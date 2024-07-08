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Воины 40-й ОАБр уничтожили вражеский танк дроном-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили дроном-камикадзе "Дикие шершни" вражеский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2276) 40 артиллерийская бригада (33) Дикие шершни (227)


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Путлер капут!
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08.07.2024 22:15 Ответить
Щира подяка бійцям!!!!
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08.07.2024 22:26 Ответить
 
 