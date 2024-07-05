Русскоязычный "заяц" объясняет итальянскому контролеру отсутствие билета на поезд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой русскоязычный мужчина объясняет итальянскому контролеру отсутствие билета на проезд в поезде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина угрожает и оскорбляет женщину-контролера нецензурно выражаясь в ее адрес.
"Русскоязычного безбилетника поймали в Италии. Его монолог - замечательный", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+63 Ultramixer
показать весь комментарий05.07.2024 10:37 Ответить Ссылка
+29 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий05.07.2024 10:36 Ответить Ссылка
+23 Сліпий
показать весь комментарий05.07.2024 10:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...А єщо в рязані єсть гріби з глазамі. Їх єдят, а ані глядят.