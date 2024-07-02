РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8545 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 749 13

День в командном пункте 93-й бригады "Холодний яр": "Надо бояться про#бать страну, а сейчас боятся про#бать погоны". ВИДЕО

Командно-наблюдательный пункт - место, где на больших плазменных экранах разворачивается война в режиме реального времени.

Лучшие фрагменты, как дроны атакуют вражеские позиции или артиллерия сравнивает их с землей, сняты именно здесь. Впоследствии они попадают в открытый доступ и становятся вирусными. За кадром остается картинка из множества неудачных "дублей".

Мы провели день на КНП батальона 93-й бригады "Холодный яр" в окрестностях Часового Яра. Это репортаж о том, как устроен КНП, как принимаются решения о поражении и эвакуации и что на самом деле происходит на линии соприкосновения, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Обучение украинских штурмовиков во Франции. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4382) 93 отдельная механизированная бригада (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Хто боїться за погони,а хтось- за зелене крісло.
показать весь комментарий
02.07.2024 20:24
+4
Через таких сцикунів брехливих, які доповідають що все ок, коли фронт сиплеться і гинуть найкращі герої
показать весь комментарий
02.07.2024 20:29
+2
..уберите завхоза!!! Доказано,он угробит ВСУ...
показать весь комментарий
02.07.2024 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По телевізору можна воювати ..все як в кіно
показать весь комментарий
02.07.2024 19:57 Ответить
Спочатку повоюй в окопах, побігай по посадках, втрать ногу і отримаєш (можливо) посаду комбата та будеш воювати по телевізору...
показать весь комментарий
02.07.2024 22:04 Ответить
Где ты их видел, говномет?
показать весь комментарий
03.07.2024 00:16 Ответить
А що ведмедчук вам на ферму завозить комбатів ?
показать весь комментарий
03.07.2024 00:20 Ответить
Перший признак бота, когось назвати ботом))) Ти може про кацапів тут розповідаєш? Ти кого на цьому відео бачив, бот? Де ти бачив тіх комбатів в ЗСУ про яких тут сереш? Штопане, пащу свою вонючу захлопни!
показать весь комментарий
03.07.2024 11:57 Ответить
Гівно русняве, ти хоч бачив, що цей комбат без ноги! Ублюдок рваний, ти вже нах!
показать весь комментарий
03.07.2024 22:53 Ответить
Хто боїться за погони,а хтось- за зелене крісло.
показать весь комментарий
02.07.2024 20:24 Ответить
Через таких сцикунів брехливих, які доповідають що все ок, коли фронт сиплеться і гинуть найкращі герої
показать весь комментарий
02.07.2024 20:29 Ответить
..уберите завхоза!!! Доказано,он угробит ВСУ...
показать весь комментарий
02.07.2024 22:15 Ответить
 
 