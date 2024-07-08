Ликвидация дроном-камикадзе пьяного оккупанта в украинском поле. ВИДЕО
Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали дроном-камикадзе пьяного оккупанта среди поля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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