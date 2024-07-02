День в командном пункте 93-й бригады "Холодний яр": "Надо бояться про#бать страну, а сейчас боятся про#бать погоны". ВИДЕО

Командно-наблюдательный пункт - место, где на больших плазменных экранах разворачивается война в режиме реального времени.

Лучшие фрагменты, как дроны атакуют вражеские позиции или артиллерия сравнивает их с землей, сняты именно здесь. Впоследствии они попадают в открытый доступ и становятся вирусными. За кадром остается картинка из множества неудачных "дублей".

Мы провели день на КНП батальона 93-й бригады "Холодный яр" в окрестностях Часового Яра. Это репортаж о том, как устроен КНП, как принимаются решения о поражении и эвакуации и что на самом деле происходит на линии соприкосновения, передает Цензор.НЕТ.

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