Воины 205-го батальона ТРО уничтожили колонну военной техники российских оккупантов. ВИДЕО
Воины 205-го батальона Территориальной обороны показали кадры уничтожения колонны военной техники российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице батальона, передает Цензор.НЕТ.
"Наши боевые подразделения активно уничтожают врага еще на подступах. Этот слаженный механизм действует как хищник, который вышел на охоту. Аэроразведка - его глаза и слух, мины - как острые когти которые не дают жертве уйти, а пехота, FPV и артиллерия - клыки, добивающие врага", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонка червона лінія
показать весь комментарий06.07.2024 00:13 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Леонід #587957
показать весь комментарий06.07.2024 00:40 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
phantom4
показать весь комментарий06.07.2024 07:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
время
показать весь комментарий06.07.2024 00:15 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий06.07.2024 09:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валерий К #448385
показать весь комментарий06.07.2024 11:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль