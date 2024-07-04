РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10150 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 551 19

Тело российского захватчика горит от атаки бойцов 92 ОШБр. ВИДЕО

Воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили самый современный российский радиолокационный комплекс "Ястреб-АВ". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3693) 92 отдельная штурмовая бригада (256)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Не слушал маму и поехал в Украину в пожароопасной синтетике
показать весь комментарий
04.07.2024 22:03 Ответить
+6
Пламенный привет от ВСУ
показать весь комментарий
04.07.2024 22:07 Ответить
+5
Забили дронами
показать весь комментарий
04.07.2024 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забили дронами
показать весь комментарий
04.07.2024 22:03 Ответить
навіщо ? могли б просто покалічити

тільки не подумайте що я гуманіст для орків, просто перерасход дронів

.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:42 Ответить
Это ВОГ он ничего не стоит
показать весь комментарий
05.07.2024 05:18 Ответить
Не слушал маму и поехал в Украину в пожароопасной синтетике
показать весь комментарий
04.07.2024 22:03 Ответить
Дурнуватий кацап не міг згоріти на кацапії ,
що попердолило його до чужої країни !?
показать весь комментарий
04.07.2024 22:07 Ответить
Так на болоті - безплатно, а тут - контракт і башлі...і фсьо
показать весь комментарий
04.07.2024 22:09 Ответить
Пламенный привет от ВСУ
показать весь комментарий
04.07.2024 22:07 Ответить
Смажений кацапчік? Цікаво, який ступінь прожарки?
показать весь комментарий
04.07.2024 22:19 Ответить
Так виглядає Глибоке, колись гарне село було (
показать весь комментарий
04.07.2024 22:22 Ответить
Жаркое по Украински 😁
показать весь комментарий
04.07.2024 22:23 Ответить
Що згорить, те не згніє!
Органіка з московщини, пішла в чорноземи України!!
Україна переможе!!
показать весь комментарий
04.07.2024 22:26 Ответить
Бєлка, стрєлка, аганьок, угальок
показать весь комментарий
04.07.2024 22:31 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 22:36 Ответить
По мойму это не тело горит, тама 65% воды, а горючая экипировка на ём горит. Предположительно от Юдашкина. Путь ТАМ при встрече кинет ему предъяву!
показать весь комментарий
04.07.2024 23:00 Ответить
А мощі передайте Папі Франциску, хай молиться - він таке любить.
показать весь комментарий
04.07.2024 23:46 Ответить
Так його, падлу, гори виродок.
показать весь комментарий
04.07.2024 23:53 Ответить
Пило б собі оковиту на болотах,ходило б на роботу,що за мода така їхати в Україну подихати
показать весь комментарий
05.07.2024 02:24 Ответить
Навiщо втрачати стiльки бомб на одного?
показать весь комментарий
05.07.2024 06:37 Ответить
 
 