В Херсонской области на мине подорвался российский десантный катер с оккупантами на борту. ВИДЕО
Вражеский катер подорвался на мине на оккупированной территории Херсонщины. В результате этого самоликвидировались семь оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Urs
Валентин Коваль #587289
Александр Чуднивец #474549
Луиза Пивдень
Валентин Коваль #587289
Александр Чуднивец #474549
Urs
Dombass
Wlad West
Urs
Luk Viktor
vadik kut
Garry Dron
