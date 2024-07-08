Сили оборони знищили покинуту російську БМП біля Новопокровки. ВIДЕО

Західніше Новопокровки ворог покинув БМП, скоріш за все через несправність. Оператор дрона добив її, щоб у майбутньому окупанти не повернули бронемашину у стрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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