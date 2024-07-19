Женщина подожгла себя перед зданием суда в Киевской области: Полиция расследует доведение до самоубийства. ВИДЕО

В Белоцерковском районе Киевской области женщина подожгла себя перед зданием суда.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Около 16:00 18 июля работники судебной охраны заметили возле помещения суда гражданку, которая обливала себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя.

"Один из работников огнетушителем сразу начал тушить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. По приезду медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

По предварительной информации, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

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