В Херсонской области на мине подорвался российский десантный катер с оккупантами на борту. ВИДЕО

Вражеский катер подорвался на мине на оккупированной территории Херсонщины. В результате этого самоликвидировались семь оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Смотрите: "От освобождения Купянска до боев за Липцы": колумбиец Хулио Моралес второй год воюет за Украину. ВИДЕО