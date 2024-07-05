У Росії прийшли із обшуками до правозахисника через "демонстрацію символіки Facebook". ВIДЕО

Проти адміністратора Telegram-каналу "Правозащитники Урала" Олексія Соколова у Росії розпочали провадження через нібито "демонстрацію символіки Facebook".

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистів, чоловік міг поширювати екстремістські матеріали.

У жовтні 2023 року Соколова вже заарештовували на п'ять діб за публічну демонстрацію логотипа Facebook, що було першим випадком арешту за такі дії.

Нагадаємо, у березні 2022 року Тверський суд Москви заборонив у Росії Facebook та Instagram через "екстремістську діяльність".

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