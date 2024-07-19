Волонтер Толмачева объявила сбор на покупку дрона Matrice 30T для морпехов 36-й бригады. ВИДЕО

Волонтер Юлия Толмачева просит помочь в покупке дрона Matrice 30T.

Цена вопроса - 207 000 гривен.

Дрон очень нужен для бойцов 36-й бригады Вооруженных сил Украины (морская пехота).

С помощью этой птички, наши ребята смогут находить московских оккупантов во всех закоулках и уничтожать их, корректируя артиллерию и дроны.

Смотрите: Бойцы 36 ОМБр поразили лодки российских захватчиков, которые десантировались на Херсонщине.ВИДЕО

Кто желает поддержать украинских защитников, средства можно перебрасывать на эти счета:

4149629351302674 -

Юлия Толмачева (Приват).

Монобанка на дроны:

https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

PayPal -

[email protected]

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