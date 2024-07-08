Бійці 79 ОДШБр відбили ворожий штурм, знищивши російські танк і БМП під Новомихайлівкою. ВIДЕО

За останні дні росіяни спробували знову прорвати оборону 79-ої окремої десантно-штурмової бригади на Курахівському напрямку, однак ворожий штурм було відбито.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

"Потужні детонації ворожих танків, відірвані башти, палаючі БМП, скалічена піхота — ось найкраща реклама набору чергового фаршу для російського війська. Хотіли 200 тисяч рублів і трикімнатну квартиру у Києві, а отримали два метри землі в полях під Новомихайлівкою", - заявили військові.

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