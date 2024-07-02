День у командному пункті 93 бригади "Холодний яр": "Треба боятися про#бати країну, а зараз бояться про#бати погони". ВIДЕО
Командно-спостережний пункт – місце, де на великих плазмових екранах розгортається війна в режимі реального часу.
Найкращі фрагменти, як дрони атакують ворожі позиції або артилерія рівняє їх з землею, зняті саме тут. Згодом вони потрапляють у відкритий доступ та стають вірусними. За кадром лишається картинка з безлічі невдалих "дублів".
Ми провели день на КСП батальйону 93 бригади "Холодний яр" на околицях Часового Яру. Це репортаж про те, як влаштоване КСП, як ухвалюються рішення про ураження та евакуацію та що насправді відбувається на лінії зіткнення, передає Цензор.НЕТ.
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