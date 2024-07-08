Сили оборони знищили покинуту російську БМП біля Новопокровки. ВIДЕО
Західніше Новопокровки ворог покинув БМП, скоріш за все через несправність. Оператор дрона добив її, щоб у майбутньому окупанти не повернули бронемашину у стрій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар08.07.2024 22:10 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар08.07.2024 22:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярема Стогін #518708
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