Воины 40-й ОАБр уничтожили вражеский танк дроном-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили дроном-камикадзе "Дикие шершни" вражеский танк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий08.07.2024 22:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий08.07.2024 22:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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