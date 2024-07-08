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Силы обороны уничтожили брошенную российскую БМП возле Новопокровки. ВИДЕО

Западнее Новопокровки враг покинул БМП, скорее всего из-за неисправности. Оператор дрона добил ее, чтобы в будущем оккупанты не вернули бронемашину в строй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (7273) БМП (404)


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Чим більше кинутих - тим ліпше дроноводам! Є на чім майстерність вдосконалювати!
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08.07.2024 22:10 Ответить
+++
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08.07.2024 22:23 Ответить
Якщо вона покинута, то треба її забрати і використовувати. Нах. тратити на неї дрона, щоб "добити"?
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09.07.2024 08:18 Ответить
 
 