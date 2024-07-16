Американские БМП M2A2 "Bradley" расстреливают позиции оккупантов из 25-мм пушки "Bushmaster" на Покровском направлении.. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажей двух американских БМП M2A2 "Bradley" на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины из 47-й ОМБр приближаются вплотную к позициям оккупантов, расстреливая их из пушек.
"Американские БМП M2A2 "Bradley" вблизи ведут огонь и расстреливают российские позиции с 25-мм пушки Bushmaster в Новоселовке Первой на покровском направлении. Боевая миссия в исполнении экипажей 3-го механизированного батальона 47-го ОМБр", - отмечает в комментарии автор публикации.
