Російськомовний "заєць" пояснює італійському контролеру відсутність квитка на поїзд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російськомовний чоловік пояснює італійському контролеру відсутність квитка на проїзд у поїзді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік погрожує та ображає жінку-контролера нецензурно виражаючись на її адресу.

"Російськомовного безбілетника спіймали в Італії. Його монолог чудовий", - зазначає у коментарі автор публікації.

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