але діє; хоча діє поступово, як то кажуть, варить жабуХуйла з холодної води.
Але тобі що до того?