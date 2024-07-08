Кумулятивный боеприпас пробивает насквозь российский танк-черепаху в окрестностях Марьинки. ВИДЕО
Десантники 46-й аэромобильной бригады ВСУ отразили российский штурм в окрестностях Марьинки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
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+11 віктор федорович #394174
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Одно утешает , оркам внутри точно хана, очень очень перепад давления внутри пробитого танка
А сколько вообще эта струя в длинну может быть? Или она только в металле действует? Достанет до противоположной брони , хоть выемку сделает?
Таваришь прапарщек про сохранность машины беспокоится, а орки все равно идут на хрящи , на переработку