РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10132 посетителя онлайн
Новости Видео
2 353 30

Провел Ставку. Длительное было заседание, среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО

4 июля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел Ставку. Длительное было заседание, среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ. Производство в Украине, финансирование, поставки и применение. Вся конкретика, от самых востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам. Заслушали командующего Сухаревского, вице-премьер-министра Федорова, министра стратегических отраслей Камышина, командующего Воздушными силами Олещука - приняли очень важные решения. Время покажет эти решения на фронте.

Министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное - реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину. Подталкиваем эту логистику.

Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донетчине, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных. И я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату, каждому командиру, которые действительно стойкие, действительно меткие. А особенно - 35-я отдельная бригада морской пехоты, 44-я и 55-я отдельные артиллерийские бригады, 71-я отдельная егерская бригада, 108-я отдельная бригада ТрО и 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо всем вам за результат, воины!" - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Национальной полиции. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) обращение (772) Ставка (130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Дрони та РЕБ мають бути не в доповідях, а на фронті. А спеціалісти не в піхоті, а у відповідних підрозділах.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:53 Ответить
+13
Ну, колись, вова, скільки населених пунктів сьогодні вже здав ?!!! Це ж ти , главний говнокомандувач, не дав хлопцям зброї в достатній кількості і не підсилив ці напрямки живою силою та технікою !!! Це ти у цьому винен !!!!!!!!!!!!!!! Думаєш війна все спише ? А от хер ти вгадав !!!
показать весь комментарий
04.07.2024 21:10 Ответить
+8
Що він так переживає...єрмак вже позвонив у кремль і все доповів.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППР.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:47 Ответить
************
показать весь комментарий
04.07.2024 23:09 Ответить
ІНТЕРВ"Ю РАДІО СВОБОДА МІНІСТРА КЛИМЕНКО

"Цей морж зайняв місце Монастирського і розповідає, що поліція немає нічого спільного з
окопом, а що звичайні громадяни які попадають через тцк, мають багато спільного з окопом?- "
500 лайтів має цей коментар як ненайжорсткіший - яка стидоба .

Зате підказує вовці, яким полковникам дати генерала поліції третього рангу - сраку закривати? Й хтось скаже що ОПУЗАЖОПНЯ не вбила Монастирського з командобю..

Остро расспрашиваем министра о мобилизации: ТЦК, беглецы, коррупция, служба сына | Игорь Клименко
https://www.youtube.com/watch?v=6kV5eNk2Sqg

УЯВІТЬ ЯК ЇМ ГАРНО НА СТАВЦІ БЕЗ КОМАНДИ ЗАЛУЖНОГО
показать весь комментарий
04.07.2024 23:25 Ответить
Десь було: много піл...думал о будущєм..
показать весь комментарий
04.07.2024 20:48 Ответить
Дрони та РЕБ мають бути не в доповідях, а на фронті. А спеціалісти не в піхоті, а у відповідних підрозділах.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:53 Ответить
Що він так переживає...єрмак вже позвонив у кремль і все доповів.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:00 Ответить
🤭🤮
показать весь комментарий
04.07.2024 21:01 Ответить
Ну, колись, вова, скільки населених пунктів сьогодні вже здав ?!!! Це ж ти , главний говнокомандувач, не дав хлопцям зброї в достатній кількості і не підсилив ці напрямки живою силою та технікою !!! Це ти у цьому винен !!!!!!!!!!!!!!! Думаєш війна все спише ? А от хер ти вгадав !!!
показать весь комментарий
04.07.2024 21:10 Ответить
а питання запропонованого зменшення фінансування оборони в наступні три роки якось обговорювалось на ставці?...
показать весь комментарий
04.07.2024 21:13 Ответить
Провів Ставку. Тривале було засідання

Тобто, напиззівся всмак !
Ге ж?
показать весь комментарий
04.07.2024 21:19 Ответить
"зелений попугай" у кріслі препіздента 3,14стякав би одне і те саме,що й вже не президент "зелений"
показать весь комментарий
04.07.2024 21:24 Ответить
Зібрались лідери думки. І тільки багатіють.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:25 Ответить
Краще б ти кальян покурив, і не сунув свого пятачка в те, в чому як вовк в зорях
показать весь комментарий
04.07.2024 21:29 Ответить
Пів року пройшло - це 500000 дронів від держави на фронт. Мадяр казав, що дронів "завались". Цікаво, як насправді, чи знає ситуацію ставка?
показать весь комментарий
04.07.2024 21:31 Ответить
Шашлики, афсфальт і тусовеки "квартала".
показать весь комментарий
04.07.2024 21:48 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
04.07.2024 22:03 Ответить
З дронами теж саме, що і з посадкою мільярда дерев? Тобто - абсолютне ніФуа!
Нє, ну можна зажати якогось бородатого за щось і він скаже, що "всьо хватає, хробаків б'ємо, від Порошенка нічого не потрібно", але ж на фронті, в бригадах все бачуть самі і розуміють - наї*ати можно тільки раз, а потім вже не купиш.

показать весь комментарий
04.07.2024 22:11 Ответить
Ты хоть покушал?
показать весь комментарий
04.07.2024 22:16 Ответить
Пора цьому папузі на три букви...
показать весь комментарий
04.07.2024 22:23 Ответить
Мільярд дронів буде сидіти на мільярді дерев , але через мільярд років.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:34 Ответить
"...Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати..."

Зеленський таки феєричний брехун.
Нащо доповідав Умєров, коли в США він їздив з Єрмаком, у якого Зеленський працює президентом?
показать весь комментарий
04.07.2024 22:38 Ответить
Підор провів Ставку. Як його відправити у Відставку ? Щоб "іфєктівний" дЄрмак зайнявся повноцінним сексом зі своїми помічниками, включаючи оцього простроченого.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:45 Ответить
Засідали на ставку. Вели балачки за все добре проти всього поганого.
Добре посиділи...
показать весь комментарий
04.07.2024 23:16 Ответить
гігантоманією хворе -ПОТУЖНОТРИВАЛА СТАВКА!!
показать весь комментарий
04.07.2024 23:46 Ответить
Дпони і РЕБ. Так, це - найжирніші і найсмачніші шматки бюджету, потужні потоки, на які дєрьмак сяде і присмокчеться своїм гузном
показать весь комментарий
04.07.2024 23:47 Ответить
Зеленський вимагає пояснень, чому зникає світло в холодильнику, коли зачиняєш його дверцята
показать весь комментарий
05.07.2024 00:51 Ответить
Дрони і РЕБ, краще за всіх організовує Петро Порошенко!
А ти тільки звездіти вмієш.
показать весь комментарий
05.07.2024 06:56 Ответить
Ти сам, ****, не втомився від свого пізд......жа і брехні? Коли, падло , тебе занімить???? Ставку воно провело, гнида!
показать весь комментарий
05.07.2024 08:05 Ответить
 
 