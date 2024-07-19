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Волонтер Толмачева объявила сбор на покупку дрона Matrice 30T для морпехов 36-й бригады. ВИДЕО

Волонтер Юлия Толмачева просит помочь в покупке дрона Matrice 30T.

Цена вопроса - 207 000 гривен.

Дрон очень нужен для бойцов 36-й бригады Вооруженных сил Украины (морская пехота).

С помощью этой птички, наши ребята смогут находить московских оккупантов во всех закоулках и уничтожать их, корректируя артиллерию и дроны.

Смотрите: Бойцы 36 ОМБр поразили лодки российских захватчиков, которые десантировались на Херсонщине.ВИДЕО

Кто желает поддержать украинских защитников, средства можно перебрасывать на эти счета:

4149629351302674 -
Юлия Толмачева (Приват).

Монобанка на дроны:

https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

PayPal -
[email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурм и зачистка вражеского опорника на Харьковщине бойцами 36-й ОБрМП. ВИДЕО

Автор: 

сбор (309) 36 отдельная бригада морской пехоты (208) дроны (4209)


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звертайся в налогову,та до шмигаля з ахметовим.
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19.07.2024 09:33 Ответить
А хтось чув щоб наша ця бл@дська держава хоч раз щось поставила на фронт якісь дрони? Хто підкаже?
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19.07.2024 09:34 Ответить
Зате Броуді всього вистачає...
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19.07.2024 09:37 Ответить
Умєров адабряєт.👍
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19.07.2024 09:41 Ответить
Скоро всі ці збори залишаться в минулому, коли людям почнуть надходити штрафи 17 000 - 25 000!
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19.07.2024 09:44 Ответить
Самі бачете , що в Україні "Держава" насправді - відсутня, є якась корпорація під назвою "УКРАЇНА", яка прикривається державними законами.
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19.07.2024 09:47 Ответить
Краще б вона оголосила збір підписів під петицією про запровадження податку на елітну рухомість і нерухомість ...
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19.07.2024 09:52 Ответить
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19.07.2024 19:31 Ответить
 
 