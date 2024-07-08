Силы обороны уничтожили брошенную российскую БМП возле Новопокровки. ВИДЕО
Западнее Новопокровки враг покинул БМП, скорее всего из-за неисправности. Оператор дрона добил ее, чтобы в будущем оккупанты не вернули бронемашину в строй.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий08.07.2024 22:10 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Az AZLK
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Ярема Стогін #518708
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