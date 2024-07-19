Волонтер Толмачева объявила сбор на покупку дрона Matrice 30T для морпехов 36-й бригады. ВИДЕО
Волонтер Юлия Толмачева просит помочь в покупке дрона Matrice 30T.
Цена вопроса - 207 000 гривен.
Дрон очень нужен для бойцов 36-й бригады Вооруженных сил Украины (морская пехота).
С помощью этой птички, наши ребята смогут находить московских оккупантов во всех закоулках и уничтожать их, корректируя артиллерию и дроны.
Кто желает поддержать украинских защитников, средства можно перебрасывать на эти счета:
4149629351302674 -
Юлия Толмачева (Приват).
Монобанка на дроны:
https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5
PayPal -
[email protected]
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий19.07.2024 09:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Геннадій Нанкевич #583653
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ПП Уксусов
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Gary Grant
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Буба Касторский #590686
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stanis nasvaiko
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piter 200
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Андрей Лиференко
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