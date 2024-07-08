Кумулятивний боєприпас пробиває наскрізь російський танк-черепаху на околицях Мар’їнки. ВIДЕО
Десантники 46-ої аеромобільної бригади ЗСУ відбили російський штурм на околицях Мар'їнки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Топ коментарі
+11 віктор федорович #394174
показати весь коментар08.07.2024 21:06 Відповісти Посилання
+9 Olena Lynch
показати весь коментар08.07.2024 21:33 Відповісти Посилання
+8 4xish
показати весь коментар08.07.2024 21:26 Відповісти Посилання
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Одно утешает , оркам внутри точно хана, очень очень перепад давления внутри пробитого танка
А сколько вообще эта струя в длинну может быть? Или она только в металле действует? Достанет до противоположной брони , хоть выемку сделает?
Таваришь прапарщек про сохранность машины беспокоится, а орки все равно идут на хрящи , на переработку