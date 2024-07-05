Російськомовний "заєць" пояснює італійському контролеру відсутність квитка на поїзд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російськомовний чоловік пояснює італійському контролеру відсутність квитка на проїзд у поїзді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік погрожує та ображає жінку-контролера нецензурно виражаючись на її адресу.
"Російськомовного безбілетника спіймали в Італії. Його монолог чудовий", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+63 Ultramixer
показати весь коментар05.07.2024 10:37 Відповісти Посилання
+29 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар05.07.2024 10:36 Відповісти Посилання
+23 Сліпий
показати весь коментар05.07.2024 10:37 Відповісти Посилання
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...А єщо в рязані єсть гріби з глазамі. Їх єдят, а ані глядят.