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26 071 113

Російськомовний "заєць" пояснює італійському контролеру відсутність квитка на поїзд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російськомовний чоловік пояснює італійському контролеру відсутність квитка на проїзд у поїзді. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік погрожує та ображає жінку-контролера нецензурно виражаючись на її адресу

"Російськомовного безбілетника спіймали в Італії. Його монолог чудовий", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой СВО" показує геніталії пасажирам тролейбуса у російському Волгограді. ВIДЕО

Автор: 

залізниця (1525) Італія (1587) русский мир (463) штраф (1880)


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Топ коментарі
+63
Головне, щоб це дійсно русня була, а не наш "біженець" з українським паспортом. Бо, нажаль, це не виключено.
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05.07.2024 10:37 Відповісти
+29
З кацапами завжди так:
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05.07.2024 10:36 Відповісти
+23
Бізнес у світі англійською мовить
А на французькій кохання говорить
В битві смертельній дізнались народи
Що українська - мова Свободи

Ну і нарешті явила свій лик
Мова ненависті - "русский язык"
Горе й смерті несе "русский мир"
Там де народи балакають ним ...
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05.07.2024 10:37 Відповісти
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Тільки те, як він вимовляє «прастітутка» видає в ньому кондового кацапа.
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05.07.2024 16:17 Відповісти
или 'жителя юговостока'
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05.07.2024 17:22 Відповісти
В цій сцені весь Захід-імпотентний, безвольний та нікчемний. Впевнений, ЩО ЦЬОМУ БИДЛЯКУ НІЧОГО НЕ БУЛО. А ось якби італієць в росії таке сказав, то 100% йому начистили б морду. Тому росію в Італії поважають а росіяни Італію не поважують як себе, так і в Італії.
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05.07.2024 15:11 Відповісти
З Лугандонії в ФРН та й по всьому ЄС регулярні пасажирські перевезення. В Гамбурзі в готелях де мешкають біженці з українськими паспортами 80 відсотків спілкуються московською, 10 циганською та мадярською. Не більше 10 відсотків українською. Таким чином по любому бидла грязі москви більше серед москвомовних.
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05.07.2024 15:25 Відповісти
У этого вроде-бы произношение такое, как говорят в россии. Хотя и не исключаю, что это мог быть и владелец украинского паспорта с донбасса, особенно много такой публики из Мариуполя. Туда с 60-х годов прошлого века заехало огромное количество из россии.
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06.07.2024 16:32 Відповісти
Яке таке мовне питання , це все звіздьож , , А історія така 97-98 роках тоді Кучма бум , хай йому грець , усе МВС перешло на Україньску Мову у делопроізводстві , усе в один час стало на Укараїньской мові , і прікинь Логандое тоже . А хто не хотів , сказали звільняйтеся , такі шо я вам скажу , ніхто не звільнився , . А шо такоє , а шо так Мовне питання ,ніколи не стояло
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05.07.2024 15:45 Відповісти
Ну не знаю морду не морду , а у нас би в поліції би опинився зразу , особливо з Совку , тут таких дуже ******* . Я пом*ятаю був відос , як в Аждоде двухметрового бика , за допомогою електрошокера пов*язали , теж був з расіі
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05.07.2024 15:53 Відповісти
сЕргий из радонежу проповедует католикам
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05.07.2024 16:13 Відповісти
Смішно читати як кацапня на гілці переводить стрілки, що бик може бути з України) такаго рязанського а-кання ні з чим не сплутаєш ) вас дуже легко викупити по вимові, свинособаки.
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05.07.2024 16:15 Відповісти

...А єщо в рязані єсть гріби з глазамі. Їх єдят, а ані глядят.

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06.07.2024 19:23 Відповісти
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05.07.2024 22:51 Відповісти
Руссо туристо, облико морале
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06.07.2024 12:09 Відповісти
А молодь продовжує вперто розмовляти російською.
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06.07.2024 09:08 Відповісти
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