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Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Наша команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны довольно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами. Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - и не только страны НАТО. Но все - одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. И именно так мы и движемся", - сказал Зеленский.

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Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+32
Вже скільки цих" безпекових угод" підписав, а користі ноль, хіба що тухес підтирати, Краще б виробництвом власної зброї зайнялись, але ж язиком легше працювати
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22.07.2024 19:53
+31
Паперові менеджери.
Зробіть з тих угод літачки і летіть звідси подалі!
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22.07.2024 19:51
+28
Зеля, начни производить оружие, сажать своих друзей коррупционеров, и кончай записывать свои сраные видосики.
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22.07.2024 19:54
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Паперові менеджери.
Зробіть з тих угод літачки і летіть звідси подалі!
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22.07.2024 19:51 Ответить
ні! нащо подалі? бажаю, щоб вони залетіли на зону з конфіскацією!!
особливо очікую великих строків для йододифіцитної кулєби
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22.07.2024 19:59 Ответить
А може вони й готуються?
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22.07.2024 20:15 Ответить
Цікаво інше. Чому не бьемо по Криму?

чому досі стоїть кримський міст?
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22.07.2024 21:49 Ответить
******* 6МЕНЕДЖЕРІВ - ЄРМАК ЄРМАК ЄРМАК ПОДОЛЯК АРОХАМІЯ нетряпкаякась
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22.07.2024 19:52 Ответить
одразу ж скажіть-треба провідати ОФШОРИ намародерені з розбитої ЇХНЬОЮ АХМЕТІВСЬКО-ЯНУКОВИЧЕВСЬКОЮ -ЄРМАКІВСЬКОЮ ******** Україну
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22.07.2024 19:55 Ответить
https://thepage.ua/ua/dossier/umyerov-rustem
почитайте про міністра оборони України й жахніттся ХТО Й ЯК Й ДЕ Й З ЧОГО Й З ЯКИМ ВІДНОШЕННЯМ ДО РАШКИ ЖИВЕ ЙОГО СІМЕЙКА

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22.07.2024 20:30 Ответить
Доречі, таку ж картинку як з Умеровим можна надати з міністром стратегічних галузей Камишіним у голові схеми . Тільки він тихенько сидить - бо дуже розумний й не світиться . Почитайте ПРо нього , теж цікаво.
У світі намірів партнерів давати Україні бабло на сумісне виробництво всього для фронту - ХТОСЬ УЯВЛЯЄ , ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ КАБМІН МЕНЕДЖЕРІВ АХМЕТОВА ПІД ШМИГАЛЕМ ( ЄРМАКОМ)
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22.07.2024 20:49 Ответить
Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова.

Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.

На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179
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23.07.2024 07:30 Ответить
Ну, тут вже ні для кого не секрет, що чинна влада реально працює на окупанта.
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23.07.2024 09:23 Ответить
Чим би дурненьке не бавилось, аби не плакало...
Воно б нічого, але ж то все коштує багато, багато грошей, яких в нас сьогодні ой як бракує, а воно удобище собі по світу катається.
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22.07.2024 19:52 Ответить
Вже скільки цих" безпекових угод" підписав, а користі ноль, хіба що тухес підтирати, Краще б виробництвом власної зброї зайнялись, але ж язиком легше працювати
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22.07.2024 19:53 Ответить
поясніть мені накуя ці угоди? поміняється влада і все це "фількіна грамота"
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22.07.2024 19:53 Ответить
поясніть мені накуя ці угоди? - покласти в тумбочку з Будапештським меморандумом.
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22.07.2024 23:30 Ответить
Зеля, начни производить оружие, сажать своих друзей коррупционеров, и кончай записывать свои сраные видосики.
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22.07.2024 19:54 Ответить
ви шо? не дай боже хтось подумає, що всі ті "великі" надбання зробив хтось інший, а не цей прострочений йогурт
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22.07.2024 20:00 Ответить
вони-то може й готують, а кулєбяка на три тижні поїхав у кєтай мирні плани обговорювати.
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22.07.2024 19:55 Ответить
А чому ота КОМАНДА з ОПУ, не відновлює території, окуповані рашистами з 2019 року??? Інвалідів 1 групи, там небуло ніколи!!
Єрмак з татаровим, та Кадровики з ДУС, можуть цепідвердити!!
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22.07.2024 19:55 Ответить
Що ці "безпекові угоди" дають ЗАРАЗ КОНКРЕТНО для фронту і перемоги? Заїбала піздьож хрипатого наркомана...
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22.07.2024 19:56 Ответить
він в Англії підчистив справи з нерухомістю, а тепер в приофшорних країнах перетрясе свої з палавінкойЄрмачиною офшорні надбання
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22.07.2024 19:58 Ответить
*что би помнілі мєня в поколєньях і індус, і гібонєц,і гондурасєц ......*
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22.07.2024 19:57 Ответить
50+ країн рамштайна
30 угода

а по факту, на саміті нато - 1 батарея патріот, знову обіцянки літаків та обіцянка що дорого колись приведе до нато

навіть 1млн обіцяних снарядів виготовити не змогли...
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22.07.2024 19:57 Ответить
Як казав його не менш обдовбаний папєрєднік: "я...і мая *******...маладая...што-то дєлаєм...для Кієва...очень важноє".
А це лише недолуга копія.
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22.07.2024 19:59 Ответить
Це - потужна потужність!!😡😡
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22.07.2024 20:00 Ответить
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22.07.2024 20:01 Ответить
Капець, ще з Кличка сміються, що в нього промови кострубаті..але його хоч зрозуміти можна, а що оце сказало - то капець маячня наркомана..
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22.07.2024 20:01 Ответить
МАБУТЬ МОНІТОР В СУПЕРСУФЛЕРІ ВИЙШОВ З ЛАДУ.
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22.07.2024 21:05 Ответить
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22.07.2024 20:05 Ответить
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22.07.2024 20:07 Ответить
АВТОР БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДОМУ ПРи Кучмі Олександр Чалий - ДИПЛОМАТ-ЗРАДНИК від ОПЗЖ =ПР
теж буде на миротворричих шоу Єрмака? А Умеров відмивач усією сімʼю коштів Ахметова невЇїздного бандита до США теж буде?
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22.07.2024 20:09 Ответить
дебіл кончений вже остогид
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22.07.2024 20:06 Ответить
Незасміщуйте стрічку новин цим додіком, на нього гидко навіть дивитись
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22.07.2024 20:11 Ответить
Якийсь бомж, підвальний блогер в розтягнутой майці з червоними очима ї з носом блукаючим туди сюди.
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22.07.2024 20:12 Ответить
в цих угодах немає великого сенсу, не перебільшуй
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22.07.2024 20:15 Ответить
Саме так ми і рухаємося: відос: ми працюємо 24/7 що би нам, нашим людям, нашій державі було окей [перший блок] і я дякую усім, хто боронить, хто допомагає нам, нашій країні, нашим людям вижити вистояти, перемогти[другий блок] особливо хочу відзначити ПІ, ПІ, ПІ [третій блок] відосика, і Слава Україні. А тим часом бюджети питають, крадії, риги, кроти при владі, зашквари влади приводять до хіба що звільнень, а ще й до перевезень до кращих посад, патріотів переслідують суди. А ще влада на потоці клянче все у всіх, замість того щоб з талановитим народом виробляти стугни, нептуни тощо. Як ницістю перемогти навалу?
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22.07.2024 20:16 Ответить
Человек провалился в собственную реальность. Счастливчик. Как еще выживать в этой войне.
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22.07.2024 20:16 Ответить
Забув добавити: Для всіей команди зекорупционерів.
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22.07.2024 20:17 Ответить
То с саммитом мира носился как с писаной торбой, теперь угоды.. Всё в гудок идёт у нашего обрезаного гетьмана..
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22.07.2024 20:17 Ответить
Бесполезная трата денег - это должностное преступление.
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22.07.2024 20:17 Ответить
Забембав....
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22.07.2024 20:22 Ответить
Засунь собі в с* аку ці угоди , верни землі українські, яки ти 🤡 здав !
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22.07.2024 20:24 Ответить
А в той же час, кожного дня ворог просувається. А наркОманський та інші зелені покидьки бавляться угодами (папірцями ) та маються іншою хренью. Ідіоти.
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22.07.2024 20:25 Ответить
Яка інформаційна цінність цього висеру барана, що за обставинами навіть не виконує обов'язків посади, на якій незаконно залишається?
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22.07.2024 20:31 Ответить
Дуже цікаво спостерігати коли хитре вважає що воно розумне, Імітація кипучоі діяльності з нульовим результатом, Кому він цим хоче замилити очі? 30 безпекових угод? З ким? З західним Тімором та острівом Барбадос? Ну так нічого ж не змінится навіть якщо буде і 130 таких угод, Боже, за що ти так покарав Украіну?
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22.07.2024 20:31 Ответить
Не обов'язково з самітів..на якусь зустріч полетить - а опинеться в країні, з якою в нас немає договору про екстрадицію..і усьо..

Тому ППО повинно бути напоготові)) може не встигне змитись
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22.07.2024 20:42 Ответить
Чим би Зеленський не бавився, аби не рюмсав. Західні політики знайшли для Зеленського сосочку-пустишку, щоб не верещав - замість НАТО і ЄС, куди Україну за Зеленського не підпустять і на гарматний постріл.
Зеленський грається у ці "безпекові угоди" як у фантики - чим більше назбираеш, тим веселіше.
Адже ці "угоди" такі ж цінні, як і дитячі фантики. Тільки дурневі радість.
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22.07.2024 20:48 Ответить
"Наша команда" - це Єрмак та низка балакучих срак.
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22.07.2024 20:51 Ответить
Головне щоб із Папуа-Новою Гвінею підписати. Папуаси захистять нас обов'язаково.
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22.07.2024 21:01 Ответить
В яких країнах ці угоди вже ратифікували національні парламенти? Бо якось про це нуль інформації.
А наш парламент коли їх ратифікує?
Десь можно прочитати ці угоди?
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22.07.2024 21:09 Ответить
В нашій армії вже більше бригад ніж в американській армії.
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22.07.2024 21:22 Ответить
***** эти бумажки.... Туалетная бумага полезнее и дешевле
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22.07.2024 21:38 Ответить
Просто замилює пересічним очі.
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23.07.2024 09:10 Ответить
Вожді племен Амазонки, племена масаїв в Африці та тібетські йєті на черзі щоб підписати папірець під назвою "безпекові угоди зеленського"...Якщо ви ще не підписали "безпекову угоду", тоді офіс реЗЕдента йде до вас ...
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22.07.2024 21:40 Ответить
Чем бы ты занимался, кроме хрипасов, если бы х-ло не подбросило тебе эту идейку с теми бумажками.
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22.07.2024 21:46 Ответить
Факт 1-,Медійній Зеленський програе інформаційну війну кацапам.

факт 2- він провалив інформаційне комуніковання з Народом України. Не обьеднав усіх для перемоги.

Та не збирається нічого тут міняти.
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22.07.2024 21:57 Ответить
З Оманом коли буде угода? Дата візиту вже відома?
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22.07.2024 22:37 Ответить
Безглузді папірці, де вказано, що в разі бажання будуть проведені консультації.
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22.07.2024 22:39 Ответить
Вова Зелений засунь свої безпекові угоди собі у дупу, це як мухобійкою відмахуватися від голодної гієни.

Тобі Британія надала крилаті ракети на 560 км, якого хрєна немає ударів по кацапам, як брехати що НА ВЕСЬ СВІТ не було ніяких вагнерівців, так це ти можеш, а як збрехати що західні крилаті ракети то модернизовані Нептуни, то ти гнідьониш чогось не можеш
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23.07.2024 00:02 Ответить
рыгать тянет от этих угод, когда прилетают бомбы и ракеты каждый день на головы людей.
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23.07.2024 00:27 Ответить
Зелене кодло, замість справжньої роботи щодо посилення наших збройних сил, за накатаною схемою, займається дерибанном оборонного бюджету і для прикриття своїх дуп від кримінального переслідування, приймає, так званий, антикорупційний закон, який дозволяє уникнути кримінальної відповідальності топ-корупціонерів за скоєні злочини. Для димової завіси, своєї антидежавної, а за суттю, щуриної роботи, проводиться кампанія щодо укладання договорів безпеки, які, за суттю, є фільчиною грамотою, яка нікого, ні до чого, не зобов'язує.
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23.07.2024 00:31 Ответить
Яке воно кончене
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23.07.2024 00:36 Ответить
Да он в натуре ненормальный . Или просто ему ещё никто не сказал , что в стране война , и заниматься чем-то другим нужно .
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23.07.2024 00:50 Ответить
Так, ненормальний. Але ж більшість українців це, схоже, влаштовує.
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23.07.2024 09:08 Ответить
Кто-нибудь пояснит, что дают Украине эти договора... Украине нужно оружие , а не бумажки, типа Будапештского Соглашения.
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23.07.2024 03:56 Ответить
Цей зрадник обіцяє нам якісь чергові нікчемні папірці у той час, коли окупант хєрачить по лікарням/школам, пів країни сидить без електрики, а на фронті кожного дня втрачаємо території.
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23.07.2024 09:06 Ответить
 
 