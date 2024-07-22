Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Наша команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны довольно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами. Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - и не только страны НАТО. Но все - одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. И именно так мы и движемся", - сказал Зеленский.
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Зробіть з тих угод літачки і летіть звідси подалі!
особливо очікую великих строків для йододифіцитної кулєби
чому досі стоїть кримський міст?
почитайте про міністра оборони України й жахніттся ХТО Й ЯК Й ДЕ Й З ЧОГО Й З ЯКИМ ВІДНОШЕННЯМ ДО РАШКИ ЖИВЕ ЙОГО СІМЕЙКА
У світі намірів партнерів давати Україні бабло на сумісне виробництво всього для фронту - ХТОСЬ УЯВЛЯЄ , ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ КАБМІН МЕНЕДЖЕРІВ АХМЕТОВА ПІД ШМИГАЛЕМ ( ЄРМАКОМ)
Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.
На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179
Воно б нічого, але ж то все коштує багато, багато грошей, яких в нас сьогодні ой як бракує, а воно удобище собі по світу катається.
Єрмак з татаровим, та Кадровики з ДУС, можуть цепідвердити!!
30 угода
а по факту, на саміті нато - 1 батарея патріот, знову обіцянки літаків та обіцянка що дорого колись приведе до нато
навіть 1млн обіцяних снарядів виготовити не змогли...
А це лише недолуга копія.
теж буде на миротворричих шоу Єрмака? А Умеров відмивач усією сімʼю коштів Ахметова невЇїздного бандита до США теж буде?
Тому ППО повинно бути напоготові)) може не встигне змитись
Зеленський грається у ці "безпекові угоди" як у фантики - чим більше назбираеш, тим веселіше.
Адже ці "угоди" такі ж цінні, як і дитячі фантики. Тільки дурневі радість.
А наш парламент коли їх ратифікує?
Десь можно прочитати ці угоди?
факт 2- він провалив інформаційне комуніковання з Народом України. Не обьеднав усіх для перемоги.
Та не збирається нічого тут міняти.
Тобі Британія надала крилаті ракети на 560 км, якого хрєна немає ударів по кацапам, як брехати що НА ВЕСЬ СВІТ не було ніяких вагнерівців, так це ти можеш, а як збрехати що західні крилаті ракети то модернизовані Нептуни, то ти гнідьониш чогось не можеш