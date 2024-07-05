Русскоязычный "заяц" объясняет итальянскому контролеру отсутствие билета на поезд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой русскоязычный мужчина объясняет итальянскому контролеру отсутствие билета на проезд в поезде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина угрожает и оскорбляет женщину-контролера нецензурно выражаясь в ее адрес.

"Русскоязычного безбилетника поймали в Италии. Его монолог - замечательный", - отмечает в комментарии автор публикации.

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