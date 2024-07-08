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Ликвидация дроном-камикадзе пьяного оккупанта в украинском поле. ВИДЕО

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали дроном-камикадзе пьяного оккупанта среди поля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите: Украинский FPV-дрон уничтожает российского снайпера на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706) 77 ОАБ (29)


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Топ комментарии
+27
Що ви того алкаша показуєте?Покажіть їх знищені ТЕЦи,школи,лікарні,будинки...Після сьогодні вже неповинно бути ніяких меж.
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08.07.2024 17:57 Ответить
+17
Ні. Це вже нажаль не те після сьогоднішнього. Влучання в дома та інфраструктуру наприклад в Курську-оце тема. Нікого там жаліти. Просто завалювати атаками все куди можна дотягнутися. Нажаль це не про москвабад...Поки що.
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08.07.2024 17:54 Ответить
+8
П'янству бій!
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08.07.2024 17:56 Ответить
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Ні. Це вже нажаль не те після сьогоднішнього. Влучання в дома та інфраструктуру наприклад в Курську-оце тема. Нікого там жаліти. Просто завалювати атаками все куди можна дотягнутися. Нажаль це не про москвабад...Поки що.
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08.07.2024 17:54 Ответить
П'янству бій!
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08.07.2024 17:56 Ответить
******* ***!
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09.07.2024 14:20 Ответить
атпразнавал пєрвий мєсяц на вайне.
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08.07.2024 17:56 Ответить
Що ви того алкаша показуєте?Покажіть їх знищені ТЕЦи,школи,лікарні,будинки...Після сьогодні вже неповинно бути ніяких меж.
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08.07.2024 17:57 Ответить
Низзя. Бо ескалація, Путін нападе.
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08.07.2024 18:29 Ответить
знищеня єлектро підстанцій у ростовскій народній республіці ,у білгородскій народній республіці, брянской народній республіці - та ніяких меж.
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09.07.2024 09:02 Ответить
Іфан- томбовський вокер
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08.07.2024 18:07 Ответить
Ванька-невстанька.
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08.07.2024 18:07 Ответить
Підняв би руки - може й вижив би. А так - доволі паршива остання вечеря в нього була...
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08.07.2024 18:11 Ответить
Мінздрав попереджає Пілоти дронів попереджають - вживання ... до хорошого не доведе!
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08.07.2024 18:12 Ответить
П'яний з приводу своїх поминок.
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08.07.2024 18:12 Ответить
Если б скорая поторопилась, то ноги можно было бы еще успеть пришить...
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08.07.2024 18:17 Ответить
воно обкурене, йому папріколу
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08.07.2024 18:22 Ответить
Алкаші алкашами а ми відсуваємось
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08.07.2024 18:34 Ответить
Ну от цікаво, блукав у чистому полі. Один. Без зброї. То він в атаку йшов, чи вже з неї повертався? І якщо воно так усюди, чому вони просуваються?
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08.07.2024 18:57 Ответить
Йшов за бк або скоріш за все за водою тому й без зброї підар йшов. Розрахунок буде мінятися по сірку.
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09.07.2024 04:05 Ответить
Завелика ціна **********, як для алкаша...
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08.07.2024 19:40 Ответить
"Лехка" рука налляла) а от ту тєлєжку цілою зплишили?
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08.07.2024 23:07 Ответить
Туфта, після сьогоднішнього це просто як...слово не друковане.
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09.07.2024 00:14 Ответить
Проспиться і встане!
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09.07.2024 07:06 Ответить
Сидів би дома з клавкою пилиб бражку закусилб побилися помирилися а там і старість або смерть прийшла ні приїхало тратьте на нього дрони бо клавку якийсь джамшут тяга як останню шльондру
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09.07.2024 07:56 Ответить
 
 