8 495 11

Американские БМП M2A2 "Bradley" расстреливают позиции оккупантов из 25-мм пушки "Bushmaster" на Покровском направлении.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажей двух американских БМП M2A2 "Bradley" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины из 47-й ОМБр приближаются вплотную к позициям оккупантов, расстреливая их из пушек.

"Американские БМП M2A2 "Bradley" вблизи ведут огонь и расстреливают российские позиции с 25-мм пушки Bushmaster в Новоселовке Первой на покровском направлении. Боевая миссия в исполнении экипажей 3-го механизированного батальона 47-го ОМБр", - отмечает в комментарии автор публикации.

Разрешение стран Запада на удары ВСУ по России улучшило ситуацию на передовой, - CNN

оружие (10442) США (27973) Донецкая область (10854) БМП (410)
+7
Прожаркою кацапні задоволений !
16.07.2024 14:27 Ответить
+7
Перегрелся?
16.07.2024 15:36 Ответить
+5
Сила! - нам ше іх зупинити
16.07.2024 13:48 Ответить
