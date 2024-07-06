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Новости Видео Война
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Воины 205-го батальона ТРО уничтожили колонну военной техники российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 205-го батальона Территориальной обороны показали кадры уничтожения колонны военной техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице батальона, передает Цензор.НЕТ.

"Наши боевые подразделения активно уничтожают врага еще на подступах. Этот слаженный механизм действует как хищник, который вышел на охоту. Аэроразведка - его глаза и слух, мины - как острые когти которые не дают жертве уйти, а пехота, FPV и артиллерия - клыки, добивающие врага", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19670) уничтожение (7245)


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Окопні одкровення від рашистського вояки потрапили у мережу:

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06.07.2024 00:13 Ответить
На таке майже філософське ессе в цього виродка розуму достало, а ось коли потрібно було зрозуміти те, що якого х.я він повинен подихати в чужої для нього країні за кремлівського ********* щура, він почав думати "жопой". Мабуть коли ти вже раком на колінах то жопа вище мозку.
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06.07.2024 00:40 Ответить
Сократ та Софокр, достали сірник і розміровували запалити пару цигарок. Потім передумали і послали Хфілосова з кацапії на діородний прутень Геракла.
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06.07.2024 07:35 Ответить
Смерть кацапам!
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06.07.2024 00:15 Ответить
Мєхводи гімно - от і застрягли)) 205 ТрО - подяка та шана!
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06.07.2024 09:35 Ответить
"Танкі єдут, зампаліт - маладєц! Танкі сталі, зампатєху - піздєц".
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06.07.2024 11:03 Ответить
 
 