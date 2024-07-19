Женщина подожгла себя перед зданием суда в Киевской области: Полиция расследует доведение до самоубийства. ВИДЕО
В Белоцерковском районе Киевской области женщина подожгла себя перед зданием суда.
Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Около 16:00 18 июля работники судебной охраны заметили возле помещения суда гражданку, которая обливала себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя.
"Один из работников огнетушителем сразу начал тушить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. По приезду медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.
По предварительной информации, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).
Пожалуйста, подождите...
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наприклад, від безсилля, перед свавіллям суддівської мафії.
покличеш мене, я хочу побачити "бійця".
можна, зніму відосик?
А ось теперь уяви, що мужик в аргументацii до суду, чому дитина мае лишитись з ним, сказав що жiнка неврiвноважена.
Суддя залишив дитину за чоловiком.
А жiнка вийшла на вулицю й себе пiдпалила
Можу поспорити що суддя впевнився в своiй непогрешимостi
Он з Червінським та зелена гнила система що виробляє. Дико, в наглу, плюючи на все, але відверто служить ідотським забаганкам влади. Але тут ще хоч якась опора є, а в тієї жінки що? Каністра з бензином і сірники?
Проте зачекайте. Ось ви пишете про "соціальні служби їй при тому допомогли". А ви не вважаете, що соцiальнi служби не можуть допомогти обом одразу, i в таких тяжбах хтось виграе, а хтось програе, тому ви по сутi хочете однобокого судового процесу з передбачуваним результатом, що винесе рiшення шантажicтцi, тому що вона може себе спалити?
Може якраз соцiальнi служби поступили по совiстi, побачили оце неадекватне, й написали рекомендацiю чоловiковi?
Факт самогубства після винесення судового рішення нехай і психічно хворої людини в будь-якому випадку то службовий злочин, Для того й існує і держава, суд, і різноманітні служби, щоб до такого не допустити. А інакше маємо те що маємо - хаос, безлад і, на додачу, кровопролитну війну.
Ну колись той тупий нарід мав би то все зрозуміти! Бо то, в першу чергу, залежить від його вибору і реакції на події. Але бидло є бидло, живе не по-закону і справедливості, а по-праву сильнішого і грошовитішого.
Бо тодi б знали, що суди нiчого не доводять, i як iнстанцiя, i тим паче по категорii справи. Це цивiльна справа, де участь суду суто формальна, як й наприклад в справi про виправлення помилки в прiзвищi в документi. Це взагалi н про грошi.
Вони заслуховують претензiю, аргументи обох сторiн, та керуючись законом, виносять рiшення що прописано в законi. Вiд себе суддi нiчого не вигадують.
- Чоловiче, чому ви вважаете що дитина повинна залишитись з вами?
- По-перше в мене е всi матерiальнi ресурси для ii виховання, по-друге, його мати неадекватна.
- Ок, жiнко, чому ви вважаете що дитина повина залишитись з вами?
- УУу чорт, пiшов ти
- Рiшення iменем Украiни прийняте !
Бiльше того, в прийманнi таких рiшень, завдяки Петру Олексiйовичу, суддя може керуватись т.з. "власним переконанням".
Тому давайте простiше.
Доказ неадекватностi - на вiдео.
Буде доказ корумпованостi цього суддi в цiй справi - приходьте.
ну і як ж без Петра Олексійовича?! Він ж все вкрав, брата з`їв, а мінські?! Жах один. А новіє літца? Вони ж тільки вчаться, всього ж шостий рік керують. І вже так накерували. так накерували...
До речі, судову реформу в часи Порошенка лише РОЗПОЧАЛИ, а от ЗАВЕРШИЛИ її, тобто, гімном запечатали то вже ви, слуги довбані.
Тобто це навiть не про позбавлення, а ця неврiвноважена iстота вже намагалася себе спалити. Хоча була б розумною, знала що попереду ще апеляцiя та касацiя.
Ще раз - НЕПРОФЕСІЙНІ дії судді, недбальство і байдужість соціальних служб... В цивілізованій країні такий фінал був би фіналом їх професійної кар`єри, хрест. Але ж Порошенко все вкрав. правда ж?
От удобище, навіть тут Порошека приліпило...
Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини
1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
О боги! скільки невігласів розвелось!
Суддя нічого і нікому не доводить. Суддя навіть не має на це права. Суддя знаходиться посередині і вислуховує аргументи сторін.
У цивільному процесі (а це саме цивільний процес) тягар доказування лежить на позивачеві. Саме позивач (чи його представник) повинні обґрунтувати свої вимоги викладені в позовній заяві. Відповідач має законне право надавати заперечення та опираючись на фактичні обставини і норми права доводити свою позицію.
А суд (навітьякщо це один суддя а не колегія - все рівно це називається суд) зважує відповідність вимог сторін нормам законодавства і, за наслідками слухання, постановляє рішення.
Для початку так:
Соціологія, рівень ДОВІРИ до судів...скільки там 7, 10, 12...відсотків.. І все?
Рівень НЕДОВІРИ -50, 60, 70...? І то при умові, що то навіть розумковські опитування нездатні покращити ці цифри, бо настільки хренова тут ситуація. То щодо неупередженості, посередині..., згідно закону.. ну і т.д.
А тепер по фактах - після винесення вердикту суду жінка вчинила акт самогубства. Повторю для дебіла, бо ж не розуміє - ПІСЛЯ РІШЕННЯ СУДУ.
А тепер, щодо закону:
1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
{Стаття 120 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2292-19 № 2292-VIII від 08.02.2018 }.
Пояснюю дебілу -дії судді, позивача і соціальних служб СПРИЯЛИ вчиненню самогубства відповідачем. Саме ТАК, бо виродкам пофіг! Так, жінка цілком можливо неадекватна, цілком можливо з психічними відхиленнями, але, ****, суддя і всі хто там був ЗОБОВ`ЯЗАНІ були то бачити і передбачити наслідки своїх дій. Бо, не враховуючи такі речі, як співчуття, мораль, емпатія (для вас, виродків, речі взагалі мертві)..., свої дії вони мали чинити при включеному мозку. Не бездумно і механічно, а думати і передбачати. Якщо, звичайно то не повні придурки і виродки. Але ж тоді запитання: а як вони в цьому випадку судять? Хто їх допустив до таких дій.
Хоча маємо те, що маємо... Маємо хаос, беззаконня, кровопролитну війну... ну і самогубства під стінами суду...
За друге почитайте законодавство і не робіть із суду якусь конторку по наданню психологічної допомоги. Суддя "...повинен передбачити..." Суддя слухає матеріали справи а не входить в положення. Це ще раз доводить що ви невіглас у цій царині. Тож краще мовчіть, будете здаватись розумнішим.
За третє, якщо рейтинги довіри до суду формуються не спеціалістами а невігласами, то і результат буде очікуваним. Бо люди, які жодного закону не прочитали беруться судити про законність.
До речі, піднявся шум, поліція відкрила справу, громадський розголос... А що, очко ж не залізне, жим, жим? Ні, зрозуміло, у вашій псярні то все замнуть, але ж незручно якось. Подумаєш, довів до самогубства... Як тут одне писало - літеру в прізвищі змінив...
Ну і ще, рейтинги судів формують невігласи, згоден. Невігласи, дебіли і виродки в суддівських мантіях, тут ти правий...
якого, в сраку, психіатра?
у матері відібрали дитину. сьогодні зараз.
а тепер, як що виживе, відправлять на пожиттєву дурку, тільки шо б багате жирне падло задовільнило свої всраті комплекси.
Вiдкрийте вже СК - багато чого взнаете.
багато проблем зникне, як роса на сонці.
Добродію, а ви що є свідком дачі хабаря судді? Так не теревеньте тут а зверніться з заявою до правоохоронних органів. Або закрийте пащеку.
І що значить "купив адвокатів"??!! Адвокатів наймають сторони і вони працюють за винагороду від свого довірителя. Можна сказати що їх купили. Це їх робота і винагорода передбачена ЗУ "Про адвокатуру".
Ніхто з нас не бачив матеріалів справи і не був присутнім на засіданнях.
Але цією виходкою жінка просто перекреслила перспективи оскарження рішення суду (а це перша інстанція) в апеляційному порядку.
Якщо рішення вже постановлене і проголошене то можна "вбиватися" скільки заманеться, але суддя його не змінить.
Але є апеляційна інстанція, в яку і потрібно оскаржувати в разі незгоди, рішення суду першої інстанції. Такий порядок.
Зараз чоловік (якими б мотивами він не керувався) за допомогою адвоката, збере базу свідків, підключить органи опіки і піклування і, цілком можливо, буде наполягати на проведенні психіатричної експертизи. І те, що жінка, яка схильна до суїциду може мати перевагу в спорі про місце проживання дитини тепер стає примарною.
це іпсо, марення та маніпуляції.
Видите ли, пожалуй суды, во всяком случае низших инстанций - это единственная в Украине структура, которая еще более менее адекватно работает. Они ведутся на факты и цифры, а не эмоции и манипуляции.
По факту - за окном потенциальная мама облила себя горючим и подожгла. Очевидно что ребенка такой оставлять нельзя. Я бы на месте судьи наверное усыновил бы его, только бы не оставлять такой идиотине, которая в худшем случае потом лишит его жизни, а в лучшем вырастит из него какого-нибудь гопаря.
5000$ - законне рішення. % - незаконне. - "Такий порядок."
Це раніше. Сьогоденний прайс не знаю...
Прикладів, як Червінським, тисячі!!!
Тому і ЛЮСТРАЦІЇ, на оминути!!
Да таких разборок как эти, в судах десятки тысяч - после пенсий и коммуналок - это вторая по популярности категория дел в судах первой инстанции
А первый молодец - шустрый парень, четко сработал.
А водила "каблука" прибежал, но ни огнетушителя, ни воды не принес. Зачем бежал тогда, наверно собирался своим телом тушить.