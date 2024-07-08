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Спецпризначенці ССО знищили квадроцикл разом з російськими загарбниками. ВIДЕО

Бійці 8-го полку ССО виявили позицію окупантів, облаштовану в лісі — місці, що ускладнює їхнє виявлення та знищення. Завдяки цілодобовій роботі розвідувальних дронів, було виявлено рух квадроцикла.

Воїни ССО одразу передали координати команді аеророзвідки "Pentagon". Упродовж 5 хвилин дрон-камікадзе було направлено на вказані координати, а сигнал з розвідувального дрону спостерігався на командному пункті 225 ОШБ, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок оперативних дій бійці ЗСУ уразили ворожий квадроцикл, а арта взяла під вогневий контроль ділянку лісу, де було помічено рух ворожої техніки. 

Дивіться: Сили оборони знищили покинуту російську БМП біля Новопокровки. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) ССО (525)


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Топ коментарі
+5
Думаю , що кацап здох 😡
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08.07.2024 23:50 Відповісти
+3
Спрыгнуть то успел но здоровье гаду уже подпортили
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08.07.2024 23:41 Відповісти
+3
Та може він там десь у посадці і засмаг до потрібної кондиції ...
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08.07.2024 23:52 Відповісти
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Спрыгнуть то успел но здоровье гаду уже подпортили
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08.07.2024 23:41 Відповісти
Та може він там десь у посадці і засмаг до потрібної кондиції ...
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08.07.2024 23:52 Відповісти
Думаю , що кацап здох 😡
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08.07.2024 23:50 Відповісти
Хоть бы - хоть бы! 🤞
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09.07.2024 12:57 Відповісти
Смерть рашистам в Україні!!
Рашисти прутіна 11 років убивають Українців!
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09.07.2024 00:17 Відповісти
Оце та Пентагон!!!! А коли НАТО підключиться вже?
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09.07.2024 00:44 Відповісти
оце справжній болід, а не то шо фориула-1.
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09.07.2024 01:53 Відповісти
Пракатілся с аганьком!
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09.07.2024 03:20 Відповісти
примарний вершник....
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09.07.2024 08:25 Відповісти
 
 