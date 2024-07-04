Провел Ставку. Длительное было заседание, среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО
4 июля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Провел Ставку. Длительное было заседание, среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ. Производство в Украине, финансирование, поставки и применение. Вся конкретика, от самых востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам. Заслушали командующего Сухаревского, вице-премьер-министра Федорова, министра стратегических отраслей Камышина, командующего Воздушными силами Олещука - приняли очень важные решения. Время покажет эти решения на фронте.
Министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное - реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину. Подталкиваем эту логистику.
Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донетчине, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных. И я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату, каждому командиру, которые действительно стойкие, действительно меткие. А особенно - 35-я отдельная бригада морской пехоты, 44-я и 55-я отдельные артиллерийские бригады, 71-я отдельная егерская бригада, 108-я отдельная бригада ТрО и 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо всем вам за результат, воины!" - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Цей морж зайняв місце Монастирського і розповідає, що поліція немає нічого спільного з
окопом, а що звичайні громадяни які попадають через тцк, мають багато спільного з окопом?- "
500 лайтів має цей коментар як ненайжорсткіший - яка стидоба .
Зате підказує вовці, яким полковникам дати генерала поліції третього рангу - сраку закривати? Й хтось скаже що ОПУЗАЖОПНЯ не вбила Монастирського з командобю..
Остро расспрашиваем министра о мобилизации: ТЦК, беглецы, коррупция, служба сына | Игорь Клименко
https://www.youtube.com/watch?v=6kV5eNk2Sqg
УЯВІТЬ ЯК ЇМ ГАРНО НА СТАВЦІ БЕЗ КОМАНДИ ЗАЛУЖНОГО
Тобто, напиззівся всмак !
Ге ж?
Нє, ну можна зажати якогось бородатого за щось і він скаже, що "всьо хватає, хробаків б'ємо, від Порошенка нічого не потрібно", але ж на фронті, в бригадах все бачуть самі і розуміють - наї*ати можно тільки раз, а потім вже не купиш.
Зеленський таки феєричний брехун.
Нащо доповідав Умєров, коли в США він їздив з Єрмаком, у якого Зеленський працює президентом?
Добре посиділи...
А ти тільки звездіти вмієш.