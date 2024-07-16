Американські БМП M2A2 "Bradley" розстрілюють позиції окупантів із 25-мм гармати "Bushmaster" на Покровському напрямку. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи екіпажів двох американських БМП M2A2 "Bradley" на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни із 47-ї ОМБр наближаються упритул до позицій окупантів, розстрілюючи їх із гармат.
"Американські БМП M2A2 "Bradley" зблизька ведуть вогонь і розстрілюють російські позиції із 25-мм гармати Bushmaster у Новоселівці Першій на покровському напрямку. Бойова місія у виконанні екіпажів 3-го механізованого батальйону 47-го ОМБр", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар16.07.2024 14:27 Відповісти Посилання
+7 Боря Ульман
показати весь коментар16.07.2024 15:36 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.07.2024 13:48 Відповісти Посилання
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