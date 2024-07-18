Морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав. ВИДЕО
В ночь на четверг, 18 июля, Служба безопасности Украины поразила морскими и воздушными дронами базу береговой охраны российских захватчиков на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
По данным источников, минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму.
"Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", - отметил источник.
В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:
- штаб с пунктом управления;
- склад боеприпасов и техники;
- электроподстанцию;
- технические сооружения;
- огневые позиции.
"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник в Службе безопасности.
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Смерть моZzzкалям!!!!
в других морях у кацапов много ценных и важных кораблей.
лучше начать бить кацапин в Балтийском море, либо подловить где-то жирные корыта в Средиземном.