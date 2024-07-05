У Росії прийшли із обшуками до правозахисника через "демонстрацію символіки Facebook". ВIДЕО
Проти адміністратора Telegram-каналу "Правозащитники Урала" Олексія Соколова у Росії розпочали провадження через нібито "демонстрацію символіки Facebook".
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними пропагандистів, чоловік міг поширювати екстремістські матеріали.
У жовтні 2023 року Соколова вже заарештовували на п'ять діб за публічну демонстрацію логотипа Facebook, що було першим випадком арешту за такі дії.
Нагадаємо, у березні 2022 року Тверський суд Москви заборонив у Росії Facebook та Instagram через "екстремістську діяльність".
Топ коментарі
+9 Мопасан
показати весь коментар05.07.2024 10:54 Відповісти Посилання
+7 Aleksander Jakuszew #537073
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+6 yuriy buck
показати весь коментар05.07.2024 10:57 Відповісти Посилання
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