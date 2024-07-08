Бійці 79 ОДШБр відбили ворожий штурм, знищивши російські танк і БМП під Новомихайлівкою. ВIДЕО
За останні дні росіяни спробували знову прорвати оборону 79-ої окремої десантно-штурмової бригади на Курахівському напрямку, однак ворожий штурм було відбито.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.
"Потужні детонації ворожих танків, відірвані башти, палаючі БМП, скалічена піхота — ось найкраща реклама набору чергового фаршу для російського війська. Хотіли 200 тисяч рублів і трикімнатну квартиру у Києві, а отримали два метри землі в полях під Новомихайлівкою", - заявили військові.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.07.2024 19:30 Відповісти Посилання
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.07.2024 22:46 Відповісти Посилання
+4 phantom4
показати весь коментар08.07.2024 19:29 Відповісти Посилання
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Domani abbiamo ancora un giorno molto bello!
Spero che anche questi video vi piacciano moltissimo 😁
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dz9i4f/ua_79th_air_assault_brigades_uav_team_witnessed_a/