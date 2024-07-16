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Американські БМП M2A2 "Bradley" розстрілюють позиції окупантів із 25-мм гармати "Bushmaster" на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи екіпажів двох американських БМП M2A2 "Bradley" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни із 47-ї ОМБр наближаються упритул до позицій окупантів, розстрілюючи їх із гармат.

"Американські БМП M2A2 "Bradley" зблизька ведуть вогонь і розстрілюють російські позиції із 25-мм гармати Bushmaster у Новоселівці Першій на покровському напрямку. Бойова місія у виконанні екіпажів 3-го механізованого батальйону 47-го ОМБр", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж M2A2 "Bradley" влучив у російський FPV-дрон із гармати "Bushmaster". ВIДЕО

Автор: 

зброя (7560) США (23598) Донецька область (8925) БМП (416)


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Топ коментарі
+7
Прожаркою кацапні задоволений !
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16.07.2024 14:27 Відповісти
+7
Перегрелся?
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16.07.2024 15:36 Відповісти
+5
Сила! - нам ше іх зупинити
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16.07.2024 13:48 Відповісти
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Сила! - нам ше іх зупинити
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16.07.2024 13:48 Відповісти
Прожаркою кацапні задоволений !
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16.07.2024 14:27 Відповісти
"Добре, синку. Добре."
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16.07.2024 14:35 Відповісти
Отака Бредля! 👍
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16.07.2024 15:09 Відповісти
треба не на західну допомогу розраховувуати, а на Господа Бога
якщо Україна стане на коліна перед Богом, завтра все закінчиться перемогою
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16.07.2024 15:14 Відповісти
Перегрелся?
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16.07.2024 15:36 Відповісти
З вами все добре ?
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16.07.2024 18:10 Відповісти
Иди расскажи это лаптям в питарашке )
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16.07.2024 18:54 Відповісти
Випив трошки, більше не пий!
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16.07.2024 19:17 Відповісти
Так, гарні танки!
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16.07.2024 19:16 Відповісти
 
 