Воїни 205-го батальйону ТрО знищили колону військової техніки російських окупантів. ВIДЕО
Воїни 205-го батальйону Територіальної оборони показали кадри знищення колони військової техніки російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці батальйону, передає Цензор.НЕТ.
"Наші бойові підрозділи активно нищать ворога ще на підступах. Цей злагоджений механізм діє як хижак, який вийшов на полювання. Аеророзвідка - його очі та слух, Міни як гострі кігті які не дають жертві піти, а піхота, FPV та артилерія - ікла які добивають ворога", - йдеться в коментарі до відео.
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