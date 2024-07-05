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В России пришли с обысками к правозащитнику из-за "демонстрации символики Facebook". ВИДЕО

Против администратора Telegram-канала "Правозащитники Урала" Алексея Соколова в России открыли производство из-за якобы "демонстрации символики Facebook".

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистов, мужчина мог распространять экстремистские материалы.

В октябре 2023 года Соколова уже арестовывали на пять суток за публичную демонстрацию логотипа Facebook, что было первым случаем ареста за такие действия.

Напомним, в марте 2022 года Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram из-за "экстремистской деятельности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам хотят запретить рекламу в Facebook и Instagram

Автор: 

Facebook (391) россия (96169)


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Топ комментарии
+9
От тобі і корея,а може ще хуже.
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05.07.2024 10:54 Ответить
+7
Это ты, сРУцькая мразь, про свою сРУцию написало?
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05.07.2024 11:01 Ответить
+6
Чебеурнет форева ..
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05.07.2024 10:57 Ответить
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От тобі і корея,а може ще хуже.
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05.07.2024 10:54 Ответить
Это ты, сРУцькая мразь, про свою сРУцию написало?
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05.07.2024 11:01 Ответить
Що тобі написали в методичці про цю новину, троляка ? Прокоментуй
РФ втрачає свій військово-морський центр в окупованому Криму, - командувач ВМС Неїжпапа Джерело:

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05.07.2024 11:18 Ответить
"Мене, як звичайного українця"

як звичайного пітораса, якщо точно. Справжніх Українців турбує тільки наша Перемога.
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05.07.2024 11:37 Ответить
А Україна втрачає Часів Яр, Торецьк і далі по списку. Що нам до того центру в Криму, на фоні цього жаху?
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05.07.2024 12:51 Ответить
Нам до того, що х@йлотролі не пасуться на новинах про поразки росісі.
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05.07.2024 14:18 Ответить
Скажи - паляниця . Чмо кацапське.
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05.07.2024 11:12 Ответить
Ви це все цілком вільно та свідомо вибрали на минулих виборах. А вас багаторазово попереджали.
Насолоджуйтесь тепер цілком демократичним вибором! Ви цього гідні!
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05.07.2024 11:08 Ответить
Чебеурнет форева ..
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05.07.2024 10:57 Ответить
Символіка дивізії СС "Facebook"111
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05.07.2024 10:59 Ответить
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05.07.2024 11:07 Ответить
Facebook кишить кацапськими фейковими профілями, які ведуть там інформаційну війну проти людства. Але скарги не допомагають, тому що в офісах Fecebook працюють кацапи. Все, що вони можуть зробити - то заблокувати українців. Нині це кацапська помийка.
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05.07.2024 11:09 Ответить
Да, странно, что мордорские цепные псы не взяли это на вооружение. Ну, это, видимо, потому, что их плешивое чмо ни хрена не понимает в IT.
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05.07.2024 22:31 Ответить
зараз час військовий та так звані правозахисники ніде не потрібні зі своїми ідеями.
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05.07.2024 11:11 Ответить
Не можу вам передати наскільки мені пох*й на кацапів. Нехай навіть жеруть на вулиці та полюють один на одного. В
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05.07.2024 21:39 Ответить
 
 