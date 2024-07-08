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Бійці 79 ОДШБр відбили ворожий штурм, знищивши російські танк і БМП під Новомихайлівкою. ВIДЕО

За останні дні росіяни спробували знову прорвати оборону 79-ої окремої десантно-штурмової бригади на Курахівському напрямку, однак ворожий штурм було відбито.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

"Потужні детонації ворожих танків, відірвані башти, палаючі БМП, скалічена піхота — ось найкраща реклама набору чергового фаршу для російського війська. Хотіли 200 тисяч рублів і трикімнатну квартиру у Києві, а отримали два метри землі в полях під Новомихайлівкою", - заявили військові.

Також дивіться: Ліквідація дроном-камікадзе п’яного окупанта в українському полі. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+8
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас всіх Боже...
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08.07.2024 19:30 Відповісти
+5
79ій черговий респектище-не зупиняйтесь...
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08.07.2024 22:46 Відповісти
+4
++
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08.07.2024 19:29 Відповісти
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08.07.2024 19:29 Відповісти
Дивишся такі відео,і думаєш,хіба ці Люди підуть на капітуляцію,як того хочуть,в такий складний день як сьогодні,деякі "блогери,письменники ,журналісти".Думаю,що ці Герої ніколи.
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08.07.2024 19:29 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас всіх Боже...
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08.07.2024 19:30 Відповісти
хрєнасє танк знищили. нагатили металоллому!
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08.07.2024 19:31 Відповісти
👍
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09.07.2024 13:37 Відповісти
I had a very shitty morning after a rough weekend. Thank you for changing that 😁
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08.07.2024 19:59 Відповісти
Di niente, Sign. Alessandro!
Domani abbiamo ancora un giorno molto bello!
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10.07.2024 01:16 Відповісти
Non ho dubbi, signora Vittoria!
Spero che anche questi video vi piacciano moltissimo 😁
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10.07.2024 14:31 Відповісти
Just follow my links occasionally and will be quite satisfied.

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10.07.2024 01:45 Відповісти
79ій черговий респектище-не зупиняйтесь...
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08.07.2024 22:46 Відповісти
79-ка потроху земельки "вузьким" нарізає! Не зупиняйтесь Воїни!! А той кістяк хай трохи полежить - потім школяри будову кацапа вивчатимуть)
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08.07.2024 22:48 Відповісти
Молодцi хлопцi, чудово кацапня горить!
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09.07.2024 22:28 Відповісти
Кому интересно, здесь полное видео недавнего известного видео "Танк на шматки". Тема, также разорванных на шматки самих пассажиров, раскрыта полностью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dz9i4f/ua_79th_air_assault_brigades_uav_team_witnessed_a/
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10.07.2024 01:41 Відповісти
 
 