Тело российского захватчика горит от атаки бойцов 92 ОШБр. ВИДЕО
Воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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+6 Mod Dom
показать весь комментарий04.07.2024 22:03 Ответить Ссылка
+6 Dmitry Lobov
показать весь комментарий04.07.2024 22:07 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.07.2024 22:03 Ответить Ссылка
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тільки не подумайте що я гуманіст для орків, просто перерасход дронів
.
що попердолило його до чужої країни !?
Органіка з московщини, пішла в чорноземи України!!
Україна переможе!!