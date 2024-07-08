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Кумулятивный боеприпас пробивает насквозь российский танк-черепаху в окрестностях Марьинки. ВИДЕО

Десантники 46-й аэромобильной бригады ВСУ отразили российский штурм в окрестностях Марьинки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Смотрите также: Воины 40-й ОАБр уничтожили вражеский танк дроном-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7273) Марьинка (713)


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Топ комментарии
+11
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08.07.2024 21:06 Ответить
+9
Шкода що неможливо поки ось так само пробити бункер старого *****, щоб летіла ця тварюка прямо до пекла.
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08.07.2024 21:33 Ответить
+8
Это уже целый вольер
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08.07.2024 21:26 Ответить
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Фашистськи кумулятивні фаустпатрони достатньо успішно пробивали броню Т-34. Чи ти про РПГ-7 або СПГ-9? Сам перевіряв, чи як?
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08.07.2024 21:25 Ответить
Зверніть увагу на реєстрацію цього довбня.
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08.07.2024 21:29 Ответить
вважаєшь, що це танкист з того танку?
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08.07.2024 22:16 Ответить
Коментар дня! 😂
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08.07.2024 22:25 Ответить
Ще один такий самий профффесор, зверніть увагу на реєстрацію!
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08.07.2024 21:55 Ответить
Або той самий під іншим ніком , стахановець , коротше кажучи ((
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08.07.2024 22:04 Ответить
За сьогоднішній день це вже другий під@р , на рахунок того що Ви написали то скоріш за все так і є. Спочатку написав одну х#йню, а потім скинув впн і вже під білоруським прапором написав другу ху#ню.
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08.07.2024 22:19 Ответить
Якщо тебе "блокують через день" тоді ти, по перше, несеш повну хрєнь, а, по друге, якого біса ти сюди настирно пхаєшся?
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09.07.2024 00:37 Ответить
Є добро і зло. ********* це зло. Ви можете розмірковувати про те що означає "трошка вагітна".
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09.07.2024 16:59 Ответить
Вода мокра, сонце світить, вітер дме, а ***** є *****.
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09.07.2024 18:07 Ответить
Та плювати що таке " наскрізь ", головне що всім кацап у тому танкові 3.14да прийшла !
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08.07.2024 22:03 Ответить
Т.е. даже большая пробиваемость/мощность БЧ типа 900 мм гомогенной брони не оставляет энергии что б пробить второй лист железа, если он дальше чем первая броня? Я так понял?
Одно утешает , оркам внутри точно хана, очень очень перепад давления внутри пробитого танка
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08.07.2024 22:32 Ответить
Дякую.
А сколько вообще эта струя в длинну может быть? Или она только в металле действует? Достанет до противоположной брони , хоть выемку сделает?
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08.07.2024 23:34 Ответить
Приблизно біля 1м...при заводських випробуваннях в піску...сам тримав в руках
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09.07.2024 08:44 Ответить
Він усе правильно написав! Бо "писарчук" написав "дурь"! Кумулятивний ********* діє зовсім по-іншому Високотемпературний промінь відразу ж за броньовим простором потрапляє у повітряний простір всередині корпусу Там він розширюється і втрачає кумулятивну пробивну здатність А "наскрізь прострелений танк" - означає пробиття з виходом снаряду чи його решток назовні
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09.07.2024 07:30 Ответить
там ще мідна воронка є....але вона витягується не більше1м
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09.07.2024 08:48 Ответить
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08.07.2024 21:06 Ответить
Это уже целый вольер
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08.07.2024 21:26 Ответить
Домашних птіц разводить... Курочек, там, уточек...
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08.07.2024 22:02 Ответить
да-для рашисткіх пєтухов...
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08.07.2024 23:15 Ответить
Забавно. Поидее экипаж взрывом прибьет или контузит сильно.
Таваришь прапарщек про сохранность машины беспокоится, а орки все равно идут на хрящи , на переработку
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08.07.2024 22:34 Ответить
обізянник
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08.07.2024 22:41 Ответить
неее..ну мат не договаривались!..де пи-пи-пи дрон???)
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08.07.2024 21:07 Ответить
Навіть шкварків не лишилось. Як казав мій знайомий приїхали греки привезли цитрину.
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08.07.2024 21:12 Ответить
Шкода що неможливо поки ось так само пробити бункер старого *****, щоб летіла ця тварюка прямо до пекла.
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08.07.2024 21:33 Ответить
Воїнам 46-ї подяка та шана! Але скоріше БОПСом)
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08.07.2024 22:22 Ответить
 
 