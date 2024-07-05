УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6118 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 764 20

У Росії прийшли із обшуками до правозахисника через "демонстрацію символіки Facebook". ВIДЕО

Проти адміністратора Telegram-каналу "Правозащитники Урала" Олексія Соколова у Росії розпочали провадження через нібито "демонстрацію символіки Facebook".

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистів, чоловік міг поширювати екстремістські матеріали.

У жовтні 2023 року Соколова вже заарештовували на п'ять діб за публічну демонстрацію логотипа Facebook, що було першим випадком арешту за такі дії.

Нагадаємо, у березні 2022 року Тверський суд Москви заборонив у Росії Facebook та Instagram через "екстремістську діяльність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянам хочуть заборонити рекламу в Facebook та Instagram

Автор: 

Facebook (725) росія (66070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
От тобі і корея,а може ще хуже.
показати весь коментар
05.07.2024 10:54 Відповісти
+7
Это ты, сРУцькая мразь, про свою сРУцию написало?
показати весь коментар
05.07.2024 11:01 Відповісти
+6
Чебеурнет форева ..
показати весь коментар
05.07.2024 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От тобі і корея,а може ще хуже.
показати весь коментар
05.07.2024 10:54 Відповісти
Это ты, сРУцькая мразь, про свою сРУцию написало?
показати весь коментар
05.07.2024 11:01 Відповісти
Що тобі написали в методичці про цю новину, троляка ? Прокоментуй
РФ втрачає свій військово-морський центр в окупованому Криму, - командувач ВМС Неїжпапа Джерело:

показати весь коментар
05.07.2024 11:18 Відповісти
"Мене, як звичайного українця"

як звичайного пітораса, якщо точно. Справжніх Українців турбує тільки наша Перемога.
показати весь коментар
05.07.2024 11:37 Відповісти
А Україна втрачає Часів Яр, Торецьк і далі по списку. Що нам до того центру в Криму, на фоні цього жаху?
показати весь коментар
05.07.2024 12:51 Відповісти
Нам до того, що х@йлотролі не пасуться на новинах про поразки росісі.
показати весь коментар
05.07.2024 14:18 Відповісти
Скажи - паляниця . Чмо кацапське.
показати весь коментар
05.07.2024 11:12 Відповісти
Ви це все цілком вільно та свідомо вибрали на минулих виборах. А вас багаторазово попереджали.
Насолоджуйтесь тепер цілком демократичним вибором! Ви цього гідні!
показати весь коментар
05.07.2024 11:08 Відповісти
Чебеурнет форева ..
показати весь коментар
05.07.2024 10:57 Відповісти
Символіка дивізії СС "Facebook"111
показати весь коментар
05.07.2024 10:59 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2024 11:07 Відповісти
Facebook кишить кацапськими фейковими профілями, які ведуть там інформаційну війну проти людства. Але скарги не допомагають, тому що в офісах Fecebook працюють кацапи. Все, що вони можуть зробити - то заблокувати українців. Нині це кацапська помийка.
показати весь коментар
05.07.2024 11:09 Відповісти
Да, странно, что мордорские цепные псы не взяли это на вооружение. Ну, это, видимо, потому, что их плешивое чмо ни хрена не понимает в IT.
показати весь коментар
05.07.2024 22:31 Відповісти
зараз час військовий та так звані правозахисники ніде не потрібні зі своїми ідеями.
показати весь коментар
05.07.2024 11:11 Відповісти
Не можу вам передати наскільки мені пох*й на кацапів. Нехай навіть жеруть на вулиці та полюють один на одного. В
показати весь коментар
05.07.2024 21:39 Відповісти
 
 