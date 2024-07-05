В России пришли с обысками к правозащитнику из-за "демонстрации символики Facebook". ВИДЕО

Против администратора Telegram-канала "Правозащитники Урала" Алексея Соколова в России открыли производство из-за якобы "демонстрации символики Facebook".

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистов, мужчина мог распространять экстремистские материалы.

В октябре 2023 года Соколова уже арестовывали на пять суток за публичную демонстрацию логотипа Facebook, что было первым случаем ареста за такие действия.

Напомним, в марте 2022 года Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram из-за "экстремистской деятельности".

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