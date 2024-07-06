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Воїни 205-го батальйону ТрО знищили колону військової техніки російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 205-го батальйону Територіальної оборони показали кадри знищення колони військової техніки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці батальйону, передає Цензор.НЕТ.

"Наші бойові підрозділи активно нищать ворога ще на підступах. Цей злагоджений механізм діє як хижак, який вийшов на полювання. Аеророзвідка - його очі та слух, Міни як гострі кігті які не дають жертві піти, а піхота, FPV та артилерія - ікла які добивають ворога", - йдеться в коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571)


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Окопні одкровення від рашистського вояки потрапили у мережу:

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06.07.2024 00:13 Відповісти
На таке майже філософське ессе в цього виродка розуму достало, а ось коли потрібно було зрозуміти те, що якого х.я він повинен подихати в чужої для нього країні за кремлівського ********* щура, він почав думати "жопой". Мабуть коли ти вже раком на колінах то жопа вище мозку.
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06.07.2024 00:40 Відповісти
Сократ та Софокр, достали сірник і розміровували запалити пару цигарок. Потім передумали і послали Хфілосова з кацапії на діородний прутень Геракла.
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06.07.2024 07:35 Відповісти
Смерть кацапам!
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06.07.2024 00:15 Відповісти
Мєхводи гімно - от і застрягли)) 205 ТрО - подяка та шана!
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06.07.2024 09:35 Відповісти
"Танкі єдут, зампаліт - маладєц! Танкі сталі, зампатєху - піздєц".
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06.07.2024 11:03 Відповісти
 
 