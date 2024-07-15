РУС
В Херсонской области на мине подорвался российский десантный катер с оккупантами на борту. ВИДЕО

Вражеский катер подорвался на мине на оккупированной территории Херсонщины. В результате этого самоликвидировались семь оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Топ комментарии
+6
зараз там такі по 3
15.07.2024 17:43 Ответить
+5
Семеро козлят?
15.07.2024 16:33 Ответить
+5
і ракі давольни...
15.07.2024 16:35 Ответить
15.07.2024 16:31 Ответить
Як прикро! Жаль... Дуже жаль, що дуже мало!

15.07.2024 16:48 Ответить
Это мне напомнило площадь в волгоградском аэропорту в 1992 году)))
15.07.2024 18:25 Ответить
рускіє чуваши з удмуртських степів уяви не мають, що бувають річкові міни.
15.07.2024 17:32 Ответить
За кавунами їхали, а спіймали "диню" ....
15.07.2024 20:54 Ответить
головастікі, блт!
16.07.2024 12:00 Ответить
Красіво.
16.07.2024 17:30 Ответить
 
 