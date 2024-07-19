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Новости Видео Война
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Экипаж БМП Bradley выкуривает оккупантов из перелеска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы экипажа американского БМП Bradley из 47-й ОМБр "Магура".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи БМП выходит на боевую позицию и обстреливает позиции оккупантов, которые обустроены в перелеске.

Также смотрите: Американские БМП M2A2 "Bradley" расстреливают позиции оккупантов из 25-мм пушки "Bushmaster" на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

США (27334) БМП (407) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Обробка посадок від шкідників.
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19.07.2024 12:33 Ответить

страшная пушка у Бредли...
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19.07.2024 12:38 Ответить
25-мм пушка M242 Bushmaster
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19.07.2024 12:47 Ответить
А по мне так очень даже симпатичная!
К тому же и работящая!
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19.07.2024 13:16 Ответить
Красівоє!
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19.07.2024 12:41 Ответить
Лежить Ванька - безнігвстанька.
Сидить орк - трішки здох.
Висить на гілці нирки, печінка.
Все за планом, усе ОК!!!
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19.07.2024 13:25 Ответить
 
 