Ліквідація дроном-камікадзе п’яного окупанта в українському полі. ВIДЕО
Воїни 77-ої окремої аеромобільної бригади ліквідували дроном-камікадзе пʼяного окупанта серед поля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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+27 Парадокс 18
показати весь коментар08.07.2024 17:57 Відповісти Посилання
+17 Gary Grant
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+8 ВІКТОР #474355
показати весь коментар08.07.2024 17:56 Відповісти Посилання
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