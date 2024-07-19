Экипаж БМП Bradley выкуривает оккупантов из перелеска. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы экипажа американского БМП Bradley из 47-й ОМБр "Магура".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи БМП выходит на боевую позицию и обстреливает позиции оккупантов, которые обустроены в перелеске.
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страшная пушка у Бредли...
К тому же и работящая!
Сидить орк - трішки здох.
Висить на гілці нирки, печінка.
Все за планом, усе ОК!!!