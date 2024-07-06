Воїни 205-го батальйону ТрО знищили колону військової техніки російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 205-го батальйону Територіальної оборони показали кадри знищення колони військової техніки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці батальйону, передає Цензор.НЕТ.

"Наші бойові підрозділи активно нищать ворога ще на підступах. Цей злагоджений механізм діє як хижак, який вийшов на полювання. Аеророзвідка - його очі та слух, Міни як гострі кігті які не дають жертві піти, а піхота, FPV та артилерія - ікла які добивають ворога", - йдеться в коментарі до відео.

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