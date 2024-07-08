Спецпризначенці ССО знищили квадроцикл разом з російськими загарбниками. ВIДЕО

Бійці 8-го полку ССО виявили позицію окупантів, облаштовану в лісі — місці, що ускладнює їхнє виявлення та знищення. Завдяки цілодобовій роботі розвідувальних дронів, було виявлено рух квадроцикла.

Воїни ССО одразу передали координати команді аеророзвідки "Pentagon". Упродовж 5 хвилин дрон-камікадзе було направлено на вказані координати, а сигнал з розвідувального дрону спостерігався на командному пункті 225 ОШБ, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок оперативних дій бійці ЗСУ уразили ворожий квадроцикл, а арта взяла під вогневий контроль ділянку лісу, де було помічено рух ворожої техніки.

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