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Сили оборони знищили покинуту російську БМП біля Новопокровки. ВIДЕО

Західніше Новопокровки ворог покинув БМП, скоріш за все через несправність. Оператор дрона добив її, щоб у майбутньому окупанти не повернули бронемашину у стрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

знищення (7593) БМП (415)


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Чим більше кинутих - тим ліпше дроноводам! Є на чім майстерність вдосконалювати!
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08.07.2024 22:10 Відповісти
+++
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08.07.2024 22:23 Відповісти
Якщо вона покинута, то треба її забрати і використовувати. Нах. тратити на неї дрона, щоб "добити"?
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09.07.2024 08:18 Відповісти
 
 