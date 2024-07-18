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Морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав. ВИДЕО

В ночь на четверг, 18 июля, Служба безопасности Украины поразила морскими и воздушными дронами базу береговой охраны российских захватчиков на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

По данным источников, минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму.

"Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", - отметил источник.

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В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:

  • штаб с пунктом управления;
  • склад боеприпасов и техники;
  • электроподстанцию;
  • технические сооружения;
  • огневые позиции.

"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник в Службе безопасности.

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Автор: 

Крым (26436) СБУ (20125) дроны (4209)


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Топ комментарии
+23
В Криму не має бути жодного живого кацапа.
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18.07.2024 14:40 Ответить
+11
... и дохлых то же выкинуть!
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18.07.2024 15:24 Ответить
+11
Та нехай і падаль свою забирають геть ...
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18.07.2024 15:26 Ответить
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В Криму не має бути жодного живого кацапа.
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18.07.2024 14:40 Ответить
... и дохлых то же выкинуть!
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18.07.2024 15:24 Ответить
🤣👍
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18.07.2024 15:41 Ответить
Та нехай і падаль свою забирають геть ...
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18.07.2024 15:26 Ответить
Вони там вже все засрали....
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18.07.2024 21:56 Ответить
Донузлавнаш
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18.07.2024 14:42 Ответить
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18.07.2024 15:05 Ответить
Ну от тобі....Не переживай ти так
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18.07.2024 15:09 Ответить
єх! ми там на палатках стояли, катались на віндсерфінгу, золоті часи!
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18.07.2024 15:24 Ответить
Слава Naції!!!
Смерть моZzzкалям!!!!
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18.07.2024 15:50 Ответить
Остаткам четырежды самотопного черноморского флота сраиси лучше самостоятельно затопиться пятый раз и уже навсегда забыть за Крым, так по крайней мере с'экономят на паре сотен белых жигулей, или что там им сейчас всучивают за жмура.
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18.07.2024 17:53 Ответить
Як казав один прапор: "Якщо Вам не подобаються ці навчання, ми влаштуємо Вам більше інші". 😀
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18.07.2024 18:53 Ответить
******** нам та база?
в других морях у кацапов много ценных и важных кораблей.
лучше начать бить кацапин в Балтийском море, либо подловить где-то жирные корыта в Средиземном.
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18.07.2024 23:02 Ответить
 
 