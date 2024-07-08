Бойцы 79-й ОДШБр отразили вражеский штурм, уничтожив российские танк и БМП под Новомихайловкой. ВИДЕО

За последние дни россияне попытались снова прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Кураховском направлении, однако вражеский штурм отразили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"Мощные детонации вражеских танков, оторванные башни, горящие БМП, искалеченная пехота - вот лучшая реклама набора очередного фарша для российского войска. Хотели 200 тысяч рублей и трехкомнатную квартиру в Киеве, а получили два метра земли в полях под Новомихайловкой", - заявили военные.

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