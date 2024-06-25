УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9906 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 590 234

У Трампа заявили, що Україна отримає більше зброї, якщо піде на мирні переговори з РФ, - Reuters

Трамп у разі перемоги може зупинити допомогу Україні

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в разі його перемоги на виборах. План передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо піде на мирні переговори.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Кіт Келлог заявив, що Кремль попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.

Також читайте: Байден постійно говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав неправильно: "Україна буде в НАТО", - Трамп

Келлог та Фред Флейц розробили, план в якому, зокрема, міститься норма, що під час мирних переговорів має бути встановлено припинення вогню на лінії фронту.

Трамп позитивно відреагував на такий план.

"Я не стверджую, що він погодився з ним або з кожним словом, але ми були раді отримати такий відгук", - сказав Флейц.

Стратегія є найдетальнішим планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що може швидко закінчити війну в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що не відправить американські війська в Україну у разі перемоги на виборах

Автор: 

США (24127) Трамп Дональд (6987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
А для чого тоді зброя?
показати весь коментар
25.06.2024 09:22 Відповісти
+38
Ой дурбецоло ....на всю голову !
показати весь коментар
25.06.2024 09:22 Відповісти
+23
Нужно предложить террористу Трампу встречный вариант. Если он пойдет и отсидит в тюрьме 50 лет то остальные обвинения которые ему грозят 150 лет тюрьмы с него будут сняты
показати весь коментар
25.06.2024 09:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Коментатори не розуміють, що йдеться про переговори з рашкою і Україною з позиції сили. У Трампа хочуть запропонувати рашці почесну поразку - забрати Крим і піти на болота.
Тобто радники Трампа пропонують:
1. Україна згодна віддати Крим.
2. Рашка за незгоди взяти тільки Крим буде знищена через максимальні поставки озброєнь Україні.

Я думаю, що обидві сторони на переговори підуть, але вони нічим не закінчаться.
показати весь коментар
25.06.2024 12:43 Відповісти
сам придумав, чи в методичці вичитав?
показати весь коментар
25.06.2024 13:02 Відповісти
Ось як раз, як що після переговорів нічого не вийде, то тоді вже ми опинемося під санкціями. Не можна сувати голову в цей капкан.
показати весь коментар
25.06.2024 13:17 Відповісти
Усе залежить від рівня військової підтримки з боку Європи. І від кількості літаків, отриманих Україною. Але поки що Байден не дає жодного літака.
показати весь коментар
25.06.2024 13:27 Відповісти
а з вимогами ***** ніхто з нас не погодиться, бо це - капітуляція.
показати весь коментар
25.06.2024 13:29 Відповісти
Окрім єрмака і Зеленського після підготовки.
показати весь коментар
25.06.2024 18:20 Відповісти
Кому?
показати весь коментар
25.06.2024 13:05 Відповісти
Кацапам
показати весь коментар
25.06.2024 13:28 Відповісти
Ото ж бо й воно... (с)
показати весь коментар
25.06.2024 13:39 Відповісти
Вам кацапам потрібні мирні переговори - ви і виводіть свої гоблінські війська з України дебіли.
показати весь коментар
25.06.2024 13:08 Відповісти
"В цьому плані стоять цифри у пошані,
а із них як із бика не надоїш молока".
показати весь коментар
25.06.2024 13:00 Відповісти
Трамп іди нах. обісцяний російською проституткою чорт
показати весь коментар
25.06.2024 13:07 Відповісти
Трампісти-магашисти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , - так конкретно, про що Україна має домовитися з касапами?
показати весь коментар
25.06.2024 13:11 Відповісти
Ви ще про Вєдану забули. Маю підозру, що від імені кількох згаданих Вами акаунтів та істота () шрайбає... те, що шрайбає.
показати весь коментар
25.06.2024 13:36 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 13:43 Відповісти
От ці ось трампи, які мають нас за круглих ідіотів і доводять, що страшніше за війну є переговори з росією! Так, на війні ми втрачаєм людей і майно, а після переговорів втрачаємо країну, людей і майно.
показати весь коментар
25.06.2024 13:13 Відповісти
Хороша ложка к обеду.
показати весь коментар
25.06.2024 13:28 Відповісти
Та вгамуйся вже, болєзнайа. Бо дійсно нагла поміч разом з мєнтами скоро по тебе приїдуть.
показати весь коментар
25.06.2024 13:37 Відповісти
Бракує галоперидолу в організмі, сарако? Співчуваю. Сиди вдома і ніґде не вилазь. Нагла поміч з мєнтами вже в дорозі.
показати весь коментар
25.06.2024 13:51 Відповісти
Мало хто (і ніхто тут, на форумі, судячи з попередніх коментів) хоче розуміти, що розпочата ****** війна з нами в 2014-му році і продовжена повномасштабним вторгненням в 2022-му - це є війна блоку автократичних диктаторських режимів проти цивілізації; і, щоб світовій цивілізації захиститись від атаки вісі зла - потрібно буде воювати з усією серйозністю аж до введення власних солдат на поле бою.
Притомні політики світу це розуміють (хоч не всі про це говорять). Макрон про це говорить. Байден - не говорить, але діє; хоча діє поступово, як то кажуть, варить жабуХуйла з холодної води.
показати весь коментар
25.06.2024 13:41 Відповісти
скільки буде потрібно тримати легкий вогонь під казаном - я не скажу, не Ванга. Але тримати будуть легкий, щоб кришку не зірвало. А те, що Україна та вкраїнчики при цьому випаровуються - це прикро, але це такі умови недоппущення глобальної ядерної катастрофи на земній кулі.

Але тобі що до того?
показати весь коментар
25.06.2024 14:34 Відповісти
Трамп нещодавно казав, що м'ясо в США так подорожчало, що особисто він перестав їсти його, щоб не витрачати гроші. Судячи з його рейтингів, ідіотів в США так само багато, як і в Україні.
показати весь коментар
25.06.2024 13:45 Відповісти
Портрет автора мирних переговорів з кремлем -
показати весь коментар
25.06.2024 13:54 Відповісти
а еще один клону, брат зеленой шмары наверно.
показати весь коментар
25.06.2024 14:10 Відповісти
Оранжевого ідіота тьорки х......з ракетменом застали зненацька, от і нашвидкоруч родили якусь абракадабру. Пиня з Іном списали Донні з корабля "Бєда". Вже хочуть пуляти по Флориді.
показати весь коментар
25.06.2024 14:30 Відповісти
Дурний американський орангутанг.Пуйло вже давно вирішило почати ядерну війну з НАТО і воно її почне скільки би вони не стрибали перед ним зі своїми мирними планами.
показати весь коментар
25.06.2024 16:33 Відповісти
Пусть, Кремлевского карлика передадут украм и сразу наступит мир. Трамп фрик. Пусть он потребует от ***** вывести войска из Донбасса и из Крыма.
показати весь коментар
25.06.2024 21:27 Відповісти
Слухи что двойник Пу остался, оригинал подох маленько. А значит правит группа гондольеро, которые пока не хотят войну кончать.
показати весь коментар
25.06.2024 23:52 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 00:41 Відповісти
Ройтер начал глупой пропагандой ,несоответствующей действительности распростронять.
показати весь коментар
26.06.2024 18:10 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 