Спецназовцы ССО уничтожили квадроцикл вместе с российскими захватчиками. ВИДЕО
Бойцы 8-го полка ССО обнаружили позицию оккупантов, обустроенную в лесу - месте, затрудняющем их обнаружение и уничтожение. Благодаря круглосуточной работе разведывательных дронов, было обнаружено движение квадроцикла.
Воины ССО сразу передали координаты команде аэроразведки "Pentagon". В течение 5 минут дрон-камикадзе был направлен на указанные координаты, а сигнал с разведывательного дрона наблюдался на командном пункте 225-й ОШБ, передает Цензор.НЕТ.
В результате оперативных действий бойцы ВСУ поразили вражеский квадроцикл, а арта взяла под огневой контроль участок леса, где было замечено движение вражеской техники.
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