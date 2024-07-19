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Женщина подожгла себя перед зданием суда в Киевской области: Полиция расследует доведение до самоубийства. ВИДЕО

В Белоцерковском районе Киевской области женщина подожгла себя перед зданием суда.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Около 16:00 18 июля работники судебной охраны заметили возле помещения суда гражданку, которая обливала себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя.

"Один из работников огнетушителем сразу начал тушить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. По приезду медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

По предварительной информации, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

Читайте: Из-за непогоды повреждены сети на Киевщине, введены аварийные отключения, - ДТЭК

Автор: 

Киевская область (4238) самоубийство (1015)


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Топ комментарии
+14
Ну і що вона довела? Тепер їй не дитина, а довге лікування треба
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19.07.2024 10:20 Ответить
+11
зелені мародери довели разом з ненажерливими судями
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19.07.2024 10:17 Ответить
+10
Ти читав статтю чи бульбашки пускаєш
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19.07.2024 10:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зелені мародери довели разом з ненажерливими судями
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19.07.2024 10:17 Ответить
Ти читав статтю чи бульбашки пускаєш
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19.07.2024 10:20 Ответить
А то, ти не здогадуєшся, що суддя вимагав хабаря за "правильне рішення"?!
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19.07.2024 11:12 Ответить
а ти чуло, як він вимагав?
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19.07.2024 16:41 Ответить
Не потрібно бачити Землю з космосу, що би знати, що вона кругла.
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19.07.2024 17:19 Ответить
взагалі то вона плоска
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21.07.2024 22:48 Ответить
І чого добилася?
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19.07.2024 10:20 Ответить
у тебе є діти?
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19.07.2024 10:31 Ответить
такій психічно неврівноваженій дитину точно довіряти не можна
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19.07.2024 11:07 Ответить
Ну і що вона довела? Тепер їй не дитина, а довге лікування треба
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19.07.2024 10:20 Ответить
от, коли, твоя нервова система вигорить вщент. коли, ти з'їж себе з середини.
наприклад, від безсилля, перед свавіллям суддівської мафії.
покличеш мене, я хочу побачити "бійця".
можна, зніму відосик?
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19.07.2024 10:26 Ответить
До чого тут суддiвська мафiя до батькiвських прав?

А ось теперь уяви, що мужик в аргументацii до суду, чому дитина мае лишитись з ним, сказав що жiнка неврiвноважена.

Суддя залишив дитину за чоловiком.

А жiнка вийшла на вулицю й себе пiдпалила

Можу поспорити що суддя впевнився в своiй непогрешимостi
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19.07.2024 10:36 Ответить
А, шоб аргументи не виглядали кволо, підсилив іх іноземними купюрами.
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19.07.2024 10:40 Ответить
При тому, що все визначається не законом і справедливістю, а сумою в кишеню судді. Всього лиш! Коли людину доводять до відчаю, бо безсила ту дику систему перебороти. Якби суд реально спирався на закон і обставини, якби суддя міг довести, що вона недостойна бути матір`ю, якби соціальні служби їй при тому допомогли, то ніякого самогубства б не сталось. А так просто судова система за певну матеріальну винагороду її просто знищила. І на жаль, не одну її.
Он з Червінським та зелена гнила система що виробляє. Дико, в наглу, плюючи на все, але відверто служить ідотським забаганкам влади. Але тут ще хоч якась опора є, а в тієї жінки що? Каністра з бензином і сірники?
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19.07.2024 10:57 Ответить
Тобто ви вважаете що чоловiк в Украiнi аж настiльки мрiе бути батьком-одинаком, що заносить суддi хабаря, щоб той винic рiшення на його користь?)

Проте зачекайте. Ось ви пишете про "соціальні служби їй при тому допомогли". А ви не вважаете, що соцiальнi служби не можуть допомогти обом одразу, i в таких тяжбах хтось виграе, а хтось програе, тому ви по сутi хочете однобокого судового процесу з передбачуваним результатом, що винесе рiшення шантажicтцi, тому що вона може себе спалити?

Може якраз соцiальнi служби поступили по совiстi, побачили оце неадекватне, й написали рекомендацiю чоловiковi?
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19.07.2024 11:04 Ответить
Ще раз - суддя НЕ ДОВІВ тій жінці, що вона не має права бути матір`ю! Тобто, не було достатнього аргументів і доказів, щоб її переконати. Фактично, суддя свою непрофесійністю (продажністю) довів її до самогубства, а соціальні служби, які ЗОБОВ`ЯЗАНІ були бути присутніми в цій тяжбі просто тупо проігнорували. Не міг суддя виносити рішення без їх участі і аргументації. Знову ж, доведення до самогубства. В нормальній цивілізовані державі і той суддя і соціальна служба були б покарані згідно закону, хоча б ніхто з них такого собі не дозволив, бо розумів би, що таке карається. Але ж то не в нас...
Факт самогубства після винесення судового рішення нехай і психічно хворої людини в будь-якому випадку то службовий злочин, Для того й існує і держава, суд, і різноманітні служби, щоб до такого не допустити. А інакше маємо те що маємо - хаос, безлад і, на додачу, кровопролитну війну.
Ну колись той тупий нарід мав би то все зрозуміти! Бо то, в першу чергу, залежить від його вибору і реакції на події. Але бидло є бидло, живе не по-закону і справедливості, а по-праву сильнішого і грошовитішого.
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19.07.2024 11:23 Ответить
Ви в судi хоч раз були, тiльки чесно?
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19.07.2024 11:25 Ответить
Так про то й мова! Ну нема в нас суду як суд. Судилище, договорняк, купи-продай...
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19.07.2024 11:31 Ответить
Тобто не були.

Бо тодi б знали, що суди нiчого не доводять, i як iнстанцiя, i тим паче по категорii справи. Це цивiльна справа, де участь суду суто формальна, як й наприклад в справi про виправлення помилки в прiзвищi в документi. Це взагалi н про грошi.

Вони заслуховують претензiю, аргументи обох сторiн, та керуючись законом, виносять рiшення що прописано в законi. Вiд себе суддi нiчого не вигадують.

- Чоловiче, чому ви вважаете що дитина повинна залишитись з вами?
- По-перше в мене е всi матерiальнi ресурси для ii виховання, по-друге, його мати неадекватна.
- Ок, жiнко, чому ви вважаете що дитина повина залишитись з вами?
- УУу чорт, пiшов ти
- Рiшення iменем Украiни прийняте !

Бiльше того, в прийманнi таких рiшень, завдяки Петру Олексiйовичу, суддя може керуватись т.з. "власним переконанням".

Тому давайте простiше.
Доказ неадекватностi - на вiдео.
Буде доказ корумпованостi цього суддi в цiй справi - приходьте.
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19.07.2024 11:46 Ответить
Позбавити матір права на дитину? Тю, так то ж формальність, просто дрібниця, майже як літеру в прізвищі замінити...
ну і як ж без Петра Олексійовича?! Він ж все вкрав, брата з`їв, а мінські?! Жах один. А новіє літца? Вони ж тільки вчаться, всього ж шостий рік керують. І вже так накерували. так накерували...
До речі, судову реформу в часи Порошенка лише РОЗПОЧАЛИ, а от ЗАВЕРШИЛИ її, тобто, гімном запечатали то вже ви, слуги довбані.
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19.07.2024 12:10 Ответить
Шо? До чого тут право? В новинi вказано чоловiк та жiнка. Вони не позбавляють прав, це робиться за позовом органа опіки та піклування

Тобто це навiть не про позбавлення, а ця неврiвноважена iстота вже намагалася себе спалити. Хоча була б розумною, знала що попереду ще апеляцiя та касацiя.
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19.07.2024 12:24 Ответить
У нас які літери в призвіщах ставити вирішує кабмін, бо ще портний при януковощі так постановив! При Порошенко почали процес скасування всіх законів навʼязаних портновим через яника а зєлєбоба поновив повністью всю портновську совково кримінальну і судову і правову систему.
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19.07.2024 13:55 Ответить
Позбавити батька права на дитину????
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19.07.2024 15:20 Ответить
ні, краще маму довести до самогубства.
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19.07.2024 16:12 Ответить
і таким чином довести батька до самогубства? та ти людожер
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19.07.2024 19:03 Ответить
До речі, згідно закону, пріоритет в тій справі належить матері. Ну то таке, який, нахер. закон, то ж буква в прізвищі...
Ще раз - НЕПРОФЕСІЙНІ дії судді, недбальство і байдужість соціальних служб... В цивілізованій країні такий фінал був би фіналом їх професійної кар`єри, хрест. Але ж Порошенко все вкрав. правда ж?
От удобище, навіть тут Порошека приліпило...
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19.07.2024 12:13 Ответить
До речi, згiдно закону, вiдкрийте ст. 141 С.К.У. i не вводьте людей в оману. Цитую:

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
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19.07.2024 12:34 Ответить
"...Суддя не довів"?!!!
О боги! скільки невігласів розвелось!
Суддя нічого і нікому не доводить. Суддя навіть не має на це права. Суддя знаходиться посередині і вислуховує аргументи сторін.
У цивільному процесі (а це саме цивільний процес) тягар доказування лежить на позивачеві. Саме позивач (чи його представник) повинні обґрунтувати свої вимоги викладені в позовній заяві. Відповідач має законне право надавати заперечення та опираючись на фактичні обставини і норми права доводити свою позицію.
А суд (навітьякщо це один суддя а не колегія - все рівно це називається суд) зважує відповідність вимог сторін нормам законодавства і, за наслідками слухання, постановляє рішення.
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19.07.2024 17:40 Ответить
Дійсно, скільки вас виродків розвелось...
Для початку так:
Соціологія, рівень ДОВІРИ до судів...скільки там 7, 10, 12...відсотків.. І все?
Рівень НЕДОВІРИ -50, 60, 70...? І то при умові, що то навіть розумковські опитування нездатні покращити ці цифри, бо настільки хренова тут ситуація. То щодо неупередженості, посередині..., згідно закону.. ну і т.д.
А тепер по фактах - після винесення вердикту суду жінка вчинила акт самогубства. Повторю для дебіла, бо ж не розуміє - ПІСЛЯ РІШЕННЯ СУДУ.

А тепер, щодо закону:

1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
{Стаття 120 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2292-19 № 2292-VIII від 08.02.2018 }.

Пояснюю дебілу -дії судді, позивача і соціальних служб СПРИЯЛИ вчиненню самогубства відповідачем. Саме ТАК, бо виродкам пофіг! Так, жінка цілком можливо неадекватна, цілком можливо з психічними відхиленнями, але, ****, суддя і всі хто там був ЗОБОВ`ЯЗАНІ були то бачити і передбачити наслідки своїх дій. Бо, не враховуючи такі речі, як співчуття, мораль, емпатія (для вас, виродків, речі взагалі мертві)..., свої дії вони мали чинити при включеному мозку. Не бездумно і механічно, а думати і передбачати. Якщо, звичайно то не повні придурки і виродки. Але ж тоді запитання: а як вони в цьому випадку судять? Хто їх допустив до таких дій.
Хоча маємо те, що маємо... Маємо хаос, беззаконня, кровопролитну війну... ну і самогубства під стінами суду...
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19.07.2024 20:27 Ответить
За перше, невіглас і дебіл трохи різні поняття. Правда можете для себе обрати самі. Я так зрозумів, що невіглас для Вас слабенько. Ну будьте дебілом.
За друге почитайте законодавство і не робіть із суду якусь конторку по наданню психологічної допомоги. Суддя "...повинен передбачити..." Суддя слухає матеріали справи а не входить в положення. Це ще раз доводить що ви невіглас у цій царині. Тож краще мовчіть, будете здаватись розумнішим.
За третє, якщо рейтинги довіри до суду формуються не спеціалістами а невігласами, то і результат буде очікуваним. Бо люди, які жодного закону не прочитали беруться судити про законність.
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20.07.2024 09:13 Ответить
Придурку, суддя, в першу чергу, громадянин і ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ виконувати закони. Тобто, виконуючи свої функції судді він будь-якому випадку ВІДПОВІДАЄ за наслідки таких дій. Якщо при розгляді справи основою рішення була неадеватність чи психічна хвороба відповідачки (що цілком можливо) він ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ був передбачити наслідки своїх дій. Тобто, використовуючи, скажімо, психіатричну експертизу чи свідчення інших осіб він мав би залучити спеціальні служби і фахівців щоб попередити можливі наслідки. Бо він, удобище ти, громадянин і людина (мав би бути). Але, на жаль, то просто виродок, як і ти. І тут, скоріш за все, всього лиш банальне бабло всю ту справу вирішило.
До речі, піднявся шум, поліція відкрила справу, громадський розголос... А що, очко ж не залізне, жим, жим? Ні, зрозуміло, у вашій псярні то все замнуть, але ж незручно якось. Подумаєш, довів до самогубства... Як тут одне писало - літеру в прізвищі змінив...
Ну і ще, рейтинги судів формують невігласи, згоден. Невігласи, дебіли і виродки в суддівських мантіях, тут ти правий...
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20.07.2024 09:27 Ответить
Невже ви насправді вважаєте що самогубство якось може допомогти вирішити проблему. Якщо людина опиняється у безвиході то за допомогою потрібно звернутися до Бога а для невіруючих є непогані спеціалісти психіатричної допомоги. Ні в якому випадку немає виправдання самогубству.
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19.07.2024 10:37 Ответить
якого, в сраку, бога?
якого, в сраку, психіатра?
у матері відібрали дитину. сьогодні зараз.
а тепер, як що виживе, відправлять на пожиттєву дурку, тільки шо б багате жирне падло задовільнило свої всраті комплекси.
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19.07.2024 10:49 Ответить
Немае поняття "вiдiбрали".
Вiдкрийте вже СК - багато чого взнаете.
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19.07.2024 11:07 Ответить
Чому ви так репетуєте. Вам відомі всі обставини справи, ви були на тих засіданнях суду? Якщо ні, то все що ви написали лише ваші фантазії, а реальність може бути зовсім іншою. І трапляються непоодинокі випадки коли суд змушений у психічно хворих матерів на законних підставах забирають дітей щоб їх спасти. Не вважайте себе істиною в останній інстанції.
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19.07.2024 11:08 Ответить
Якщо вже зовсім пофіг, то застрель суддю-хабарника. Навіщо себе палити?
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19.07.2024 12:55 Ответить
70% опіків. Дуже мало шансів вижити.
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19.07.2024 21:26 Ответить
зе!шобло методично, покроково, вганяє українців, в остаточну зневіру та депресняк.
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19.07.2024 10:21 Ответить
Ога! А ще особисто Зеленський тобі сьогодні в ліжко наригав, так тррололох ватний? )))))
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19.07.2024 10:22 Ответить
я б хотів побачити, твого простроченого зе!божка, біля мого ліжка.
багато проблем зникне, як роса на сонці.
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19.07.2024 10:29 Ответить
Латпеножечка, я тебе здивую, але я лютий порохобот )))) так шо мімо
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19.07.2024 12:13 Ответить
Гриня ти знов на лизався з ранку.
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19.07.2024 10:23 Ответить
після гуглу, треба редагувати.
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19.07.2024 10:27 Ответить
Чоловік купив суддю та адвокатів, жінка не витримала, звичайна історія з нашими судами.
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19.07.2024 10:29 Ответить
Скільки придурків розвелось... жах.
Добродію, а ви що є свідком дачі хабаря судді? Так не теревеньте тут а зверніться з заявою до правоохоронних органів. Або закрийте пащеку.
І що значить "купив адвокатів"??!! Адвокатів наймають сторони і вони працюють за винагороду від свого довірителя. Можна сказати що їх купили. Це їх робота і винагорода передбачена ЗУ "Про адвокатуру".
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19.07.2024 17:48 Ответить
Ти дурачок? Не знаєш, що в цій країні купується все.
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22.07.2024 15:48 Ответить
Чоловіку відмовили у відстрочці мобілізації.
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19.07.2024 10:32 Ответить
Ні, вони "ділять" дитину.
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19.07.2024 10:35 Ответить
На інших сайтах писали, що причина в відсрочкі від мобілізаціїї
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19.07.2024 10:56 Ответить
Суд відсрочку від мобілізації не дає
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19.07.2024 10:58 Ответить
це ж треба так довести людину... жінки, зазвичай, не часто таким чином вкорочують собі віку..., вона вже була за межею, або потребує лікування...
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19.07.2024 10:34 Ответить
Мадама була , начеб-то , нетверезою. Суд не завершено і рішення не прийнято. А тепер питання - як залишити дитину такій ненормальній мамі?
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19.07.2024 10:34 Ответить
"..і опельсіни, билі - наколотиє!!"
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19.07.2024 10:42 Ответить
Там явно проблеми з головою ?
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19.07.2024 10:43 Ответить
У нас знайома посварилась з донькою, облила себе пальним та підпалила. 5 днів мучилася в лікарні і таки померла. І кому вона що довела?
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19.07.2024 10:59 Ответить
Панове, не потрібно ліпити "зраду" і "суддів хабарників".
Ніхто з нас не бачив матеріалів справи і не був присутнім на засіданнях.
Але цією виходкою жінка просто перекреслила перспективи оскарження рішення суду (а це перша інстанція) в апеляційному порядку.
Якщо рішення вже постановлене і проголошене то можна "вбиватися" скільки заманеться, але суддя його не змінить.
Але є апеляційна інстанція, в яку і потрібно оскаржувати в разі незгоди, рішення суду першої інстанції. Такий порядок.
Зараз чоловік (якими б мотивами він не керувався) за допомогою адвоката, збере базу свідків, підключить органи опіки і піклування і, цілком можливо, буде наполягати на проведенні психіатричної експертизи. І те, що жінка, яка схильна до суїциду може мати перевагу в спорі про місце проживання дитини тепер стає примарною.
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19.07.2024 11:07 Ответить
"суддів хабарників" не існує, і ніколи не існувало!
це іпсо, марення та маніпуляції.
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19.07.2024 11:11 Ответить
Юриспруденция на этот счет ответит так: "здесь рассматривается дело про позбавлення батьківських прав, а не про существование судей-взяточников, обращайтесь в антикоррупционные органы".

Видите ли, пожалуй суды, во всяком случае низших инстанций - это единственная в Украине структура, которая еще более менее адекватно работает. Они ведутся на факты и цифры, а не эмоции и манипуляции.

По факту - за окном потенциальная мама облила себя горючим и подожгла. Очевидно что ребенка такой оставлять нельзя. Я бы на месте судьи наверное усыновил бы его, только бы не оставлять такой идиотине, которая в худшем случае потом лишит его жизни, а в лучшем вырастит из него какого-нибудь гопаря.
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19.07.2024 11:17 Ответить
кацаська юриспруденція? в кацапії існує юриспруденція?
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19.07.2024 11:28 Ответить
Такой как у нас, где взяточников отпускают за 10% откат - точно нет
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19.07.2024 11:49 Ответить
Ну хоть кто-то семейный кодекс открывал
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19.07.2024 11:12 Ответить
"Але є апеляційна інстанція, в яку і потрібно оскаржувати в разі незгоди, рішення суду першої інстанції."

5000$ - законне рішення. % - незаконне. - "Такий порядок."

Це раніше. Сьогоденний прайс не знаю...
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19.07.2024 13:01 Ответить
Русня вже розганяє, що це через відстрочку чоловіку.
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19.07.2024 11:11 Ответить
Учні у мантіях, від портнова+лукаш+татарова та підрахуя, до сліз сміються … Суддівські РОКАМИ тягнуть час і гроші, за так зване, чесне кривоПОхоронне лже-судилище!!
Прикладів, як Червінським, тисячі!!!
Тому і ЛЮСТРАЦІЇ, на оминути!!
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19.07.2024 11:40 Ответить
При чем здесь Червинский к банальным семейным разборкам?)
Да таких разборок как эти, в судах десятки тысяч - после пенсий и коммуналок - это вторая по популярности категория дел в судах первой инстанции
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19.07.2024 11:52 Ответить
СУДДІВ ТРЕБА ПАЛИТИ А НЕ СЕБЕ!!!
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19.07.2024 13:49 Ответить
Таких як ви треба палити. Щоб придурки не розмножувались.
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19.07.2024 17:44 Ответить
Второй полиционер так хотел заснять действо, но облом, все уже загасили.
А первый молодец - шустрый парень, четко сработал.
А водила "каблука" прибежал, но ни огнетушителя, ни воды не принес. Зачем бежал тогда, наверно собирался своим телом тушить.
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19.07.2024 18:31 Ответить
 
 