Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Наша команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны довольно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами. Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - и не только страны НАТО. Но все - одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. И именно так мы и движемся", - сказал Зеленский.

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