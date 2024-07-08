Воїни 40 ОАБр знищили ворожий танк дроном-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили дроном-камікадзе "Дикі шершні" ворожий танк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар08.07.2024 22:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар08.07.2024 22:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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