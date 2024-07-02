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Новини Відео Війна
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День у командному пункті 93 бригади "Холодний яр": "Треба боятися про#бати країну, а зараз бояться про#бати погони". ВIДЕО

Командно-спостережний пункт – місце, де на великих плазмових екранах розгортається війна в режимі реального часу.

Найкращі фрагменти, як дрони атакують ворожі позиції або артилерія рівняє їх з землею, зняті саме тут. Згодом вони потрапляють у відкритий доступ та стають вірусними. За кадром лишається картинка з безлічі невдалих "дублів".

Ми провели день на КСП батальйону 93 бригади "Холодний яр" на околицях Часового Яру. Це репортаж про те, як влаштоване КСП, як ухвалюються рішення про ураження та евакуацію та що насправді відбувається на лінії зіткнення, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3615) 93 окрема механізована бригада (298)


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Топ коментарі
+6
Хто боїться за погони,а хтось- за зелене крісло.
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02.07.2024 20:24 Відповісти
+4
Через таких сцикунів брехливих, які доповідають що все ок, коли фронт сиплеться і гинуть найкращі герої
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02.07.2024 20:29 Відповісти
+2
..уберите завхоза!!! Доказано,он угробит ВСУ...
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02.07.2024 22:15 Відповісти
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По телевізору можна воювати ..все як в кіно
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02.07.2024 19:57 Відповісти
Спочатку повоюй в окопах, побігай по посадках, втрать ногу і отримаєш (можливо) посаду комбата та будеш воювати по телевізору...
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02.07.2024 22:04 Відповісти
Где ты их видел, говномет?
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03.07.2024 00:16 Відповісти
А що ведмедчук вам на ферму завозить комбатів ?
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03.07.2024 00:20 Відповісти
Перший признак бота, когось назвати ботом))) Ти може про кацапів тут розповідаєш? Ти кого на цьому відео бачив, бот? Де ти бачив тіх комбатів в ЗСУ про яких тут сереш? Штопане, пащу свою вонючу захлопни!
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03.07.2024 11:57 Відповісти
Гівно русняве, ти хоч бачив, що цей комбат без ноги! Ублюдок рваний, ти вже нах!
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03.07.2024 22:53 Відповісти
Хто боїться за погони,а хтось- за зелене крісло.
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02.07.2024 20:24 Відповісти
Через таких сцикунів брехливих, які доповідають що все ок, коли фронт сиплеться і гинуть найкращі герої
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02.07.2024 20:29 Відповісти
..уберите завхоза!!! Доказано,он угробит ВСУ...
показати весь коментар
02.07.2024 22:15 Відповісти
 
 