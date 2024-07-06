Воины 205-го батальона ТРО уничтожили колонну военной техники российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 205-го батальона Территориальной обороны показали кадры уничтожения колонны военной техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице батальона, передает Цензор.НЕТ.

"Наши боевые подразделения активно уничтожают врага еще на подступах. Этот слаженный механизм действует как хищник, который вышел на охоту. Аэроразведка - его глаза и слух, мины - как острые когти которые не дают жертве уйти, а пехота, FPV и артиллерия - клыки, добивающие врага", - говорится в комментарии к видео.

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