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Воїни 40 ОАБр знищили ворожий танк дроном-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили дроном-камікадзе "Дикі шершні" ворожий танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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танк (2089) 40 артилерійська бригада (33) Дикі шершні (232)


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Путлер капут!
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08.07.2024 22:15 Відповісти
Щира подяка бійцям!!!!
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08.07.2024 22:26 Відповісти
 
 