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Новости Видео Война
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Бойцы 79-й ОДШБр отразили вражеский штурм, уничтожив российские танк и БМП под Новомихайловкой. ВИДЕО

За последние дни россияне попытались снова прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Кураховском направлении, однако вражеский штурм отразили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"Мощные детонации вражеских танков, оторванные башни, горящие БМП, искалеченная пехота - вот лучшая реклама набора очередного фарша для российского войска. Хотели 200 тысяч рублей и трехкомнатную квартиру в Киеве, а получили два метра земли в полях под Новомихайловкой", - заявили военные.

Смотрите также: Вражеский танк догорает в кустах. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7273) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+8
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас всіх Боже...
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08.07.2024 19:30 Ответить
+5
79ій черговий респектище-не зупиняйтесь...
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08.07.2024 22:46 Ответить
+4
++
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08.07.2024 19:29 Ответить
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08.07.2024 19:29 Ответить
Дивишся такі відео,і думаєш,хіба ці Люди підуть на капітуляцію,як того хочуть,в такий складний день як сьогодні,деякі "блогери,письменники ,журналісти".Думаю,що ці Герої ніколи.
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08.07.2024 19:29 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас всіх Боже...
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08.07.2024 19:30 Ответить
хрєнасє танк знищили. нагатили металоллому!
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08.07.2024 19:31 Ответить
👍
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09.07.2024 13:37 Ответить
I had a very shitty morning after a rough weekend. Thank you for changing that 😁
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08.07.2024 19:59 Ответить
Di niente, Sign. Alessandro!
Domani abbiamo ancora un giorno molto bello!
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10.07.2024 01:16 Ответить
Non ho dubbi, signora Vittoria!
Spero che anche questi video vi piacciano moltissimo 😁
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10.07.2024 14:31 Ответить
Just follow my links occasionally and will be quite satisfied.

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10.07.2024 01:45 Ответить
79ій черговий респектище-не зупиняйтесь...
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08.07.2024 22:46 Ответить
79-ка потроху земельки "вузьким" нарізає! Не зупиняйтесь Воїни!! А той кістяк хай трохи полежить - потім школяри будову кацапа вивчатимуть)
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08.07.2024 22:48 Ответить
Молодцi хлопцi, чудово кацапня горить!
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09.07.2024 22:28 Ответить
Кому интересно, здесь полное видео недавнего известного видео "Танк на шматки". Тема, также разорванных на шматки самих пассажиров, раскрыта полностью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dz9i4f/ua_79th_air_assault_brigades_uav_team_witnessed_a/
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10.07.2024 01:41 Ответить
 
 