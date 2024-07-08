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Спецназовцы ССО уничтожили квадроцикл вместе с российскими захватчиками. ВИДЕО

Бойцы 8-го полка ССО обнаружили позицию оккупантов, обустроенную в лесу - месте, затрудняющем их обнаружение и уничтожение. Благодаря круглосуточной работе разведывательных дронов, было обнаружено движение квадроцикла.

Воины ССО сразу передали координаты команде аэроразведки "Pentagon". В течение 5 минут дрон-камикадзе был направлен на указанные координаты, а сигнал с разведывательного дрона наблюдался на командном пункте 225-й ОШБ, передает Цензор.НЕТ.

В результате оперативных действий бойцы ВСУ поразили вражеский квадроцикл, а арта взяла под огневой контроль участок леса, где было замечено движение вражеской техники.

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Автор: 

уничтожение (7273) ССО (532)


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Топ комментарии
+5
Думаю , що кацап здох 😡
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08.07.2024 23:50 Ответить
+3
Спрыгнуть то успел но здоровье гаду уже подпортили
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08.07.2024 23:41 Ответить
+3
Та може він там десь у посадці і засмаг до потрібної кондиції ...
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08.07.2024 23:52 Ответить
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Спрыгнуть то успел но здоровье гаду уже подпортили
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08.07.2024 23:41 Ответить
Та може він там десь у посадці і засмаг до потрібної кондиції ...
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08.07.2024 23:52 Ответить
Думаю , що кацап здох 😡
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08.07.2024 23:50 Ответить
Хоть бы - хоть бы! 🤞
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09.07.2024 12:57 Ответить
Смерть рашистам в Україні!!
Рашисти прутіна 11 років убивають Українців!
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09.07.2024 00:17 Ответить
Оце та Пентагон!!!! А коли НАТО підключиться вже?
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09.07.2024 00:44 Ответить
оце справжній болід, а не то шо фориула-1.
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09.07.2024 01:53 Ответить
Пракатілся с аганьком!
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09.07.2024 03:20 Ответить
примарний вершник....
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09.07.2024 08:25 Ответить
 
 