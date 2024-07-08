Силы обороны уничтожили брошенную российскую БМП возле Новопокровки. ВИДЕО

Западнее Новопокровки враг покинул БМП, скорее всего из-за неисправности. Оператор дрона добил ее, чтобы в будущем оккупанты не вернули бронемашину в строй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Кумулятивный боеприпас пробивает насквозь российский танк-черепаху в окрестностях Марьинки. ВИДЕО